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    Рекордсмен дня. Почему Беленов нужен сборной России


    3.2
    Голосов: 5
    20.08.2016 12:30
    Голкипер «Анжи» Александр Беленов в трех матчах подряд сумел отразить пенальти, установив рекорд чемпионатов России. «Бомбардир» рассказывает и показывает, почему вратарь достоин вызова в национальную команду.

    Летний переход Беленова из «Кубани» в «Анжи» получился тяжелым. В предыдущем сезоне голкипер выглядел единственным стабильным игроком в краснодарском коллективе. Отпускать его не хотели, но расстаться были вынуждены. Беленов остался в РФПЛ. Семь очков «Анжи» в четырех турах – заслуга голкипера, пропустившего в этих играх всего три мяча.

    Еще три Александру могли забить с пенальти. Но сначала он взял удар Огуде во встрече с «Амкаром», где «Анжи», правда, все-таки проиграл (0:2). Следующий одиннадцатиметровый случился в матче с тульским «Арсеналом». Берхамов на старте игры не смог переиграть Беленова, а гол Маевского в добавленное к первому тайму время принес махачкалинцам минимальную победу.

    Матч с легионерским «Рубином» вообще не обещал никаких перспектив. Однако чудачество Рыжикова неожиданно подарило «Анжи» преимущество, которое в концовке матча могло отобрать решение судьи. Третий пенальти подряд был поставлен в ворота Беленова. И снова голкипер справился, заставив форварда «Рубина» Портнягина схватиться за голову. «Анжи» одержал вторую победу в сезоне, а Беленов стал рекордсменом чемпионатов России.

    «Рубин» – «Анжи»: 3 гола, курьез и незабитый пенальти. Ключевые моменты матча в Казани

    Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на ближайшие товарищеские матчи Акинфеева, Джанаева и Крицюка. Беленова в этом списке голкиперов не оказалось, но свой шанс он еще получить должен. Все три сборника защищают ворота клубов, обладающих надежной линией обороны. У голкипера «Анжи» нет таких привилегий. Ему часто приходится в одиночку вытаскивать для команды игры. Такой опыт будет полезен и для национальной сборной, которая нередко проседает под натиском сильного соперника.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 августа 2016, 16:58

      Беленов средний вратарь, но ни чем не хуже Джанаева уж. А вот Акинфеев всего скорее пенсию встретит в воротах сборной и ЦСКА, так что шансов у Беленова только третьим посидеть как-нибудь.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 20 августа 2016, 14:42

      а вот сама игра , Анжи выглядел на выезде в Казани молодцом, в итоге заслуженная победа.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 20 августа 2016, 14:30

      Тут не поспоришь, но ..... Акинфееву не нужен сильный конкурент- Игореша занервничает и начнет "бабочек" пропускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 августа 2016, 13:57

      Красава!Но исполнители пенальти не очень высокого уровня!А с другой стороны три тура подряд это уже показатель

      2
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 20 августа 2016, 13:47

      Сашу Беленова в сборную, а не Гильерме!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      DiJock 20 августа 2016, 13:07

      Да, вратарь, который способен вытаскивать матчи при убогой защите как-раз то, что нужно нашей сборной.

      5
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      Рейтинг: +7

      Селим > DiJock 20 августа 2016, 15:29

      сам ты убогий! это был пенальти

      -2
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      Рейтинг: +42

      DiJock > Селим 24 августа 2016, 21:27

      Пенальти ставят просто так? Я то думал при фоле в штрафной. При этом в большинстве случаев это делается защитником. Или я напутал что-то?

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 20 августа 2016, 13:05

      Да, хороший вратарь. Но Сб. России нужна глобальная перезагрузка и молодых игроков. 2 года есть, надеюсь все получится.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Xiko 20 августа 2016, 13:27

      Вот пусть перезагрузится с Акинфеева на Беленова!

      2
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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 20 августа 2016, 12:46

      Беленов хорош!

      3
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      Рейтинг: +901

      Krics > Real Madrid 25 20 августа 2016, 15:03

      Если будет играть также на протяжении хотя бы трех сезонов, соглашусь.Уже был Шунин в своё время, но спёкся.

      0
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