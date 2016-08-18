Изгнание дьяволов. 4 вопроса к Моуринью и «Манчестер Юнайтед»

Почему Моуринью хочет быть военачальником?

«Мне было бы проще набрать двадцать новых футболистов и начать работу с нуля», – сказал Жозе Моуринью перед Суперкубком Англии. Смысл фразы сводится к тому, что у португальца совсем иной взгляд на футбол по сравнению с Луи ван Гаалом, поэтому игроков придется переучивать. Напрямую Моуринью никогда не ругался с ван Гаалом. Это объяснимо – путевку в тренерскую жизнь он получил от голландца в «Барселоне». Но у них слишком разные стили, в основе которого у Моуринью лежит полное отторжение ван Гаала и всех остальных тренеров современности, делающих ставку на тотальный контроль мяча.

«Мы общались все ночь, флиртовали, смеялись. Я заплатил за несколько коктейлей для нее. Около 5 часов утра зашел парень, взял ее под руку и отвел в туалет. Там они занялись любовью, и она уехала с ним. Но это не имеет значения, потому что большую часть ночи я владел ей», – да, это та самая история от Хорхе Сампаоли про смысл бесконечного владения мячом. Жозе Моуринью всегда нравилось быть тем парнем, который появляется в 5 утра и уводит главный трофей. Он был искренне рад, когда со своим «Челси» рушил витиеватость «Арсенала». В финале Лиги чемпионов в 2010-м Моуринью постепенно связывал пасующую «Баварию» ван Гаала и выиграл.

Поэтому все лето новый тренер «МЮ» с иронией улыбался в сторону предыдущего наставника команды. «Происходят некоторые изменения, и на это требуется время. В моменте со вторым голом прошлогодний Валенсия, вероятно, вместо подачи на Ибрагимовича дошел бы до лицевой линии и отдал пас назад», – сказал после матча с «Борнмутом» Моуринью. «Не подумайте, я не обвиняю ван Гаала», – фраза, скользящая в его пресс-конференциях. Нельзя называть бывшего босса неудачником. Надо лишь сделать лукавый прищур.

Трансферы Ибрагимовича, Байи, Погба – симптоматичны. Это значит, что скоростной атлетизм возвращается на «Олд Траффорд». У всех троих есть игровая и психологическая предрасположенность к Моуринью. Ибра ненавидит Гвардиолу и его «пасующих школьников». Погба в силу физической мощи, скорости, техники – способен разрушить любую стремительную перепасовку соперника и перейти в быструю контратаку.

Одной из причин слабых результатов Ван Гала называли плохой подбор футболистов. Тренер ошибся в выборе новичков. Ему не удалось внушить всем свои идеи. «Тренеры живут и умирают со своими системами. Ты покупаешь нужных игроков под ту систему, которая, по твоему мнению, принесет успех. Я не думаю, что в «Юнайтед» добились подобного баланса», – говорил Пол Скоулз. Харри Реднапп в своих колонках также критиковал слабый состав «МЮ». А Жозе Моуринью делает все, чтобы летние трансферы с хирургической точностью вписались в его систему.

Эрик Байи станет лучшим защитником АПЛ?

Трансфер Байи – пример того, как Моуринью стремится отстроить свой полигон в Манчестере. Эрику всего 22 года, и он – футболист будущего.

Байи пришел из Испании, где играл против лучших нападающих в мире. Причем во всех матчах против «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» проявил себя на высоком уровне. Байи не получалось проходить один в один ни Месси с Неймаром, ни Роналду с Бейлом. Его резкость и техника работы ногами способствуют игре на опережение и блокировке ударов. Когда Байи накрывает атакующего, то от защитника трудно отделаться – это жесткий капкан. «Вильярреал» с Эриком в 35 матчах пропустил всего 17 голов.

Моуринью понравилась универсальность Байи. За сезон ивуариец поиграл и на флангах защиты, и в центре. Еще в 17 лет Байи играл на позициях центрального защитника и опорника. Поэтому он создан для пружинного футбола.

Выбор Жозе Моуринью в целом понятен. В природной самобытности новый футболист воплощает в себе нынешнюю модель «Манчестера» – быстрота, атлетизм, ловля соперника на ошибке. «МЮ» пропустит меньше всех голов в АПЛ, если Байи проведет сезон в свою полную силу.

Люк Шоу и Антонио Валенсия будут ключевыми футболистами?

Уже понятно – контратака станет любимым приемом «Манчестера» в новом сезоне. У Моуринью успех всегда пропорционален сильной игре фланговых защитников. Тут можно вспомнить бразильца Майкона времен чемпионского «Интера». «Реинкарнацией» бразильца должен стать Антонио Валенсия. Фактурно и по динамике перемещений по флангу у футболистов отмечается поразительная схожесть.

«Когда я пришел в «Уиган», Валенсия стал первым игроком, которого я постоянно готов был ставить в старт. Антонио очень хороший игрок, отличный парень и, что немаловажно, профессионал до мозга костей и жесткий как «старые гвозди», – говорил про него тренер Стив Брюс.

Идея переместить Валенсию с фланга атаки в крайнего защитника принадлежит Фергюсону. Физическая мощь, агрессивность помогала ему атаковать. Мешала лишь его прямолинейность. На позиции крайнего нападающего не хватало креативности, поэтому сэр Алекс решил обучить Антонио навыкам отбора. Закрывать всю линию эквадорцу стало проще, чем участвовать в долгих придумках.

Антонио так долго играет в «Юнайтед», что все начали забывать, какой потенциал в нем заложен. Тренеры относились к нему прагматично. Выполнить функцию – да. Быть системой – нет. Таким Фергюсон видел Пак Чжи Суна и Антонио Валенсию. А еще 10 лет назад на чемпионате мира в Германии Валенсию включили список лучших. Тогда его поставили в один ряд с Криштиану Роналду, Уэйном Руни и Лукасом Подольски.

Люк Шоу – это самый дорогой левый защитник в истории футбола. Моуринью его ценил еще со времен работы в «Челси» и очень хотел видеть в своей команде. После дикой травмы, нынешний сезон рассматривается еще и через возвращение Люка Шоу. В Англии к нему относятся особенно.

Средняя скорость защитника составляет 34,6 км/ч. Вместе с Валенсией Люк должен осуществлять быстрый переход из обороны в атаку. Обладая устрашающей скоростью, Шоу будет постоянно бежать вперед, расширяя наступление. При условии быстрого отбора Шоу и Валенсия должны полностью закрывать фланги. А эквадорец сделал уже две голевые передачи в двух стартовых матчах.

Генрих Мхитарян задержится в запасе?

В 2013 году «Боруссия» заплатила за Генриха Мхитаряна 27,5 миллиона евро. Позже эта сумма стала психологически давить на полузащитника. Юрген Клопп постоянно проводил с ним личные беседы, где пытался успокоить и снять груз ответственности.

Игровую волну Мхитарян поймал только на третий год жизни в Дортмунде. Томас Тухель нашел подходящую позицию – легкий нападающий рядом с Обамеянгом. Это позволяло ему открываться между линей опорного и центральных защитников. В той точке мяч оказывался чаще всего, позволяя Мхитаряну быть в центре всех атак. Так Генрих стал лучшим ассистентом в Германии – 24 голевые передачи.

В «МЮ» на позиции атакующего в верхней тройке играет Руни. Моуринью уже сказал, что только там он видит Уэйна. Пока авторитет капитана неоспорим, и даже Жозе не готов начинать работу открытым конфликтом с фигурой такой величины. Так вырисовываются две основных проблемы Мхитаряна в «Манчестере» – эксклюзивная позиция пока закреплена за Руни и психологический барьер в виде огромных денег за трансфер.

Почему Моуринью хотел видеть полузащитника в своей команде – объяснимо. Генрих очень хорош в скоростных атаках с ходу. Он постоянно вступает в прессинг при потере мяча, начиная защиту на передней линии. Подобное умение ставит Мхитаряна в выгодное положение в сравнении с тем же Руни. Тот заметно погрузнел, в действиях игрока стало больше академизма и меньше агрессии. Ибрагимович считает себя богоподобным, но он никогда не отличался неудержимой скоростью, Руни тоже медлителен. Пара Ибрагимович-Руни не совсем подходит той идеальной контратакующей модели, которую хочет видеть Моур. Если Уэйн не ускорится в ближайших матчах, то Генрих должен получить шанс на самую органичную позицию. Но Моуринью – не Тухель. Вряд ли португалец станет подстраиваться всю структуру под одного футболиста. Тем более, тогда придется убирать капитана – Руни. Не стоит забывать и про Мату.

Скорее всего, Мхитаряну предстоит выдерживать конкуренцию ближе к флангу, где играют Марсьяль, Лингард, Мата и даже меркнущий Депай. Причем испанец уже смирился – с Моуринью ему придется забыть о роли чистого диспетчера. Хуан уже отбрасывает прежнюю мягкотелость и вовсю бросается на фланге в подкаты, помогая защищаться Валенсии. На такой позиции у тренера «МЮ» надо забывать о творчестве. Будут цениться пробивная мощь Марсьяля и быстрота Лингарда. Готов ли Генрих умерить свою стихийность, заменив ее на заводскую усердность?

К тому же характер Мхитаряна слишком правильный, лишенный цинизма. Генрих сентиментален, интеллигентен и требует к себе отеческого подхода. Отец остается моральной точкой опоры для полузащитника. Он умер, когда Генриху было 7 лет.

«Он был моим двигателем, он был моей мотивацией, потому что, когда я был совсем мал, он был профессиональным футболистом, и я всегда мечтал о том, что буду тренироваться вместе с ним», – говорит Мхитарян. Мирча Луческу, Юрген Клопп, Томас Тухель – все тренеры давали ему отеческий подход, со множеством бесед по душам.

У Жозе Моуринью всегда получилось находить общие точки с хулиганами – Манише, Коштинья, Дрогба, Матерацци, Ибрагимович. У них было схожее мироощущение. А вот с футболистом ментальности Кака у Жозе не получалось находить общий язык. Вывод напрашивается один – Генриху Мхитаряну нужно быстрее обрести уверенность и злую хватку. Иначе есть риск надолго остаться в запасе.