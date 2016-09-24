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  • Дерущийся тигр. Как «Халл Сити» хочет быть круче «Лестера»

Дерущийся тигр. Как «Халл Сити» хочет быть круче «Лестера»

От «Халл Сити» никто в новом сезоне ничего не ждал. Можно, конечно, сейчас говорить многое, но перед стартом чемпионата «тигры» выглядели по-настоящему обреченной командой. Стив Брюс не из тех людей, которые боятся сложной работы, но даже он устал доказывать необходимость усиления перед возвращением в Премьер-лигу и во многом из-за этого ушел. Были и другие проблемы во взаимоотношениях с семейством Алламов, но главная причина ухода Брюса – отсутствие мало-мальски серьезных покупок.

77-летний Ассем Аллам мало того, что разочаровался в клубе после того как ему запретили переименовать его в «Халл Тайгерс», так еще и серьезно заболел, передав все дела сыну Ихабу, объявив также о том, что клуб выставлен на продажу. В такой ситуации было понятно, что серьезного усиления ждать не стоит, так как смысла вкладываться в проект, который скоро будут развивать другие нет никакого – тут скорее стоит выкачать как можно больше денег, чтобы отбить предыдущие вложения.

Вложили Алламы в клуб порядка 70 миллионов фунтов, а эту сумму «тигры» выиграли в финале плей-офф Чемпионшипа, когда одолели «Шеффилд Уэнсдей» – приблизительно столько и даже больше может заработать клуб, повышающийся в АПЛ, даже если вылетит из Премьер-лиги уже через год.

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Сейчас сложно предполагать, как бы развивались события, если бы «Халл Сити» в первых двух турах взял вместо шести очков «баранку» (а согласитесь, такой расклад казался более вероятным), но победами над «Лестером» и «Суонси» игроки «Халла» заставили себя уважать – в первую очередь собственное руководство. Когда раненый и голодный «тигр» показывает признаки жизни – грех его не покормить перед продажей. Все же команда, занимающая место в середине таблицы потенциально стоит больше записного аутсайдера.

Покупки пошли за три дня до закрытия трансферного окна и в итоге потратили «тигры» вполне приличную сумму для повысившейся команды. Другое дело, что говорить об их качестве не приходится – брали тех, до кого могли дотянуться и два бывших «дьявола»Кин и Уэйр пришли в команду только потому, что их позвал Майк Филан. Десять миллионов отдали за потенциально сильного полузащитника Райана Мэйсона, который отлично знаком с Джейком Ливермором, Майклом Доусоном и Томом Хаддлстоуном. Арендовали вылетевшего с «Норвичем» Мбокани, а также взяли шотландского голкипера Дэвида Маршалла. Он способен стать основным, если Элдин Якупович даст шанс, но пока что швейцарец балканского происхождения очень хорош в рамке ворот.

Хоть какое-то усиление это хорошо, но главный шанс «Халла» в этом сезоне вовсе не в пришедших в последние дни лета новичках, а в старой гвардии команды Брюса, которая выводила «тигров» в Премьер-лигу в прошлом сезоне. Майк Филан прекрасно понимал это, когда не только соглашался, но и напрашивался на работу временщика в «Халле» – даже зная не понаслышке о проблемах клуба и том, что у него будет первое время в распоряжении лишь 13-14 футболистов, он видел потенциал в небольшом, но боевитом отряде.

Филан как давний соратник сэра Алекса надавил на нужные кнопки, мотивировав ветеранов «Халла» – Роберта Снодграсса, Тома Хаддлстоуна, Кертиса Дэйвиса, Джейка Ливермора, Дэвида Мейлера доказать, что списывать их со счетов рано. А видя, как сражаются за каждый мяч лидеры, за ними правильное настроение уловили и Диоманде, Эрнандес, Клюкас, Робертсон.

Победа над «Лестером» выглядела случайностью, но следующие результаты показали, что первое впечатление было обманчивым. «Халл» оказался лучше других мотивирован на старте сезона, выдав самоотдачу, которая свойственна командам, находящимся в отчаянном положении. Помните, как сражались «тигры» в матче с «Юнайтед» под проливным дождем и как жалко было их, когда Рэшфорду все же удалось протолкнуть мяч в сетку ворот Якуповича?

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В том матче был момент с вынужденной заменой Роберта Снодграсса, который смотрелся как эпизод из фильма о доблестных воинах, сражающихся насмерть – так как Роберт шотландец, то вспомнилось сразу «Храброе сердце». Тогда очень не хотелось, чтобы измученный травмами полузащитник, начинавший сезон в потрясающей форме снова вернулся в лазарет – для «Халла» это событие было бы сродни пленению Уильяма Уоллеса в знаменитом фильме, так как Снодграсс был именно тем человеком, который вел за собой «тигров».

Хорошо, что все тогда обошлось, а Снодграсс через неделю отметился великолепным голом и хет-триком в сборной Шотландии, а затем спас ничью для «Халла» в выездном матче с «Бернли», где чуть раньше сгорел «Ливерпуль». От его игры будет много зависеть в этом сезоне для «тигров», но еще важнее то, что руководство клуба наконец-то предложило статус полноценного менеджера Майку Филану. Было забавно, что лучший менеджер АПЛ августа получил предложение о постоянном контракте только в конце сентября. Майк уж точно не просит каких-то заоблачных гонораров – ему важно воспользоваться этим шансом, чтобы доказать – он способен быть самостоятельным менеджером в Премьер-лиге.

Кроме Снодграсса стоит отметить игру Кертиса Дэйвиса – на старте сезона он был лучшим в АПЛ по перехватам на земле и в воздухе. Большой суммарный опыт команды Филана помог ей на старте этого сложнейшего сезона – не стоит забывать, что в паре с Дэйвисом в защите играл номинальный центрхав Ливермор, а при Брюсе команда вообще зачастую использовала схему с тремя центральными защитниками, то есть Филану еще и пришлось по ходу дела менять построение команды.

Что же дальше? Пока владельцы клуба ищут покупателей для «Халл Сити» команда делает все возможное, чтобы продемонстрировать «товар лицом» и доказать, что даже в этом составе «тигры» достойны места в Премьер-лиге. Главная их проблема в том, что если вдруг закончится стартовый кураж или получит травму кто-то из стержневых игроков (Дэйвис, Ливермор, Снодграсс, Эрнандес) – начнется крутое пике, остановить которое не сможет даже многоопытный Филан.

Потому сейчас «тиграм» нужно набирать как можно больше очков по принципу «куй железо, пока горячо» и не оглядываться на турнирную таблицу – спад обязательно придет, но встретить его лучше с хорошим запасом.

Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Снодграсс Роберт Филан Майк
Комментарии (1)
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BoltCX
1474714113
Значит стоит сегодня ждать крупного поражения Халла)) после прошлой статьи о том, что Халл обречен, они выиграли и вырвались в лидеры.
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