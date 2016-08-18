Не только ляпы. Почему на самом деле Гвардиола избавляется от Харта

Внедрение Хосепа Гвардиолы в «Ман Сити» в Англии уже прозвали «Гвардиолафикацией», однако процесс пока идет довольно медленно, хоть и тяжелая победа над «Сандерлендом» сменилась унижением румынского «Стяуа» в его родных стенах. Впрочем, и за эти два матча случилось много любопытного, в том числе перевод Александра Коларова в центр защиты. Но едва ли не главное событие – отправка на скамейку бессменного голкипера «Сити» Джо Харта. И слухи о покупке английским клубом Клаудио Браво из «Барселоны», как оказалось, совсем не лишены смысла.

Харт провалил Евро-2016, в этом нет никаких сомнений. Он и раньше порой творил совершенно непонятные вещи в своих воротах, а во Франции себя даже превзошел. Но при этом Гвардиоле он оказался не нужен не из-за ошибок на линии. Вернее, даже не столько из-за них. Причина в том, что с началом атак у Харта до сих пор большие проблемы.

В прошлом сезоне лишь 52,6% передач Харта достигали цели. Вдумайтесь, в половине случаев «Сити» терял мячи после первого же паса вперед. Ясно, что некоторые из этих передач выполнялись под прессингом, где о точности и говорить уже не приходится, но статистика все равно убивает наповал. Притом, Харт – далеко не худший в АПЛ по этому показателю, он вообще занимает седьмое место после Миньоле, Чеха, Ховарда, Фабьянски, Де Хеа и Боруца. Неплохая компания, не стыдно и замкнуть семерку в ней. Только попробуйте объяснить это Гвардиоле.

На самом деле, Гвардиоле ничего объяснять не требуется. В «Баварии» он привык к точности Нойера (80,8%), но в Бундеслиге и второй по этому показателю голкипер «Вольфсбурга» Диего Бенальо очень аккуратен в передачах (77,2%). Вообще, в Германии сразу у восьми вратарей точность пасов выше, чем у лидера АПЛ Миньоле (60,1%). Что уж говорить о Клаудио Браво, на которого нацелился «Сити». Среди топ-5 лиг он в этом отношении самый крутой – 84,3%.

Почему же у вратарей из АПЛ показатель точности столь ничтожен? Пожалуй, самое разумное объяснение – это более высокий прессинг командами из английского чемпионата. Таким образом, возможности сделать короткую передачу остается все меньше, соответственно, страдает и точность. Статистика показательна: из всех своих передач у Браво лишь 31,7% длинных, у Нойера – 34%, а вот у Харта просто удивительные 72,1%. Грубо говоря, в двух случаях из трех английский кипер обязательно засылает мяч вперед длинным пасом.

Харта, впрочем, это не слишком оправдывает, точность его длинных передач все равно страдает, и она уж куда меньше, чем у Нойера (47%) и Браво (52%) – всего лишь 35%. Словом, Гвардиола ушел из команды, где вратарь может отдать более 80% точных передач, в ту, где голкипер еле справляется с половиной своих пасов. В «Барселоне» при Гвардиоле Виктор Вальдес стабильно выдавал 75-78% точности, так что нет ничего удивительного в том, что испанский тренер будет стремиться к работе с тем голкипером, который лишь редко ошибается в пасах.

Другой вопрос, может ли таковым стать Вилли Кабальеро, который сейчас подменяет Харта? Да, с «Сандерлендом» он выдал 80% точности, но прессинг соперника был совсем неагрессивным. При этом показатели прошлых сезонов у Кабальеро в АПЛ – 52,9% и 62,6%, а в «Малаге» – 62,1%. Не очень впечатляет, мягко говоря, учитывая, что в Испании процент точности передач изначально выше, чем в АПЛ.

Однако в игре ногами Кабальеро лучше Харта, и статистика это с трудом, но подтверждает. А еще круче – Клаудио Браво, которого так хочет забрать себе Гвардиола. Похоже, что вопрос будет решен уже в ближайшее время. А десятилетнее пребывание Харта в «Сити» подошло к концу, и виноваты в этом совсем не Гарет Бэйл и сборная Исландии.