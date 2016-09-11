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«Барселона» и «Ман Сити» ошиблись с вратарями?

Браво начал вот с такой ошибки при счете 2:0 в пользу его команды. Златан Ибрагимович момент использовал.

Через несколько минут «МЮ» мог забивать второй, но защитник вовремя успел подстраховать лежащего голкипера.

Во втором тайме Браво продолжил играть на нервах у болельщиков. Вот тут он зачем-то решил обыграть нападающего соперника.

А в концовке матча чуть не подарил «МЮ» спасительный гол.

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Яспер Силлессен, дебютировавший в составе «Барселоны», не позволял себе подобных ошибок. Однако взаимодействие с обороной у него еще совсем не налажено. В первом моменте вратарь явно не подсказал защитникам, а во втором не сумел выручить команду. Смена голкипера получилась для «Барселоны» несчастливой. Браво каталонского образца такие моменты вытаскивал.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Европа Манчестер Сити Барселона Силлессен Яспер Браво Клаудио
Комментарии (3)
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Karpathian
1473615639
Яспер зря ушел(((( И Цилер зря ушел в Лестер, лучше бы в Аякс вместо арендованного Крула...
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Benifacto
1473621853
а че этот типчик так Браво обнимает, и смотрит как петушь
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Ronaldinho R10
1474413229
Браво в рамке Барселоны смотрелся как влитой.Тащил мертвые мячи при дырявой обороне.Великолепный вратарь.И было большим удивлением узнать,что он решил уехать к Пепу.Ни тер Штеген ни Силлесен пока что не дотягивают до уровня чилийца.А про ляпы в первом матче...Вы Де Хеа вспомните в первом сезоне за МЮ.Чем его только не поливали.А сейчас лучший тащер на планете,наряду с Нойером и ко.Все у Клаудио будет хорошо.
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