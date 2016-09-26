Римская императрица Илари Блази – жена великого Тотти

Илари обрела известность, попав на роль ассистентки в одну из итальянских развлекательных телепередач (что-то типа нашего «Поля чудес»). Уж конечно при своей внешности Блази не избежала крутых фотосессий и с удовольствием снималась обнаженной для мужских журналов.
К моменту знакомства с Тотти девушка болела за «Лацио» и не спешила связывать свою судьбу с игроком «Ромы», пусть даже и очень знаменитым. Впрочем, на ближайшее римское дерби Илари все же пришла по приглашению Ческо. И увидела, как «Лацио» сгорел 1:5, а Тотти забил великолепный гол, который ей и посвятил, показав майку с надписью «6 UNICA» («Ты уникальная!»).
Илари и Ческо поженились в 2005 году, причем их свадьба была показана в прямом эфире телеканалом Sky Italia, а за трансляцией наблюдало более миллиона человек. Все деньги за показ пара отдала в приют домашних животных.
У семейства Тотти трое детей – сын и две дочери. На вопрос о четвертом ребенке Илари отвечает: «Готова!».
Красота и гордость русского женского футбола – Эльвира Тодуа
Дезире Кордеро – новая девушка Криштиану Роналду