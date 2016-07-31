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    Танец Старриджа и еще 10 веселых видео с Клоппом в «Ливерпуле»


    5
    Голосов: 1
    31.07.2016 14:00
    Юргена Клоппа в «Ливерпуле» полюбили сразу. Пусть результатами пока он не блещет, зато умеет здорово рассмешить и поднять настроение. Убедитесь в этом очередной раз.

    Свой первый матч на «Энфилде» в качестве тренера «Ливерпуля» Юрген Клопп провел с казанским «Рубином» в Лиге Европы. А перед этим извинился на предматчевой пресс-конференции перед переводчиком за долгий спич.

    Сумасшедший матч с «Норвичем», который «Ливерпуль» выиграл 5:4, запомнился еще и тем, как Клопп гримасничал после каждого забитого гола.

    А вот так тренер «Ливерпуля» умудрился согнаь титр с экрана. Магия!

    А еще Юрген Клопп и Клаудио Раньери умилили весь футбольный мир своим коротким диалогом.

    Вопрос о Старридже заставил Клоппа заняться любимым делом – паясничать на пресс-конференции.

    Перед матчем Лиги Европы против «Аугсбурга» Клопп пошутил над Фирмино, прокинув ему мяч между ног.

    А потом помог журналистке взгромоздиться на коробку перед интервью.

    Дела у «Ливерпуля» весь сезон шли не лучшим образом, но зато нашелся другой повод для радости – поражение «Баварии» от любимого Клоппом «Майнца».

    После победы над «Ман Сити» Клопп лишь одним словом описал произошедшее.

    И вдоволь посмеялся над ударом Лукаса, рассмешив заодно и всех присутствующих.

    Ну а милую просьбу юных болельщиков «Ливерпуля» Юрген Клопп выполнил с радостью. А хотели они посмотреть, удастся ли Клоппу станцевать так же круто, как Даниэл Старридж. Оценивайте сами:

    Двойник Юргена Клоппа глумится над Моуринью, зажигает в баре и пристает на улице к фанатам

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +40

      Бонс 1 августа 2016, 19:34

      Чувство юмора у тренера "Ливерпуля" есть и его не отнимешь.

      0
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      Рейтинг: +40

      Бонс 1 августа 2016, 19:33

      Сразу видно что Клопп - позитивный и весёлый человек. Редко такого встретишь!

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 августа 2016, 09:43

      Красавчик,позитив так и прет из него

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      sergybest 31 июля 2016, 18:33

      Молодец. Нечего добавить. Хоть и за Сорок, но Ливер с ним красавы!

      2
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 31 июля 2016, 16:49

      Харизматичная личность

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Ass_09 31 июля 2016, 14:13

      Клопп красавчик.... Мечтал я что бы он возглавил Баварию.... Но не судьба наверное...

      4
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