Рекордсмен дня. Почему Беленов нужен сборной России

Летний переход Беленова из «Кубани» в «Анжи» получился тяжелым. В предыдущем сезоне голкипер выглядел единственным стабильным игроком в краснодарском коллективе. Отпускать его не хотели, но расстаться были вынуждены. Беленов остался в РФПЛ. Семь очков «Анжи» в четырех турах – заслуга голкипера, пропустившего в этих играх всего три мяча.

Еще три Александру могли забить с пенальти. Но сначала он взял удар Огуде во встрече с «Амкаром», где «Анжи», правда, все-таки проиграл (0:2). Следующий одиннадцатиметровый случился в матче с тульским «Арсеналом». Берхамов на старте игры не смог переиграть Беленова, а гол Маевского в добавленное к первому тайму время принес махачкалинцам минимальную победу.

Матч с легионерским «Рубином» вообще не обещал никаких перспектив. Однако чудачество Рыжикова неожиданно подарило «Анжи» преимущество, которое в концовке матча могло отобрать решение судьи. Третий пенальти подряд был поставлен в ворота Беленова. И снова голкипер справился, заставив форварда «Рубина» Портнягина схватиться за голову. «Анжи» одержал вторую победу в сезоне, а Беленов стал рекордсменом чемпионатов России.

«Рубин» – «Анжи»: 3 гола, курьез и незабитый пенальти. Ключевые моменты матча в Казани

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на ближайшие товарищеские матчи Акинфеева, Джанаева и Крицюка. Беленова в этом списке голкиперов не оказалось, но свой шанс он еще получить должен. Все три сборника защищают ворота клубов, обладающих надежной линией обороны. У голкипера «Анжи» нет таких привилегий. Ему часто приходится в одиночку вытаскивать для команды игры. Такой опыт будет полезен и для национальной сборной, которая нередко проседает под натиском сильного соперника.