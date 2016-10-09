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  • «Нет слов». Как сборная России устроила шоу на открытии стадиона «Краснодара»

«Нет слов». Как сборная России устроила шоу на открытии стадиона «Краснодара»

Сергей Галицкий цитировал то, что в Краснодаре говорят многие:

Люди хотят, чтобы я сделал все. А я всего лишь житель города. Потом попросят меня сделать аэропорт, дороги, все на свете. Спросите с себя, что сделали вы для этого города? Потребительское отношение ко мне должно иметь пределы.

Краснодарцы подтверждают, что это ненормальная ситуация, когда чем-то полезным занимается один человек. Хотя Галицкий богаче более-менее всех, «потребительского отношения» нет ни у кого. Жители не требуют аэропорта, дорог и прочего, потому что понимают, что Галицкий никому не обязан. Он может положить вокруг арены плиты толщиной 20 см, но не обязан мостить остальные улицы. Не просят его и спасти «Кубань», потому что он хотел, но в клубе слишком много людей на ставке. Многие руководители администрации имеют какую-нибудь должность в клубе, а вместе с ней привилегии, транспорт и прочие подходы к государственной «кормушке».

Если бы Краснодар был городом чемпионата мира-2018, желающих получить бонусы было бы еще больше. Или бюджетные средства получил бы стадион «Кубань», или Галицкому и его проекту пришлось бы участвовать в политических играх. Оба варианта не пошли бы футболу Краснодара на пользу.

«Краснодар» будет переть сам и ломать окружение. Под строительство стадиона были снесены несколько жилых домов, предприятие и заправка. Никто не остался в накладе, потому что клуб выплатил владельцам хорошие компенсации. Там, где сегодня сборная России бодалась с Коста-Рикой, пять лет назад еще растили огороды – возможно, в числе прочего тут росли и подсолнухи.

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Семечки – тема дня. Краснодар не то чтобы удивился запрету грызть семечки, но возмущаться никто не стал. Клуб ориентируется на молодую публику, которая способна существовать на стадионе без пакета с семенами подсолнуха. Об этом говорил и Галицкий.

Говорила об этом и болельщица Маруся, купившая абонемент на стадион «Краснодара» и пришедшая на матч-открытие:

Когда я впервые пришла на стадион «Кубани», была шокирована количеством людей с пакетами семечек. Все грызут! После игры на трибунах реально были горы шелухи. Люди привыкли считать, что за ними все равно уберут.

На данный момент половина посадочных мест на арене уже продана по абонементам. И это ключевой показатель для Галицкого. Он признает, что не окупит свои вложения, но и не ради этого все затеяно. Владельцу «Краснодара» нравится менять пространство вокруг себя, и действует он в духе «выиграл – выиграл». Город не показывает видимого сопротивления, хотя Краснодар – город с куда более твердым характером, чем кажется. Просто одни воспринимают Галицкого как новатора, а другие – как богача, который может тратить большие деньги. Кто-то покупает иномарки и растит заборы вокруг загородных вилл, кто-то – создает футбольный клуб и строит суперсовременный стадион.

Обязательный атрибут матчей «Краснодара» солдаты. Для них всегда находится место, и на открытие стадиона пришли подозрительно похожие короткостриженные болельщики «по гражданке». Они затевали активную поддержку, пытались петь, но стадион не поддержал.

На послематчевой пресс-конференции Станислав Черчесов немногословен:

Великолепный стадион, отличная атмосфера, но рваная игра. Нам есть над чем работать. За кулисы поставлю игрокам пять, за то, что боролись тоже положительную оценку. За результат и индивидуальные просчеты – двойки. Нам нужно не только играть, но и давать результат.

Вопросы к Черчесову – сложные и не очень – копятся, и тренер отвечает неопределенно: нужно много работать. Когда у Черчесова спросили про яркий отрезок в 15 минут, в который уместился дубль Дзюбы, он ответил, что яркий матч сборная провела с Ганой. Просто потому, что он закончился победой. Почему не играл Панченко, как провел свои 90 минут Джанаев и какие «точки над «i» нужно расставить», Черчесов решил не уточнять.

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Шума вокруг сборной России пока больше, чем осмысленных действий. Против Коста-Рики вышел очередной экспериментальный состав, и защита рассыпалась уже в первом тайме. Чуть больше 33 тысяч болельщиков, возможно, смутили Кутепова, Джанаева, а заодно и всю опорную зону. Во втором тайме оказалось, что болельщиков на 500 человек больше, и на стадионе «Краснодара» впервые был зафиксирован sold out.



Учиться болеть тут будут постепенно. Пока даже кричать «Россия! Россия!» не получалось сообща и во все легкие. На игру приехали болельщики из многих городов: от соседних Сочи и Ростова до Липецка, Симферополя и Курска. Отдельных оваций не удостоились ни игроки «Краснодара», ни игроки «Ростова»; громче всего на стадионе болели за футболистов, которые проявляли наибольшее рвение: сначала за Самедова, потом за Дзюбу.

Индивидуально в отдельные отрезки матча сборная России смотрелась хорошо, но в целом сверкала своей хрупкостью. Ошибаться начал даже Василий Березуцкий, который сначала забил в собственные ворота, а потом уступил в реакции Хоэлю Кэмпбеллу.

Нет слов, – оценил Черчесов стадион «Краснодара». И в такой же манере прокомментировал игру.

Обсуждать игроков на публике тренер не хочет, раскрывать ошибки тоже. И никто не против, что это происходит в атмосфере строгой секретности.

Товарищеский матч.

Россия – Коста-Рика – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Асофейфа, 22; 0:2 – Руис, 29; 1:2 – Самедов, 31; 1:3 – Березуцкий, 45 (автогол); 2:3 – Дзюба, 48; 3:3 – Дзюба, 61; 3:4 – Кэмпбелл, 90 (с пенальти).

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов (Полоз, 56), Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Дзюба (Канунников, 89).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 65), Борхес (Гусман, 79), Венегас, Руис (Кэмпбелл, 69), Уренья (Уоллес, 70).

Предупреждения: Венегас, 45; Кэмпбелл, 77; Смольников, 85.

Россия Россия Коста-Рика Дзюба Артем Кэмпбелл Хоэль Черчесов Станислав
Комментарии (22)
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Бриг
1476032804
Очень хорошая и полезная игра. Главное-команда может играть в атаку! Зобнин на уровне. Ерохин, Кутепов, Петров перспективны. Ошибки Березуцкого, к сожалению, предсказуемы. Такое уже видели. Нужно подтягивать замену.
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oyabun
1476032846
Я то думал после Евро сборной России падать ниже уже некуда. Оказывается есть куда. Коста Рика слишком сильна для нас. Надо в следующий раз играть со сборной Республики Вануту. Вдруг выиграем? Счастья то будет..
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takca
1476032849
Интересно сколько еще человек забьют охранники в магазинах галицкого и ни какими стадионами их не воскрести как бы кто то не пытался.
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Вомбат
1476034623
Ошибаться начал даже Василий Березуцкий/// после этого "даже" дальнейший бред читать нет смысла.
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ufos73
1476034824
Игры конечно нет, но сейчас задача то как раз и стоит, найти ее и нарастить мяса! Уберите Березу и Самедова, они на ЧМ играть не будут! И не надо, что нет альтернативы, Игнашу нашли и этим найдется! Сейчас сборная процентов на 70 обновлена, при том не сыгранными друг с другом игроками... Рано гнать на тренера, Он хоть не играет в примитивный "на убой", Гус то же не сразу сборную построил, и на ЧЕ 08 мы выползли на карачках...
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shurik45
1476035043
Ростовских уберите на хуй из сборной ,аж тошнит.
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батог
1476036129
А Галицкому респект !!!
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magg27
1476036826
Стадион красивый просторный ! Зенит где ваш?
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Пастырь
1476039342
Смотрел только второй тайм. Не знаю, как получилось в 1 тайме но игра понравилась. Во-первых не было угнетающего эмоционального давления от игры. Во-вторых очень понравилась связка Самедов- Смольников- Зобнин-Дзюба. Была видна перспектива. В-третьих понравилась очень уверенная игра Дзюбы. Мне кажется ошибки сборной носили индивидуальный характер а не системный, что вселяет определенную уверенность.
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D'achkov
1476188068
костариканцы молодцы
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