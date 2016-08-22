Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цифра дня. Клопп ударился в тики-таку


    4.4
    Голосов: 5
    22.08.2016 14:10
    «Ливерпуль» весело обыграл «Арсенал», а затем сгорел против «Бернли», хотя владел мячом на уровне «Барселоны» Гвардиолы. «Бомбардир» показывает, что у команды Клоппа пока получается лучше всего и вспоминает лучшую цитату из фильма Тарантино.

    «Ливерпуль» пропустил от «Бернли» все, что летело в его ворота, сами же мерсисайдцы даже не могли похвастаться точностью – меньше 20% ударов в створ от их общего числа (5 из 26). Но даже не эта статистика раздражает поклонников ливерпульской команды. А та, что заставляет вспомнить фразу, которую якобы говорил Хорхе Сампаоли, а на самом деле, которая звучала в известном фильме Тарантино: «Всю ночь я общался с девушкой в баре, а в 5 утра она занялась любовью с другим парнем и уехала с ним. Но зато по времени именно я больше владел ей».

    «Ливерпуль» же вообще не отдавал мяч сопернику, однако проиграл 0:2. Даже при вот таких диких статистических показателях:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Squawka
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 25 августа 2016, 12:15

      «Всю ночь я общался с девушкой в баре, а в 5 утра она занялась любовью с другим парнем и уехала с ним. Но зато по времени именно я больше владел ей» ахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 23 августа 2016, 09:57

      На фотке точно Хайзенберг какой то, только шляпы не хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 22 августа 2016, 17:48

      вспомните матч группового этапа Лиги чемпионов пару сезонов назад, Барселона - Селтик ,Барса тоже владела мячом +80% но проиграла 1-2,просто не везло
      Также и Ливер,но Клопп,Клопп я просто верю в него. Он ведь проделал огромную работу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2016, 15:25

      Качели. Выиграли-проиграли. Что удивительно, победили крепкий "Арсенал", и уступили середняку "Бёрнли".
      "Ливер" явно не устойчивый в начале сезона. Значит в поиске своей игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 августа 2016, 15:18

      типа постава точно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 августа 2016, 15:11

      Просто не повезло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      u38ek 22 августа 2016, 15:10

      ну бывает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11