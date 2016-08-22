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Цифра дня. Клопп ударился в тики-таку

«Ливерпуль» пропустил от «Бернли» все, что летело в его ворота, сами же мерсисайдцы даже не могли похвастаться точностью – меньше 20% ударов в створ от их общего числа (5 из 26). Но даже не эта статистика раздражает поклонников ливерпульской команды. А та, что заставляет вспомнить фразу, которую якобы говорил Хорхе Сампаоли, а на самом деле, которая звучала в известном фильме Тарантино: «Всю ночь я общался с девушкой в баре, а в 5 утра она занялась любовью с другим парнем и уехала с ним. Но зато по времени именно я больше владел ей».

«Ливерпуль» же вообще не отдавал мяч сопернику, однако проиграл 0:2. Даже при вот таких диких статистических показателях:

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Бернли
Комментарии (7)
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u38ek
1471867803
ну бывает
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Dgad
1471867875
Просто не повезло
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_Kesh_Suntar_
1471868324
типа постава точно!
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+50/-50
1471868751
Качели. Выиграли-проиграли. Что удивительно, победили крепкий "Арсенал", и уступили середняку "Бёрнли". "Ливер" явно не устойчивый в начале сезона. Значит в поиске своей игры.
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Дима97
1471877282
вспомните матч группового этапа Лиги чемпионов пару сезонов назад, Барселона - Селтик ,Барса тоже владела мячом +80% но проиграла 1-2,просто не везло Также и Ливер,но Клопп,Клопп я просто верю в него. Он ведь проделал огромную работу
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firs04
1471935452
На фотке точно Хайзенберг какой то, только шляпы не хватает
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talgatnurzhanov2006
1472116508
«Всю ночь я общался с девушкой в баре, а в 5 утра она занялась любовью с другим парнем и уехала с ним. Но зато по времени именно я больше владел ей» ахахахах
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