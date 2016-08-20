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Рекордсмен дня. Почему Беленов нужен сборной России

Летний переход Беленова из «Кубани» в «Анжи» получился тяжелым. В предыдущем сезоне голкипер выглядел единственным стабильным игроком в краснодарском коллективе. Отпускать его не хотели, но расстаться были вынуждены. Беленов остался в РФПЛ. Семь очков «Анжи» в четырех турах – заслуга голкипера, пропустившего в этих играх всего три мяча.

Еще три Александру могли забить с пенальти. Но сначала он взял удар Огуде во встрече с «Амкаром», где «Анжи», правда, все-таки проиграл (0:2). Следующий одиннадцатиметровый случился в матче с тульским «Арсеналом». Берхамов на старте игры не смог переиграть Беленова, а гол Маевского в добавленное к первому тайму время принес махачкалинцам минимальную победу.

Матч с легионерским «Рубином» вообще не обещал никаких перспектив. Однако чудачество Рыжикова неожиданно подарило «Анжи» преимущество, которое в концовке матча могло отобрать решение судьи. Третий пенальти подряд был поставлен в ворота Беленова. И снова голкипер справился, заставив форварда «Рубина» Портнягина схватиться за голову. «Анжи» одержал вторую победу в сезоне, а Беленов стал рекордсменом чемпионатов России.

«Рубин» – «Анжи»: 3 гола, курьез и незабитый пенальти. Ключевые моменты матча в Казани

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал на ближайшие товарищеские матчи Акинфеева, Джанаева и Крицюка. Беленова в этом списке голкиперов не оказалось, но свой шанс он еще получить должен. Все три сборника защищают ворота клубов, обладающих надежной линией обороны. У голкипера «Анжи» нет таких привилегий. Ему часто приходится в одиночку вытаскивать для команды игры. Такой опыт будет полезен и для национальной сборной, которая нередко проседает под натиском сильного соперника.

Россия. Премьер-лига Россия Анжи Россия Беленов Александр
Комментарии (14)
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Real Madrid 25
1471686405
Беленов хорош!
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Xiko
1471687524
Да, хороший вратарь. Но Сб. России нужна глобальная перезагрузка и молодых игроков. 2 года есть, надеюсь все получится.
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DiJock
1471687654
Да, вратарь, который способен вытаскивать матчи при убогой защите как-раз то, что нужно нашей сборной.
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Фантомас 67
1471690049
Сашу Беленова в сборную, а не Гильерме!
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Legioner-05
1471690660
Красава!Но исполнители пенальти не очень высокого уровня!А с другой стороны три тура подряд это уже показатель
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sochi-2013
1471692607
Тут не поспоришь, но ..... Акинфееву не нужен сильный конкурент- Игореша занервничает и начнет "бабочек" пропускать.
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15426378s
1471693358
а вот сама игра , Анжи выглядел на выезде в Казани молодцом, в итоге заслуженная победа.
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Фан666
1471701497
Беленов средний вратарь, но ни чем не хуже Джанаева уж. А вот Акинфеев всего скорее пенсию встретит в воротах сборной и ЦСКА, так что шансов у Беленова только третьим посидеть как-нибудь.
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