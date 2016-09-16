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  • «Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)

«Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Оренбург» – «Спартак» – 1:3 | Видеогалерея

Любопытные цифры до матча:

  • У «Спартака» 5 последних матчей – низовые (в них забито меньше трех голов). У «Оренбурга» низовые – все шесть встреч в РФПЛ;
  • Последние четыре матча «Оренбург» свел вничью;
  • Лишь в одном из 6 матчей в РФПЛ «Оренбург» сумел забить.

Состав гостей выглядит красочно.

Хозяева тоже постарались.

Как выглядит афиша матча у спартаковцев в Twitter:

С формой на матч определились:

Промесище! Здорово «Спартак» начал. Изумительный гол спартаковского лидера на второй минуте.

Судья поставил пенальти по итогам противоборства Ромуло и Полуяхтова, а Георгиев его легко реализовал. 1:1!

Сумасшедший момент не использовал «Оренбург»: сначала Ребров отразил мяч после удара в упор, а затем на помощь пришла штанга. Повезло «Спартаку».

А вот и 1:2! Чуть быстрее стали играть спартаковцы и добились своего. Промес забил.

1:3! Промес показывает разницу в классе на своем фланге, а Джано с его подачи запуливает под перекладину.

«Оренбург» пришел в себя и попытался спасти матч, но счет остался прежним.

3:1 на выезде, и «Спартак» как минимум до следующего тура остается лидером в РФПЛ со своими 19 очками и разницей мячей 14:2!

Россия. Премьер-лига Россия Оренбург Спартак Промес Квинси
Комментарии (11)
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Ya-Driver
1474034421
"временно уйти на четыре очка" - сейчас разница "два" очка. Если победит, то разница будет не "четыре", а "пять" очков. Подправьте )
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BAIv
1474039985
свиные макаки оборзели в драку прут
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Pilottt
1474041223
Концовка нервная какая-то, всех КБ с победой!!!
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BANNIKOV1970
1474041829
песком скрипите на зубах бомжекони ёпт
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4agaaa
1474042203
Действительно сумашедшие мячи! Красно белые с победой!!!
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dimid
1474044284
Всех спартачей с победой! Вперед спартак!!!
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Алекc
1474067306
Всех КБ с победой!!! Голы классные все!!! Молодцы, ребята!
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pik54
1474092617
Голы красавцы.
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