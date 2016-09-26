Римская императрица Илари Блази – жена великого Тотти

Илари обрела известность, попав на роль ассистентки в одну из итальянских развлекательных телепередач (что-то типа нашего «Поля чудес»). Уж конечно при своей внешности Блази не избежала крутых фотосессий и с удовольствием снималась обнаженной для мужских журналов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

К моменту знакомства с Тотти девушка болела за «Лацио» и не спешила связывать свою судьбу с игроком «Ромы», пусть даже и очень знаменитым. Впрочем, на ближайшее римское дерби Илари все же пришла по приглашению Ческо. И увидела, как «Лацио» сгорел 1:5, а Тотти забил великолепный гол, который ей и посвятил, показав майку с надписью «6 UNICA» («Ты уникальная!»).

Илари и Ческо поженились в 2005 году, причем их свадьба была показана в прямом эфире телеканалом Sky Italia, а за трансляцией наблюдало более миллиона человек. Все деньги за показ пара отдала в приют домашних животных.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У семейства Тотти трое детей – сын и две дочери. На вопрос о четвертом ребенке Илари отвечает: «Готова!».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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