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  • «Арена шикарная, но где попкорн?». Какие недостатки умудрились найти на стадионе «Краснодар»

«Арена шикарная, но где попкорн?». Какие недостатки умудрились найти на стадионе «Краснодар»

Газон – фигня, звук – фонит, деревья – без листьев, семки – нельзя, а так стадион – ****енный. «Открытие Арена» и рядом не валялась.

(Mixa_strike, greenmile.ru)

Выскажу свое личное мнение, но не покидала мысль, что маловат стадион все-таки. Слишком камерный)) Поскромничал Николаич)) Ну это так, вредничаю)) Может поэтому камера была установлена низко. Не было общих планов. Не было вида с квадрокоптеров нового стадиона и окрестностей – на что очень рассчитывал. В общем, трансляция была организованно примитивно.

(Lars, fckrasnodar.ru/forum)

Стадион шикарный грех не признать, но с поляной что-то не то, видно было невооруженным глазом. При таких нагрузках как на «Кубани» ему однозначно трындец пришел бы. Хорошо что «Кубань» отказалась играть у вас.

(SeliVan, fckrasnodar.ru/forum)

Если выискивать, что покритиковать – огромная очередь в камеру хранения, узкие проходы на трибунах (пока спустился с верхнего яруса на выход – на второй тайм опоздали). Перекусить, на первый взгляд, тоже бы не успели. Но может так всегда и везде, где полный стадион. На «Кубани» тоже не широко. Но аншлаг редко, поэтому в памяти не отложилось. И говорили, что будет свободно между рядами, что было бы очень хорошо. Но тесно. Даже очень.

(Михайло, fckrasnodar.ru/forum)

Да, и я ожидал все-таки хоть какую-то программу хотя бы перед стадионом. Для чего и сам пришел и людей притащил за 2.5 часа до игры. Ни че го. Вспоминаю открытие «Платинум-Арены» в Хабаровске лет этак 12 назад. Праздник. Без игры. Концерт. Награждение строителей. На сцене Демис Руссос и только рассекретившаяся Глюкоза (впервые увидел ее в человеческом облике). Мама в вечернем платье, как и большинство женщин. Мужики при параде. Грандиозный фейерверк. Почему бы не сделать что-то наподобие, но с игрой.

(Михайло, fckrasnodar.ru/forum)

Надо добавить идей операторам медиаэкрана:
1. Если дорисовать по кругу зрителей, то визуально будет шикарно, но только при полном стадионе;
2. Можно рисовать (или видеоряд) всплеск рук при голах;
3. Можно искусственно рисовать встающих людей и тем самым образом создавать начало волны;
4. Интересно IMAX или 3D у них получится ?
5. Лазерное шоу или голограмма хорошо бы дополнила.

(evgeny12, fckrasnodar.ru/forum)

Ряды между собой узковаты, но тут сразу видно что много народа было левого, и когда проходишь к своему месту, мало кто вставал, откидывая сиденье, поэтому проходить по уже заполненному ряду некомфортно. Фастфуд, как всегда и везде (очереди и бестолковщина в ассортименте – пиво б/а!!!). Медиаэкран бестолковый (никакой информативности). Эффекты при забитом мяче тоже не впечатлили (думаю там еще будут работать и работать над всем). Территория вокруг стадиона шикарна, впрочем, как и сам внешний вид и пространства вокруг арены. Вечером, когда стемнело – просто волшебный сказочный вид. Общее впечатление – суперстадион мирового уровня!

(Faust, fckrasnodar.ru/forum)

Сидел на третьем ряду верхнего сектора. На первых рядах, как на столиках разложили пиво, чипсы и бухали весь матч, естессно все осталось и разлилось. С другой стороны «братья кубанцы» человек пять, вырядившись в цвета Дортмунда но со своей эмблемой, наклеили какую-то бумажку на стекло. Несмотря на то что взрослые, какой-то парень российским флагом начал бить их по рукам, стали отпираться, типа не мы. Все затихло. Смотрю, в проходе появилась женщина полицай, эти ушлепки стали нервно оборачиваться и ТРУСОСТЬ победила, сами отодрали эту гадость.

(Герд, fckrasnodar.ru/forum)

Часть вины надо переложить на организацию, напитки продавали без крышек (газировка, чай и пр.) надо очень постараться что бы не разлить пока донесешь до своего места, а если взял на компанию или семью, вообще жесть, нет каких-либо табличек указывающих куда можно выбросить мусор. Я оставил на полу при выходе из сектора на улицу и только там увидел стоящий контейнер, также на площади перед стадионом не было урн для мусора, сам видел, как люди искали куда выбросить и потом вынуждены были просто оставить на земле бутылки и окурки, но видно, что чувствовали себя при этом неловко.

(Преданный болельщик, fckrasnodar.ru/forum)

Еще по недостаткам которые я ощутил лично:
Обслуживание на фуд корте медленное, надеюсь, наберут скорость со временем, сотрудники очень волновались и много ошибались, нервируя очередь, отсутствие безналичного расчета тоже удлиняло очередь, в кассах не было сдачи.
Ассортимент в точках продаж слабоват и, говорят, быстро закончился.
Прохладительные напитки продавались теплыми, и их переливали из бутылок в бумажные стаканы без крышек – это полный треш.
Не было попкорна – это странно, прибыль кинотеатров больше от продажи кукурузы чем от продажи билетов, а как отбивать обслуживание стадиона если нет хита продаж, может позже появится, была информация, что закупалось оборудование для него.

(Преданный болельщик, fckrasnodar.ru/forum)

С огромным нетерпением ждали всей семьей открытие стадиона «Краснодар». Купили с друзьями 6 билетов. Но не тут-то было. 223 сектор, 16 ряд 40 место есть, 41 отсутствует, а 42 за стеклянной бронированной перегородкой в фан-зоне. И в такой ситуации оказались не только мы. Сидели на коленях, на ступеньках. А хотелось бы сидеть на местах, за которые заплатили деньги.

(kosyuk2007, fckrasnodar.ru/forum)

А вы были вчера на матче? Расскажите о ваших впечатлениях в комментариях!

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Россия Россия Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (14)
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Igorello97
1476103399
Был на стадионе, не понравилось, что много людей мелькали перед глазами, то детям поссать хочется, то кому то жрать срочно надо прямо во время игры. Ешьте и писайте дома.
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tilvan
1476103980
есть дома надо, а не во время игры
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ZENIT GOAL
1476104675
Согласен с двумя предыдущими ораторами - на стадион нормальные люди вообще то футбол посмотреть приходят,а не пожрать.
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ruverzema29rus
1476107473
хотел сфоткаться с Кембелом, когда тот разминался, стюард меня прогнал - единственный негативный момент... Зато когда Хоэль забил - я широко улыбался
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sevsor
1476108412
Да уж, действительно, ну как можно смотреть футбол без поп-корна, съобезяничили у пиндосов, (...место для ругательства...), ничего не поделаешь - поколение pepsi и next! Вау!)))
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mihail1980
1476113538
стадион шикарный.остальное все потехоньку доделают
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АХ
1476123630
Стадион невероятный!!
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Argon
1476128678
На входе забрали и воду и продукты (арахис, печенье и мармелад ребенку), чем подпортили настроение перед игрой. Но стадион супер!
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Виталий1
1476136528
Чтобы в общественном месте жрать попкорн, надо ехать в Пиндосию, а на в Россию.
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bolela_16
1476165336
Критиковать мы любим...
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