Почему Лигу Европу вообще нужно смотреть

Российские клубы

Так уж получается, что командам из России проблематично на что-то рассчитывать в Лиге чемпионов. Выход из группы становится подарком судьбы, а куда обычнее выглядит провал еще на ранней стадии. Зато в Лиге Европы все для нас намного перспективнее. Оформить себе еврокубковую весну у российских клубов получается регулярно. Некоторые, как московское «Динамо» во главе с Черчесовым, вообще едва не замахнулись на полуфинал. Да и выигрывали второй по важности еврокубок ЦСКА и «Зенит» все еще не так давно.

Ближайшие несколько месяцев можно будет попереживать за оставшийся без Кононова «Краснодар» и «Зенит» с Мирчей Луческу. Краснодарцам досталась сложная группа, однако накопленный в предыдущие годы опыт должен российскому коллективу помочь. У «Зенита», напротив, проблем на групповой стадии вообще возникнуть не должно. При этом Мирча Луческу в предыдущем розыгрыше дошел с «Шахтером» до полуфинала турнира. С «Зенитом» можно замахнуться и на большее.

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Наши игроки

«Вильярреал» не смог попасть в Лигу чемпионов, споткнувшись о барьер в лице «Монако». Зато команда, где летом оказался Денис Черышев, сыграет в Лиге Европы. И Денису, почти восстановившемуся от повреждения, обещают предоставить игровую практику. «Черышев сыграет несколько минут уже в ближайшем матче. Но он нужен нам полностью здоровым», – рассказывает наставник «Вильярреала» Фран Эскриба. Кстати, ближайшая игра у «желтой субмарины» с «Цюрихом», где в прошлом сезоне зажигал Александр Кержаков.

Помимо Черышева есть еще Николай Комличенко из «Слована» и Вячеслав Караваев, прочно застолбивший место в основе «Спарты». «Мечтаю играть в Англии», – рассказал Караваев в большом интервью. Уже сегодня его команда встретится с английским «Саутгемптоном». Неплохая проверка для талантливого россиянина.

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История и радость

Лига Европы – шанс для маленьких команд заявить о себе в футбольном мире. Коллективы из Бельгии, Австрии, Турции и других стран, которым тяжело конкурировать с топовыми лигами, считают этот турнир своим. Здесь они имеют реальный шанс побороться за трофей или хотя бы просто порадовать болельщиков приездом на стадион звездных футболистов. В гости к украинской «Заре», например, поедет «Манчестер Юнайтед» с Полем Погба и Златаном Ибрагимовичем.

Отдельно выделим тренерскую историю Унаи Эмери во главе «Севильи». Когда-то «тренеришку» сплавили из «Спартака», на что он ответил завоеванием трех европейских титулов подряд. Теперь Эмери подрос до уровня «ПСЖ» и будет удивлять в Лиге чемпионов, а многие из его бывших подопечным разбрелись по топовым командам. Лига Европы в карьерном росте серьезно помогла.

Молодые звезды

Недавно мы рассказывали про таланты, которые могут зажечь в Лиге чемпионов. Но если судить объективно, то половине из этих игроков для начала нужно хотя бы оказаться в заявке их команды на еврокубковый матч. В Лиге чемпионов молодого парня ставят в состав по двум причинам: либо если он уже стал настоящей звездой, либо при наличии большущего потенциала. «Аякс» любит светить своих юношей перед европейскими покупателями, но большинство команд все-таки делают ставку на проверенных бойцов. На кону приличные деньги за локальные успехи и проход каждой стадии.

В Лиге Европы призовые во много раз меньше. Поэтому они совершенно не служат мотивацией для команд. Зато тут можно дать игровую практику тем, кто не выходит на поле в более важных турнирах. Так частенько поступают английские клубы, у которых и без Лиги Европы хватает матчей во всех соревнованиях. Тут молодые футболисты и получают шанс показать себя миру. В нынешнем розыгрыше Лиги Европы следует особенно следить за «Ромой», «Интером» и «МЮ». Приличная молодежь на глаза обязательно попадется.

Яркий футбол

В Лиге чемпионов примерно с третьего тура группового этапа уже начинаются тактические игры. Яркость и бесшабашность футбола уходят на второй план, уступая место прагматизму и битве за результат. В Лиге Европы ярко играют вплоть до финала. Команды не меняют стиль игры под определенного соперника, а просто наслаждаются футболом. Не верите? Тогда вспомните финал прошлогоднего розыгрыша турнира, когда «Ливерпуль» и «Севилья» выдали два совершенно разных тайма. Лига Европы – это круто!