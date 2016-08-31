Они уходят по-английски. Куда отправились Джо Харт и Джек Уилшир

Джек Уилшир половину своей профессиональной карьеры провел на больничной койке и наверняка выучил наизусть, что такое английские госпитали, как в них скучно живется и какими цветами – астрами или бегониями – украшают унылые больничные палаты. Еще пару лет назад Джек бесспорно считался одной из главных надежд вечно строящейся и вечно надламывающей хребет команды Арсена Венгера, однако годы идут, Уилшир лечится, а «Арсенал» покупает на его место новых футболистов. Не успеешь оглянуться – и египтянин Мохаммед Эль-Ненни забивает «Барселоне» на «Камп-Ноу», отвернешься выкурить сигаретку (что для Уилшира особенно характерно) – и Гранит Джака уже вырезает передачи, подобно Хаби Алонсо. А ты, еще вчера такой нужный и необходимый, мог уехать туда, куда ведут все дороги – в Рим. Мог, но повременил – и уехал за игровой практикой в Борнмут.

Футбол – конкурентная, сложная, а зачастую и не слишком справедливая штука. Настолько несправедливая, что даже терпение бесконечного терпеливого Арсена Венгера иногда подходит к концу. Бывают и другие случаи – когда ты просто не подходишь новому главному тренеру, и, несмотря на статус живой легенды клуба, отправляешься восвояси. Это случай Джо Харта, другого большого английского таланта, не менее крупного, чем Уилшир. В ситуации с Хартом удивляет скорее не выбор Гвардиолы – тот зарекомендовал себя выдающимся тренером и имеет право, ни на кого не оглядываясь, проворачивать подобные рокировки; удивляет выбор самого Джо, который отправился не в другой клуб Премьер-лиги, а уехал в переживающую не лучшие времена Серию A. Скажи кому из нас пару лет назад, что летом 2016-го Джо Харт окажется в Турине, и мы подумали бы, что это «Ювентус» наконец озаботился поиском замены Буффону и за огромные деньги выкупил у сопротивлявшегося «Ман Сити» лучшего английского вратаря. На деле же Харту выпал не «Ювентус», а во всех отношениях скромный «Торино», и нужно признать, что этот трансфер – одна из самых больших неожиданностей захлопывающегося на наших глазах трансферного окна.

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Переход Джо Харта в «Торино» – такой же сюрреализм, как исчезающие дома на колесах в каких-нибудь фильмах Линча: все очень просто, неожиданно и одновременно пугающе. Пугающе в первую очередь для болельщиков английской сборной, которые не могли не почесать затылок: если их лучший вратарь не нашел себе иного пристанища, кроме «Торино», то какая судьба ждет рыбешку поменьше – Хитона, Форстера, Батленда?

Странным образом на Джо Харта отказался претендовать «Ливерпуль», у которого с вратарской позицией давно не все в порядке. Новичок Лорис Кариус сломал руку во время предсезонной подготовки, а Симон Миньоле пропускает все, что летит дальше двух сантиметров от его пальцев – многие на месте Клоппа призадумались бы и попытались взять Харта в аренду. Тем более, учитывая те имена, которыми располагают главные конкуренты Клоппа в этом сезоне: Де Хеа, Браво, Куртуа, Чех, Льорис... Немецкий наставник «красных», однако, считает иначе: он верит в свой состав и не покупает даже левого защитника, хотя о недееспособности Альберто Морено трубят абсолютно все, и в первую очередь сам Альберто Морено. Клопп упрямится, Миньоле продолжает допускать нелепицы, а Харт под покровом ночи сбегает на север Италии – таков один из штрихов сюрреалистичного полотна английского межсезонья.

Впрочем, среди этих странных событий можно (и нужно) отыскать каплю логики: в последний день трансферного окна «Арсенал» готов выкупить «Ливерпуля» многострадально-хрустального Даниэля Старриджа. Да, на первый взгляд подобный переход может показаться безумством, авантюрой, но сильный нападающий хотя бы на 10-15 матчей в сезон Арсену Венгеру нужен как воздух – а лучше Старриджа среди доступных вариантов на рынке сейчас не сыскать. У «канониров» есть Жиру, когда-нибудь выздоровеет Уэлбек, у них теперь есть Лукас Перес – в их компании не достает разве что джокера, который забьет 5-6 решающих мячей. Этим джокером должен стать именно Старридж, хотя, конечно, пошли уже и обратные шутки: если скрестить травматичность Даниэля с травматичностью игроков «Арсенала» в целом, то, перейдя на «Эмирейтс», Старридж должен не просто вылететь на долгий срок с очередным повреждением, а впасть в кому.

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Пока Джек Уилшир, грустно улыбаясь, забирает свои вещи из госпиталя, пока дождь поливает чахлые бегонии логики происходящего, в Англии назревает еще один трансфер, готовый окончательно добить эту самую логику. Давид Луис возвращается в «Челси». Кажется, на этом фоне меркнут и сумасшедшие деньги, уплаченные «Ман Юнайтед» за Погба, и 50-миллионный ценник Джона Стоунза, и все-все-все остальное. Болельщики «Арсенала» сегодня не будут спать, они в ожидании трансфера, который задолго до дедлайна кто-то окрестил метким словечком madness. Спешим их разочаровать, ведь они могут спать спокойно. Madness уже состоялся.