«Спартак» вытащил огненный матч с «Оренбургом» благодаря красивым голам Промеса и Джано (ВИДЕО)

Текстовый онлайн матча «Оренбург» – «Спартак» – 1:3 | Видеогалерея

Любопытные цифры до матча:

У «Спартака» 5 последних матчей – низовые (в них забито меньше трех голов). У «Оренбурга» низовые – все шесть встреч в РФПЛ;

Последние четыре матча «Оренбург» свел вничью;

Лишь в одном из 6 матчей в РФПЛ «Оренбург» сумел забить.

Состав гостей выглядит красочно.

Хозяева тоже постарались.

Как выглядит афиша матча у спартаковцев в Twitter:

С формой на матч определились:

Промесище! Здорово «Спартак» начал. Изумительный гол спартаковского лидера на второй минуте.

Судья поставил пенальти по итогам противоборства Ромуло и Полуяхтова, а Георгиев его легко реализовал. 1:1!

Сумасшедший момент не использовал «Оренбург»: сначала Ребров отразил мяч после удара в упор, а затем на помощь пришла штанга. Повезло «Спартаку».

А вот и 1:2! Чуть быстрее стали играть спартаковцы и добились своего. Промес забил.

1:3! Промес показывает разницу в классе на своем фланге, а Джано с его подачи запуливает под перекладину.

«Оренбург» пришел в себя и попытался спасти матч, но счет остался прежним.

3:1 на выезде, и «Спартак» как минимум до следующего тура остается лидером в РФПЛ со своими 19 очками и разницей мячей 14:2!