«Барселона» и «Ман Сити» ошиблись с вратарями?

Браво начал вот с такой ошибки при счете 2:0 в пользу его команды. Златан Ибрагимович момент использовал.

Через несколько минут «МЮ» мог забивать второй, но защитник вовремя успел подстраховать лежащего голкипера.

Во втором тайме Браво продолжил играть на нервах у болельщиков. Вот тут он зачем-то решил обыграть нападающего соперника.

А в концовке матча чуть не подарил «МЮ» спасительный гол.

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Яспер Силлессен, дебютировавший в составе «Барселоны», не позволял себе подобных ошибок. Однако взаимодействие с обороной у него еще совсем не налажено. В первом моменте вратарь явно не подсказал защитникам, а во втором не сумел выручить команду. Смена голкипера получилась для «Барселоны» несчастливой. Браво каталонского образца такие моменты вытаскивал.