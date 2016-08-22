Цифра дня. Клопп ударился в тики-таку

«Ливерпуль» пропустил от «Бернли» все, что летело в его ворота, сами же мерсисайдцы даже не могли похвастаться точностью – меньше 20% ударов в створ от их общего числа (5 из 26). Но даже не эта статистика раздражает поклонников ливерпульской команды. А та, что заставляет вспомнить фразу, которую якобы говорил Хорхе Сампаоли, а на самом деле, которая звучала в известном фильме Тарантино: «Всю ночь я общался с девушкой в баре, а в 5 утра она занялась любовью с другим парнем и уехала с ним. Но зато по времени именно я больше владел ей».

«Ливерпуль» же вообще не отдавал мяч сопернику, однако проиграл 0:2. Даже при вот таких диких статистических показателях: