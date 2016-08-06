Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Это моя команда». Как Клопп поведет «Ливерпуль» к титулу

«Это моя команда». Как Клопп поведет «Ливерпуль» к титулу

Для «Ливерпуля» в грядущем сезоне очень важно определить задачу на сезон и осознать ее реальность. От Клоппа ждут возвращения в Лигу чемпионов, но чье место сможет занять там «Ливерпуль? Даже с учетом очевидно выпадающего из четверки «Лестера» есть скупающий звезд «Юнайтед» с Моуринью, не играющий в еврокубках «Челси», получивший финансовый толчок «Эвертон».

При этом существует и пример «Лестера» и «Ливерпуля» в сезоне 2013/14, дающий возможность помечтать и о чемпионстве. Но вряд ли кто-то в здравом уме будет требовать такого от Клоппа с учетом того, что состав команды и ее трансферные возможности уступают целому ряду конкурентов. Наверное, самое главное чего ждут от красных – продолжения прогресса и окончательного превращения «Ливерпуля» в команду Клоппа. А вот это сам Юрген готов гарантировать уже сейчас: «Это уже моя команда, на этот раз я могу вас уверить – мы не продали никого из тех, в ком я нуждался, и подписали всех, кого я хотел».

Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»

Когда «Ливерпуль» развалился во втором тайме финала Лиги Европы с «Севильей», был проигран не только трофей и место в Лиге чемпионов, но и возможность подписывать топ-игроков. Клопп много говорил о том, что не хочет подписывать своих бывших подопечных, так как ему не интересно работать с ними, но от того же Гетце он вряд ли бы отказался. Но без Лиги чемпионов «Ливерпуль» может подписывать лишь тех игроков, на которых не претендуют топовые команды.

Для Клоппа в этом нет ничего плохого, как и для владельцев «Ливерпуля» – в них живет вера в то, что чемпионскую команду можно слепить из незвездных игроков с хорошей статистикой по принципу Moneyball. Да и сам Юрген привык работать с теми, кто имеет возможности для прогресса. В числе подписанных «Ливерпулем» игроков сплошь и рядом именно такие исполнители, потому на «Энфилде» никто и не посыпает голову пеплом из-за отсутствия больших трансферов.

Клопп за восемь месяцев знакомства с английским футболом доказал, что способен на многое. Новый шестилетний контракт для него стал главным событием лета в клубе. Он доказывает, что и сам Юрген проникся атмосферой и получил необходимую для него энергию от трибун, которая позволит ему и дальше строить команду, которая будет качать стадион так, как в знаменитом уже матче с Дортмундом.

Андалусийский пес. Почему Лиге чемпионов будет плохо без «Ливерпуля»

Отсутствие европейской нагрузки для команды, которая делает ставку на интенсивный футбол, прессинг и идеальную физическую готовность будет несомненным плюсом. Антонио Конте, который также будет сосредоточен в своем первом сезоне на битвах внутренней английской важности, отметил также то, что в отличие от него самого, Пепа и Жозе, Юрген уже адаптировался на новом месте: «Клопп работает в течение девяти месяцев с этой командой и это очень важно для «Ливерпуля» – он понимает команду и она понимает его. Важно, чтобы у тебя было время передать свои методы и видение футбола. «Ливерпуль» входит в семерку претендентов на титул, я уверен в этом. Это хорошая команда с хорошим менеджером, показывающая хороший, интенсивный, организованный футбол».

Тем не менее, если снова вернуться к событиям сезона 2013/14 – тогда у «Ливерпуля» был Луис Суарес, а сейчас фигуры подобной величины на поле нет и близко. Впрочем, и здесь Клопп, умеющий концентрироваться на позитиве и находящий его всегда, не видит ничего плохого: «Если у вас есть игрок, который стоит 100 миллионов фунтов, вы строите игру вокруг него, но при этом всегда есть риск, что он получит травму и все деньги уйдут в трубу как дым. В тот день, когда такое случится в моей команде, я не буду работать с ней больше, так как футбол – это коллективная игра. Другие клубы могут тратить больше денег, но почему этому должен следовать я? На самом деле у меня другие принципы – я хочу тратить деньги на строительство команды. Вы можете выиграть чемпионат, титулы, но для меня главное – делать это в том стиле, который мне нравится».

Речи, достойные Арсена Венгера, но на самом деле Клопп пока что доказывал действенность своей философии и методов строительства команды на основе игроков, которым есть куда прогрессировать, потому к нему прислушиваются и ему верят. При пристальном изучении трансферная политика «Ливерпуля» выглядит вполне вменяемой и логичной.

Клопп получил в лице голкипера Кариуса достойного конкурента Миньоле – немцу не повезло сломать руку, иначе бы он начал сезон в основе. Но уже в середине осени он вернется, что вынуждает Симона играть предельно внимательно. В каждую линию Клопп получил игроков, которые избавят его от повторения кадрового кризиса образца прошлого сезона. Клаван и Матип увеличат конкуренцию в обороне, Марко Груич добавит мощи и силы в центре поля, а Садио Мане – игрок, который способен в одиночку решить исход встречи, что не раз доказывал в «Саутгемптоне».

Полузащита «Ливерпуля» с убереженным от посягательств «Манчестер Сити» и «Барселоны» Коутинью и способным на многое в хорошей команде Вейналдумом выглядит сильнейшей линией «красных», что типично для команд Клоппа. Более того – такие универсальные нападающие как Роберто Фирмино и Садио Мане всегда готовы помочь полузащите и игра без ярко выраженного нападающего будет еще одной степенью свободы для «Ливерпуля», в котором по замыслу Клоппа может завершить атаку каждый.

В поле воин. Юнец из «Ливерпуля» и еще 5 вратарей-гонял

Следить за работой Клоппа на новом месте всегда интересно, так как остается чувство причастности к творящейся рядом магии футбола. Немец относится к тем уникальным в нынешнем футболе специалистам, которые остаются учителями для своих игроков и создают условия для прогресса индивидуального и командного путем воспитания качеств, необходимых современным игрокам.

Футбол Клоппа не может оставлять равнодушным, и в новом сезоне мы еще не раз увидим проявления характера в исполнении «Ливерпуля» – тем более что это качество в ДНК команды и без «инъекций» от немца. Нынешний сезон в АПЛ тем и хорош, что в бою за корону сойдутся выдающиеся специалисты, личности с различными подходами к строительству команды, философией и футбольным стилем. И «Ливерпуль» Клоппа не стоит сбрасывать со счетов – пусть и преследует Юргена репутация тренера, проигрывающего финалы.

Почему «Ливерпуль» не появился бы на свет без пива?

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Старридж Даниэль Миньоле Симон Коутиньо Филиппе Фирмино Роберто Кариус Лорис Мане Садио Клопп Юрген
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoltCX
1470477797
Если справится - докажет, что он профессионал топ уровня.
Ответить
allkeeper
1470484630
Надеждой все мы полны
Ответить
Liverpool-The-Best
1470516985
Верим!!!
Ответить
BarcaForca
1473590947
Пора Ливеру стать чемпионом. Удачи Вам
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+