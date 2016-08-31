Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Они уходят по-английски. Куда отправились Джо Харт и Джек Уилшир

Они уходят по-английски. Куда отправились Джо Харт и Джек Уилшир

Джек Уилшир половину своей профессиональной карьеры провел на больничной койке и наверняка выучил наизусть, что такое английские госпитали, как в них скучно живется и какими цветами – астрами или бегониями – украшают унылые больничные палаты. Еще пару лет назад Джек бесспорно считался одной из главных надежд вечно строящейся и вечно надламывающей хребет команды Арсена Венгера, однако годы идут, Уилшир лечится, а «Арсенал» покупает на его место новых футболистов. Не успеешь оглянуться – и египтянин Мохаммед Эль-Ненни забивает «Барселоне» на «Камп-Ноу», отвернешься выкурить сигаретку (что для Уилшира особенно характерно) – и Гранит Джака уже вырезает передачи, подобно Хаби Алонсо. А ты, еще вчера такой нужный и необходимый, мог уехать туда, куда ведут все дороги – в Рим. Мог, но повременил – и уехал за игровой практикой в Борнмут.

Футбол – конкурентная, сложная, а зачастую и не слишком справедливая штука. Настолько несправедливая, что даже терпение бесконечного терпеливого Арсена Венгера иногда подходит к концу. Бывают и другие случаи – когда ты просто не подходишь новому главному тренеру, и, несмотря на статус живой легенды клуба, отправляешься восвояси. Это случай Джо Харта, другого большого английского таланта, не менее крупного, чем Уилшир. В ситуации с Хартом удивляет скорее не выбор Гвардиолы – тот зарекомендовал себя выдающимся тренером и имеет право, ни на кого не оглядываясь, проворачивать подобные рокировки; удивляет выбор самого Джо, который отправился не в другой клуб Премьер-лиги, а уехал в переживающую не лучшие времена Серию A. Скажи кому из нас пару лет назад, что летом 2016-го Джо Харт окажется в Турине, и мы подумали бы, что это «Ювентус» наконец озаботился поиском замены Буффону и за огромные деньги выкупил у сопротивлявшегося «Ман Сити» лучшего английского вратаря. На деле же Харту выпал не «Ювентус», а во всех отношениях скромный «Торино», и нужно признать, что этот трансфер – одна из самых больших неожиданностей захлопывающегося на наших глазах трансферного окна.

Не только ляпы. Почему на самом деле Гвардиола избавляется от Харта

Переход Джо Харта в «Торино» – такой же сюрреализм, как исчезающие дома на колесах в каких-нибудь фильмах Линча: все очень просто, неожиданно и одновременно пугающе. Пугающе в первую очередь для болельщиков английской сборной, которые не могли не почесать затылок: если их лучший вратарь не нашел себе иного пристанища, кроме «Торино», то какая судьба ждет рыбешку поменьше – Хитона, Форстера, Батленда?

Странным образом на Джо Харта отказался претендовать «Ливерпуль», у которого с вратарской позицией давно не все в порядке. Новичок Лорис Кариус сломал руку во время предсезонной подготовки, а Симон Миньоле пропускает все, что летит дальше двух сантиметров от его пальцев – многие на месте Клоппа призадумались бы и попытались взять Харта в аренду. Тем более, учитывая те имена, которыми располагают главные конкуренты Клоппа в этом сезоне: Де Хеа, Браво, Куртуа, Чех, Льорис... Немецкий наставник «красных», однако, считает иначе: он верит в свой состав и не покупает даже левого защитника, хотя о недееспособности Альберто Морено трубят абсолютно все, и в первую очередь сам Альберто Морено. Клопп упрямится, Миньоле продолжает допускать нелепицы, а Харт под покровом ночи сбегает на север Италии – таков один из штрихов сюрреалистичного полотна английского межсезонья.

Впрочем, среди этих странных событий можно (и нужно) отыскать каплю логики: в последний день трансферного окна «Арсенал» готов выкупить «Ливерпуля» многострадально-хрустального Даниэля Старриджа. Да, на первый взгляд подобный переход может показаться безумством, авантюрой, но сильный нападающий хотя бы на 10-15 матчей в сезон Арсену Венгеру нужен как воздух – а лучше Старриджа среди доступных вариантов на рынке сейчас не сыскать. У «канониров» есть Жиру, когда-нибудь выздоровеет Уэлбек, у них теперь есть Лукас Перес – в их компании не достает разве что джокера, который забьет 5-6 решающих мячей. Этим джокером должен стать именно Старридж, хотя, конечно, пошли уже и обратные шутки: если скрестить травматичность Даниэля с травматичностью игроков «Арсенала» в целом, то, перейдя на «Эмирейтс», Старридж должен не просто вылететь на долгий срок с очередным повреждением, а впасть в кому.

Гризманн для бедных. Что за нападающего покупает «Арсенал»

Пока Джек Уилшир, грустно улыбаясь, забирает свои вещи из госпиталя, пока дождь поливает чахлые бегонии логики происходящего, в Англии назревает еще один трансфер, готовый окончательно добить эту самую логику. Давид Луис возвращается в «Челси». Кажется, на этом фоне меркнут и сумасшедшие деньги, уплаченные «Ман Юнайтед» за Погба, и 50-миллионный ценник Джона Стоунза, и все-все-все остальное. Болельщики «Арсенала» сегодня не будут спать, они в ожидании трансфера, который задолго до дедлайна кто-то окрестил метким словечком madness. Спешим их разочаровать, ведь они могут спать спокойно. Madness уже состоялся.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Англия Арсенал Ливерпуль Манчестер Сити Торино Челси Уилшир Джек Харт Джо Старридж Даниэль Луис Давид Клопп Юрген
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail1980
1472655155
пиццы захотелось
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+