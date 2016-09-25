О, Лалана. Как Клопп все-таки сделал «Ливерпуль» претендентом на титул

Осень 2015-го. «Ливерпуль» безуспешно плавает в середине турнирной таблицы, и становится очевидным, что в команде нужно что-то менять. Мишенью стал Брендан Роджерс, под руководством которого красные пару лет назад в матчах против «Челси» и «Кристал Пэлас» совершенно глупо упустили чемпионский титул.Теперь времена меняются, прогресса нет. На место скромному и тихому Роджерсу приходит активный и харизматичный Юрген Клопп. Ни у кого не было сомнений, что это самый успешный трансфер команды за последние несколько лет, хотя посетителям «Энфилда» не впервые уже чувствовать, как их ожидания не оправдываются.

Немецкий специалист сразу вдохнул жизнь в «Ливерпуль», и команда дошла до финалов сразу двух турниров – Кубка Лиги и Лиги Европы. Оба финала были проиграны, клуб вновь остался без трофеев. Но никто и не думал посыпать голову немца пеплом. Это тот самый случай, когда тебе выдан огромный карт-бланш. И Клопп, проведя полноценную предсезонную работу с «Ливерпулем», принялся строить команду, которая будет претендовать на чемпионский титул в Англии.

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Кадровые перестановки

Роджерс пытался сделать из «Ливерпуля» команду с тремя защитниками. Клопп сначала перешел на 4-4-1-1, а теперь успешно практикует схему 4-3-3, где центральные футболисты линии полузащиты и атаки оттянуты назад. «Столбить» защиту красных призваны Ловрен и Матип. По флангам играют Клайн и Милнер, призванные точным пасом и активными подключениями разгонять атаку партнеров. Центр поля также определен: связка Вейналдум – Хендерсон – Лаллана выглядит надежно.По прошлому сезону были вопросы к капитану «Ливерпуля», мол недостойный сменщик Джеррарда. Возникло массовое возмущение, когда стало известно о том, что Хендо будет на обложке новой FIFA. Тем не менее, текущий сезон англичанин хорошо, уже забив красивый гол в ворота «Челси». Головную боль тренеру составляет линия нападения. Позиция Коутиньо вряд ли может быть оспоримой, а вот на флангах происходит периодическая перетасовка Мане, Старриджа и Ориги. Все они находятся в очень хорошей форме.

Все хорошо со скамейкой «Ливерпуля». При этом клуб действительно зарабатывает огромные деньги на продаже футболистов. Так, за период с 2010 по 2016 года «красные» заработали почти 450 миллионов евро. Клопп так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Обычно я не настолько занят в трансферное окно, чтобы отпускать пять-шесть игроков, но у нас был большой состав. Мы привезли игроков, которых хотели. Если все пойдет хорошо, нам не нужны будут еще шесть футболистов в следующем сезоне». Это дает надежды на то, что зимой «красные» смогут подкорректировать состав точечными трансферами. К тому же, «Ливерпуль» избавился от лишнего балласта, а молодые ребята получат возможность выходить и в больших матчах, но все должно идти планомерно. К этому Клопп и призывает.

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«Ливерпуль» много забивает

Пусть команда пока и идет на шестом месте в чемпионате Англии, но забивают мерсисайдцы изрядно: 16 голов в шести матчах лиги – лучший показатель за 121 год. Но «Ливерпулю» тяжело подобраться даже к тройке лидеров, пока у команды такая статистика по пропущенным мячам: девять голов в шести играх. Это средний показатель по чемпионату, потому «красные» и находятся в середине таблицы. Например, лидер первенства «Манчестер Сити» пропустил пока всего четыре мяча, а замыкающий тройку лидеров «Тоттенхэм» – и вовсе два.

В любом случае, одной бедой у мерсисайдцев меньше. Думается, что наигрывание связки Матип – Ловрен все-таки даст свои плоды. И, конечно же, появление амбициозного Кариуса должно смотивировать Миньоле сократить количество своих ошибок. Голкипер и сам не скрывает, что наличие конкуренции – это хорошо: «Думаю, это хороший вызов. За все нужно бороться, если хочешь развиваться как игрок и как команда. Я всегда боролся за свое место. Так было в последние два года в «Ливерпуле» и моих предыдущих командах».

Отсутствие еврокубков

По ходу прошлого сезона Клопп почти в каждом интервью говорил о том, что его команда играет чуть ли не через каждые пару дней. И с этим было трудно поспорить, ведь на каком-то этапе «красные» играли сразу в четырех турнирах: чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лига Европы. Притом последние соревнования требовали очень много и физических, и моральных сил. Потому прошлый сезон во внутреннем первенстве «Ливерпуль» вновь закончил в середине таблицы, бросив все силы на еврокубковый турнир. Сейчас ситуация поменялась, и команда может чувствовать себя более-менее комфортно. Во многом мерсисайдцы схожи с «Челси», ведь синие также пропускают этот еврокубковый сезон, и обе команды находятся в стадии перестройки.

Однако это не говорит о том, что футболисты «Ливерпуля» могут чувствовать себя вальяжно. Уже сейчас стало понятно, что команда Клоппа – самая носящаяся по полю во всей лиге. Игроки проделывают огромный объем работы с мячом и без него. Но Клопп уверен, что именно это позволит команде добиться успеха: «Мы знаем, как справиться с этим, потому что кое-что понимаем в вопросах восстановления игроков». И все-таки нужна адаптация, футболисты только входят в сезон. Так что отсутствие одного крупного турнира в календаре красных – большое для них подспорье.

На старте сезона «Ливерпуль» рвет фаворитов и куражится над аутсайдерами. Матч с «Бернли» брать в расчет не будем. Там команде Клоппа сопутствовало банальное невезение. Для победы в чемпионате Клопп подготовил достойный коллектив, уже переделав его под себя. Перед стартом сезона «Ливерпуль» рассматривали в качестве претендента на попадание в Лигу Европы. Теперь пришла пора пересмотреть прогноз. Клуб будет бороться за чемпионство и удивит публику еще множеством красивых побед.