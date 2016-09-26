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Римская императрица Илари Блази – жена великого Тотти

Илари обрела известность, попав на роль ассистентки в одну из итальянских развлекательных телепередач (что-то типа нашего «Поля чудес»). Уж конечно при своей внешности Блази не избежала крутых фотосессий и с удовольствием снималась обнаженной для мужских журналов.

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К моменту знакомства с Тотти девушка болела за «Лацио» и не спешила связывать свою судьбу с игроком «Ромы», пусть даже и очень знаменитым. Впрочем, на ближайшее римское дерби Илари все же пришла по приглашению Ческо. И увидела, как «Лацио» сгорел 1:5, а Тотти забил великолепный гол, который ей и посвятил, показав майку с надписью «6 UNICA» («Ты уникальная!»).

Илари и Ческо поженились в 2005 году, причем их свадьба была показана в прямом эфире телеканалом Sky Italia, а за трансляцией наблюдало более миллиона человек. Все деньги за показ пара отдала в приют домашних животных.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У семейства Тотти трое детей – сын и две дочери. На вопрос о четвертом ребенке Илари отвечает: «Готова!».

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Комментарии (7)
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каа
1474905109
Хорошая пара... но девушку стилист явно "надувает"...
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калач
1474910864
обколотая ботоксом и силиконом как и Франческо
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Sedoi_Goblin
1474916718
Мляяя.. Наш ростовский портвешок пробирает до кишок... Малиновская приглючилась....Не к ночи будет помянута...
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Foxitkuban
1474919017
Ни талии ни бёдер... Ровная чика...
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Superviser77
1474936920
Хороша тётка))
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vgarakh
1474980576
Фигура не очень, а губы пугают
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джон базелон
1474997863
Вообще ни о чем!
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