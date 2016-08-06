«Это моя команда». Как Клопп поведет «Ливерпуль» к титулу

Для «Ливерпуля» в грядущем сезоне очень важно определить задачу на сезон и осознать ее реальность. От Клоппа ждут возвращения в Лигу чемпионов, но чье место сможет занять там «Ливерпуль? Даже с учетом очевидно выпадающего из четверки «Лестера» есть скупающий звезд «Юнайтед» с Моуринью, не играющий в еврокубках «Челси», получивший финансовый толчок «Эвертон».

При этом существует и пример «Лестера» и «Ливерпуля» в сезоне 2013/14, дающий возможность помечтать и о чемпионстве. Но вряд ли кто-то в здравом уме будет требовать такого от Клоппа с учетом того, что состав команды и ее трансферные возможности уступают целому ряду конкурентов. Наверное, самое главное чего ждут от красных – продолжения прогресса и окончательного превращения «Ливерпуля» в команду Клоппа. А вот это сам Юрген готов гарантировать уже сейчас: «Это уже моя команда, на этот раз я могу вас уверить – мы не продали никого из тех, в ком я нуждался, и подписали всех, кого я хотел».

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Когда «Ливерпуль» развалился во втором тайме финала Лиги Европы с «Севильей», был проигран не только трофей и место в Лиге чемпионов, но и возможность подписывать топ-игроков. Клопп много говорил о том, что не хочет подписывать своих бывших подопечных, так как ему не интересно работать с ними, но от того же Гетце он вряд ли бы отказался. Но без Лиги чемпионов «Ливерпуль» может подписывать лишь тех игроков, на которых не претендуют топовые команды.

Для Клоппа в этом нет ничего плохого, как и для владельцев «Ливерпуля» – в них живет вера в то, что чемпионскую команду можно слепить из незвездных игроков с хорошей статистикой по принципу Moneyball. Да и сам Юрген привык работать с теми, кто имеет возможности для прогресса. В числе подписанных «Ливерпулем» игроков сплошь и рядом именно такие исполнители, потому на «Энфилде» никто и не посыпает голову пеплом из-за отсутствия больших трансферов.

Клопп за восемь месяцев знакомства с английским футболом доказал, что способен на многое. Новый шестилетний контракт для него стал главным событием лета в клубе. Он доказывает, что и сам Юрген проникся атмосферой и получил необходимую для него энергию от трибун, которая позволит ему и дальше строить команду, которая будет качать стадион так, как в знаменитом уже матче с Дортмундом.

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Отсутствие европейской нагрузки для команды, которая делает ставку на интенсивный футбол, прессинг и идеальную физическую готовность будет несомненным плюсом. Антонио Конте, который также будет сосредоточен в своем первом сезоне на битвах внутренней английской важности, отметил также то, что в отличие от него самого, Пепа и Жозе, Юрген уже адаптировался на новом месте: «Клопп работает в течение девяти месяцев с этой командой и это очень важно для «Ливерпуля» – он понимает команду и она понимает его. Важно, чтобы у тебя было время передать свои методы и видение футбола. «Ливерпуль» входит в семерку претендентов на титул, я уверен в этом. Это хорошая команда с хорошим менеджером, показывающая хороший, интенсивный, организованный футбол».

Тем не менее, если снова вернуться к событиям сезона 2013/14 – тогда у «Ливерпуля» был Луис Суарес, а сейчас фигуры подобной величины на поле нет и близко. Впрочем, и здесь Клопп, умеющий концентрироваться на позитиве и находящий его всегда, не видит ничего плохого: «Если у вас есть игрок, который стоит 100 миллионов фунтов, вы строите игру вокруг него, но при этом всегда есть риск, что он получит травму и все деньги уйдут в трубу как дым. В тот день, когда такое случится в моей команде, я не буду работать с ней больше, так как футбол – это коллективная игра. Другие клубы могут тратить больше денег, но почему этому должен следовать я? На самом деле у меня другие принципы – я хочу тратить деньги на строительство команды. Вы можете выиграть чемпионат, титулы, но для меня главное – делать это в том стиле, который мне нравится».

Речи, достойные Арсена Венгера, но на самом деле Клопп пока что доказывал действенность своей философии и методов строительства команды на основе игроков, которым есть куда прогрессировать, потому к нему прислушиваются и ему верят. При пристальном изучении трансферная политика «Ливерпуля» выглядит вполне вменяемой и логичной.

Клопп получил в лице голкипера Кариуса достойного конкурента Миньоле – немцу не повезло сломать руку, иначе бы он начал сезон в основе. Но уже в середине осени он вернется, что вынуждает Симона играть предельно внимательно. В каждую линию Клопп получил игроков, которые избавят его от повторения кадрового кризиса образца прошлого сезона. Клаван и Матип увеличат конкуренцию в обороне, Марко Груич добавит мощи и силы в центре поля, а Садио Мане – игрок, который способен в одиночку решить исход встречи, что не раз доказывал в «Саутгемптоне».

Полузащита «Ливерпуля» с убереженным от посягательств «Манчестер Сити» и «Барселоны» Коутинью и способным на многое в хорошей команде Вейналдумом выглядит сильнейшей линией «красных», что типично для команд Клоппа. Более того – такие универсальные нападающие как Роберто Фирмино и Садио Мане всегда готовы помочь полузащите и игра без ярко выраженного нападающего будет еще одной степенью свободы для «Ливерпуля», в котором по замыслу Клоппа может завершить атаку каждый.

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Следить за работой Клоппа на новом месте всегда интересно, так как остается чувство причастности к творящейся рядом магии футбола. Немец относится к тем уникальным в нынешнем футболе специалистам, которые остаются учителями для своих игроков и создают условия для прогресса индивидуального и командного путем воспитания качеств, необходимых современным игрокам.

Футбол Клоппа не может оставлять равнодушным, и в новом сезоне мы еще не раз увидим проявления характера в исполнении «Ливерпуля» – тем более что это качество в ДНК команды и без «инъекций» от немца. Нынешний сезон в АПЛ тем и хорош, что в бою за корону сойдутся выдающиеся специалисты, личности с различными подходами к строительству команды, философией и футбольным стилем. И «Ливерпуль» Клоппа не стоит сбрасывать со счетов – пусть и преследует Юргена репутация тренера, проигрывающего финалы.

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