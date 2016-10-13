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  • Юный фанат послал игроку «Фулхэма» 3 фунта в знак благодарности

Юный фанат послал игроку «Фулхэма» 3 фунта в знак благодарности

Том Кэрни едва пошел в школу, когда начал выступать за детскую команду «Лидса», в которой тогда изо всех сил жгли Ян Харт, Рио Фердинанд, Гарри Кьюэлл и Алан Смит, добравшиеся в 2001 году до полуфинала Лиги чемпионов. Кэрни, правда, во взрослый клуб не взяли, но он не отчаялся и стал выступать за «Халл», потом перешел в «Блэкберн», а сейчас играет в Чемпионшипе за «Фулхэм». Запомнился он в турнире еще и вот таким голом.

На днях Кэрни получил странное письмо. Оно было написано зеленым карандашом, а еще в нем оказались деньги – целых три фунта. Судя по тексту и почерку – писал юный фанат. Вот что там было написано:

«Сейчас я сообщу вам некоторые факты о Кэрни:

* Хорошие навыки;

* Пытается бить через себя в падении;

* Быстро бежит за мячом;

* Хороший игрок.

От: владельца абонемента на сезон. Посылаю вам деньги, чтобы поблагодарить. Вперед, «Фулхэм»!

Сам футболист рассказал об этом забавном письме всему миру, выложив скрин в Twitter. Милота!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Остается добавить, что сейчас «Фулхэм» занимает 14-е место в Чемпионшипе, а Том Кэрни в 11 матчах отметился тремя голами и одним голевым пасом.

Англия. Чемпионшип Англия Фулхэм Кэрни Том
Комментарии (5)
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Docentusa
1476351659
Круто!
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Эльхан
1476352264
Красавчик!
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panmon
1476353073
Теперь нужно встретиться и подарить ему мяч/футболку
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somn
1476427972
Настоящий болельщик!
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firs04
1476438598
приумножил бы в тысячу раз 3 фунта и отправил мальчугану ответным письмом
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