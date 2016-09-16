Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Изумительный гол Хендерсона, сломанный нос Луиса и другие ключевые моменты суперматча «Челси» – «Ливерпуль»

Изумительный гол Хендерсона, сломанный нос Луиса и другие ключевые моменты суперматча «Челси» – «Ливерпуль»

Текстовый онлайн матча «Челси» – «Ливерпуль» – 1:2 | Видеогалерея

Любопытные цифры до матча:

  • «Челси» выиграл всего 2 из 9 последних домашних матчей у «Ливерпуля»;
  • Серия из домашних побед подряд Антонио Конте насчитывает уже 21 матч («Ювентус» + «Челси»);
  • «Ливерпуль» больше всех забивает в АПЛ с начала календарного года – уже 50 голов;
  • «Челси» же в нынешнем сезоне забивает не меньше двух мячей в каждом матче.

Клопп перед матчем занимается любимым делом: рисуется и паясничает.

Состав «Челси» уже представлен.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У «Ливерпуля» тоже все готово:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Интересные цифры у «Ливерпуля» сегодня:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Стэмфорд Бридж» ждет. Хочется крутого зрелища в пятницу вечером.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Начался экшн! Первые 15 минут без опасных моментов.

Хотя, мы в курсе, кто точно развеселит нас сегодня. Но на скамейках тоже пока скучно.

Ловрен, 0:1! Непонятный провал в защите у «Челси», и первый гол Ловрена за «Ливерпуля» в АПЛ. Повели гости.

0:2 уже, это Хендерсон нанес фантастический удар издали!

Не позавидуешь... два пропущенных гола, сломанный нос.

Цифры, которые особо ни о чем не говорят. Никакого равенства в первом тайме не было: гости смотрятся на порядок лучше.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот и интрига: насел «Челси» и додавил. Гол Диего Косты на 62-й минуте, 1:2, ничего пока не проиграно.

Стивен Джеррард наблюдает за матчем:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но все же отыграться «синим» так и не удалось. 1:2, «Челси» уступил «Ливерпулю».

Англия. Премьер-лига Англия Челси Ливерпуль Клопп Юрген Конте Антонио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marslond
1474060830
Гол Хендерсона шикарен!
Ответить
alex-76
1474061036
YNWA!
Ответить
Apocalypse
1474092067
Промес такой же забил вчера. Вопрос о другом: Что делала защита Челси, когда забивался 1-й гол?
Ответить
CamburV
1474094595
Никита Ковальчук был прав, Ливер порвал
Ответить
vasiok74
1474125053
молодцы Ливер.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+