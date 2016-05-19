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    Андалусийский пес. Почему Лиге чемпионов будет плохо без «Ливерпуля»


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    Голосов: 1
    19.05.2016 15:25
    Вчера мерсисайдцы проиграли не трофей, а нечто более важное – путевку в Лигу чемпионов. «Бомбардир» объясняет, почему победа «Севильи» вряд ли пойдет на пользу зрелищности следующего еврокубкового сезона.
    СПОЙЛЕРЫ
    Из пяти испанских команд в Лиге чемпионов были заметны лишь три. В то время, как «Севилья» каждый сезон собирает новую команду и максимум, за что борется в ЛЧ – это путевка обратно в любимую ЛЕ, «Ливерпуль» планомерно развивается, готовясь стать европейским топ-клубов. Увы, но первую стадию роста европейские болельщики не увидят.

    Прогресс «Ливерпуля»

    Даже человеку, изучающему английский футбол по статистическим отчетам в газетах, очевидно, что под руководством Клоппа красные заметно прокачались. Менее полугода хватило, чтобы привить гегенпрессинг и довести его если не до совершенства, то до качественного функционирования. Попутно немец по традиции раскрыл и переоткрыл примерно 5-7 футболистов, наиграл основу и создал команде прекрасный имидж. И все это за восемь месяцев. Ребенок Клоппа вышел слишком ранним, недоношенным. Потому и не дотянули до победы в Лиге Европы. Но фундамент уже создан, и дана установка на прогресс. «Ливерпуль» будет расти и, похоже, очень быстрыми темпами.

    Все предпосылки для этого есть. Завершившийся сезон получился скомканным и бестрофейным по ряду причин, но одна стоит особняком: сумасшедший график. Красные сыграли за сезон 63 матча – в Европе к такому цейтноту никто и близко не подошел. Особенно адскими вышли зимние месяцы, когда команда играла едва ли не каждый день. Но это помогло – удалось наладить связи и научится выкручиваться в ситуации переполненного лазарета. А главное: тренер и игроки притерлись друг к другу и явно наладили отличные взаимоотношения. Клопп принципиально не стал зимой выходит на трансферный рынок, решив работать с тем, что есть, и сделав из проблемного коллектива крайне симпатичную команду, играющую в яркий футбол. Летом он, несомненно, качественно усилит ее. В этом можно не сомневаться, поскольку всем хорошо известны селекционные таланты Юргена, а мешать ему никто не будет – в контракте это прописано отдельным пунктом. Можно не сомневаться, что к середине следующего сезона «Ливерпуль» разрастется до уровня европейского топ-клуба. Так что уже можете делать ставку на его чемпионство, ведь команда не обременена еврокубками и, в отличие от «Челси», уже попривыкла к методам нового тренера. Жаль только, что внутренние трофеи – слишком мелкая рыбешка для столь привлекательной команды.

    Клопп

    Всегда неприятно, когда в Лиге чемпионов не собираются все мощные футбольные личности. Это порождает общую болельщицкую фрустрацию. Пресс-конференций Клоппа и его театра японских масок на бровке явно будет не хватать всему футбольному миру, а не только фанам красных. Но мы лишились не только шоу, а еще и массы интригующих тренерских противостояний в придачу. Правда, большинство из них теперь будет сосредоточено в АПЛ, но все же. Интересно было бы посмотреть на новый проект Клоппа в Европе с первых же шагов. Но, похоже, ошибок и неожиданностей мы не увидим, ведь «Ливерпуль» придет в ЛЧ через сезон в роли универсального солдата, готового мочить всех и вся.

    Английские клубы

    Пятый испанский клуб, как мы узнали из прошедшего сезона, превращается в колесо. Про Англию, где теперь за чемпионство борются примерно семь команд, такого не скажешь. А учитывая, что в следующем сезоне в ЛЧ будут пытать счастья «Лестер» и «Тоттенхэм», мощная поддержка АПЛ была бы явно необходима. Не то чтобы не верится в успех главных открытий года, но в еврокубках шансы все же выше у опытных бойцов. Да и по силе состава, которая в отличие от АПЛ, в ЛЧ играет важнейшую роль, оба клуба точно будут уступать осеннему «Ливерпулю».

    Эра усмешек над англичанами в еврокубках завершается. Колокол прозвенел: мерсисайдцы с запредельной мотивацией играли в ЛЕ, «Ман Сити» добрался до полуфинала, а «Лестер» поставил лигу на уши, заставив топ-клубы готовится к новому сезону с удвоенным рвением. Прибавьте к тому внутренние реформы, позволяющие озолотить даже аутсайдеров, средоточие лучших тренеров, грядущую громкую летнюю трансферную кампанию, и получите чемпионат, который уже с осени готов бросить вызов испанцам. Без обид, примерофаны, но «Вильярреал» и «Севилья» осенью наверняка станут самыми бесполезными команда ЛЧ, что будет бросаться в глаза на фоне поднимающихся английских клубов.

    «Севилья» не создана для Лиги чемпионов

    Вчера испанцы и англичане бились вовсе не за Кубок УЕФА, а за место в Лиге чемпионов. Сам трофей давно является никчемной посудиной, из которой игрокам топ-клубов даже стыдно пить. «Севилья» же не стыдится делать это три года подряд, что наводит на интересные мысли.

    Когда-то словами Мартина МакДоны, вложенными в уста Колина Фаррелла, «Тоттенхэм» был причислен к футбольному чистилищу. Вот-вот так детально изображаемое Босхом место пополнится еще одним футбольным клубом – «Севильей». Если «шпоры» показывают чудеса невезения в чемпионате, застряв между топ-клубами и середняками, то у андалусийцев столь же невнятная ситуация на европейском уровне. Испанцы лишь дважды выходили из группы и оба раза останавливались на не самых топовых клубах в 1/8: «Фенербахче» – в 2008-ом и ЦСКА – в 2010-ом. Но это ее первые попытки и совсем другая команда. Современная же один раз даже не смогла пробиться в групповой этап, а второй (в этом сезоне) – провела его бесполезно, вернувшись в любимый турнир. «Севилья» зависла в полупозиции: ЛЕ она выигрывает без особого напряга, но ЛЧ для нее слишком сложна. Каждый сезон команда распускается и собирается заново: лишь четверо игроков участвовали в трех подряд победных финалах. О стабильности и готовности к большим победам в Лиге чемпионов всерьез говорить нельзя – этого не добиться клубу, развивающемуся наскоками, а не планомерно.

    Сегодняшняя «Севилья» в контексте Лиги чемпионов – «андалусйский пес» («недотепа», «слюняй» – на сленге членов Студенческой резиденции; да-да, именно это дало название великому фильму Бунюэля и Дали). Следующий сезон в главном еврокубке наверняка вновь станет для них бесполезным и лишь подарит возможность вернуться в любимую Лигу Европы. Чтобы в финале вновь украсть путевку в ЛЧ у более амбициозного клуба.

    Дортмунд 3.0. Что надо знать о новом «Ливерпуле»

    Дно. Как «Севилья» за месяц провалила сезон

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 23 мая 2016, 20:20

      Ливерпуль растет, просто в этом году в апл борьба на самом деле была жесткая

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 23 мая 2016, 09:07

      прогресс Ливерпуля? Абсолютно никакой стабильности. То крупно выигрывают, то крупно проигрывают. Статья очень уж субъективна...

      2
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 20 мая 2016, 00:26

      у Клоппа очень много работы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      stanislav2017 19 мая 2016, 22:32

      Статья по делу!С Ливерпулем ЛЧ была бы зажигательней,хотя Боруссия тоже не даст скучать!)

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 19 мая 2016, 18:36

      кому Ливерпуль надо в ЛЧ?
      3-4 место , статисты
      Севилья провалила старт сезона , как и Боруссия М
      Ювентус и Сити могли и не выйти
      О каком росте Ливерпуля говорит автор?
      где они растут ?
      проигрывают и выигрывают , как и при Роджерсе
      я уверен на все 100%, в следующем сезоне Ливерпуль будет болтаться 5-7 места , может и ниже
      У Ливерпуля в 3 раза выше бюджет
      сразу видно , где футбол развивается
      в Испании при малом вложение ,получают хорошие результат , чем при деньгах владельцев клубов АПЛ

      4
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 19 мая 2016, 17:08

      Ну я без сомнений сделал ставку на Севилью и не прогадал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      MJ23 19 мая 2016, 15:50

      Доля правды есть

      -2
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 19 мая 2016, 15:42

      Что значит никчемная посудина? Полностью не согласен, за трофей ЛЕ в этом году получилась заруба интереснее, чем за ЛЧ. Какая-то резкая оценка. С каждым годам значимость ЛЕ все больше увеличивается, а клубы теперь действительно рубятся за победу в этом турнире. Автор застрял в годах где-то 2002-2010, когда ЛЕ (он же Кубок Уефа) действительно особо не рассматривали, как стоящий трофей, и те же английские клубы вылетали оттуда побыстрее..

      9
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      Рейтинг: +11

      Binazzio > Sasha K 15 19 мая 2016, 18:05

      Автор всё правильно написал. Без прямой путёвки в ЛЧ этот трофей даром никому не нужен: престиж сомнительный + загрузка календаря лишними матчами. В этом году ажиотаж вокруг ЛЕ возрос из-за таких клубов как МЮ, Ливерпуль, Боруссия и Тоттенхэм и из-за нескольких матчей, которые некоторые из этих клубов друг с другом сыграли. Ведь положа руку на сердце, вся эта четвёрка достойна ЛЧ, а не её "младшей" сестры.

      -1
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      Рейтинг: +177

      miklos > Binazzio 19 мая 2016, 18:15

      симптоматично, что о ненужности ЛЕ заявляют только англичане, которые в еврокубках регулярно проваливаются. что им еще остается-то. если они не могут его выиграть - не значит, что турнир никому не нужен. при этом, он куда зрелищнее и ярче, чем плей-офф лиги чемпионов с его отвратительными играми а-ля реал-ман сити

      6
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > Binazzio 19 мая 2016, 23:09

      О какой "загрузке лишними матчами" речь? Да для многих клубов и футболистов ЛЕ является турниром, в котором можно засветиться, заставить говорить весь футбольный свет. Да многие мечтают там играть. И дело даже не в топовых командах. Например, взять тот же Вильярреал, может Вы скажете, что Вильярреал сто процентный участник ЛЧ? Или Атлетик Бильбао, который уступил чемпиону только в серии пенальти. Да по мне лучше посмотреть матчи с участием этих клубов в ЛЕ, где реально рубятся не только чтобы получить путевку в ЛЧ, а и с другими целями, чем смотреть тот же матч Реал- Манчестер Сити, под который можно было уснуть.

      3
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      Рейтинг: +13

      Dima036 > Binazzio 20 мая 2016, 01:36

      Посмотрите, пожалуйста, размер призовых за победу в ЛЕ !!!(да и количество очков для страны). Мотивация для игрока не топовой команды заработать еще годовой оклад для вас слишком мала?

      3
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      Рейтинг: +10

      NAKENA > Sasha K 15 7 июля 2016, 13:13

      родной,сколько тебе лет? надо знать Ливерпуль! за одно и историю кубка Европейских чемпионов, вот тогда ты по другому подумаешь.

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