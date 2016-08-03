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  • Миранчук, Проппер и еще три игрока, которые могут перейти в «Зенит»

Миранчук, Проппер и еще три игрока, которые могут перейти в «Зенит»

Рафа Силва

Возраст: 23 года

Позиция: полузащитник

Клуб: «Брага»

На португальском рынке для «Зенита» существуют не только игроки «Бенфики». Скауты петербуржцев обратили внимание на полузащитника «Браги» и сборной Португалии Рафу Силву. Говорят, что в нем лично заинтересован Мирча Луческу, а «Зенит» в переговорах выглядит очень настойчивым.

За Рафу «Зенит» готов заплатить 20 миллионов евро. Однако пару дней назад всплыла новая информация о переговорах. Оказывается, из «Браги» в «Зенит» могут переехать сразу два футболиста. Еще одним игроком, заинтересовавшим «Зенит», является защитник Андре Пинту. Тогда нашему клубу придется раскошелиться сразу на 28 миллионов. Но сейчас все переговоры заморожены до Суперкубка Португалии, который состоится в ближайшие выходные.

Вероятность перехода: 60%

Таблица летних трансферов РФПЛ

Андреас Самарис

Возраст: 27 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Бенфика»

Между «Зенитом» и «Бенфикой» прекрасно налажены трансферные взаимоотношения. Аксель Витсель и Эсекьель Гарай оказались в России именно транзитом через Португалию. Теперь им на смену может прийти менее раскрученный, но добротный полузащитник Самарис.

25 лет опорника Самариса знали лишь в родной Греции. Но стоило «Бенфике» замаячить на горизонте, как об Андреасе заговорили в разных странах. Два сезона в Португалии показали, что парень он очень даже способный. Различные иностранные издания сообщают, что «Зенит» предложил португальцам 15 миллионов евро, однако те настаивают на 20 миллионах. Наставник «Зенита» Мирча Луческу поспешил сообщить, что «Зениту» игрок не так уж и интересен. Однако есть ощущение, что клуб просто тянет время и сбивает цену.

Вероятность перехода: 50%

Дэйви Проппер

Возраст: 24 года

Позиция: полузащитник

Клуб: ПСВ

Полузащитник Дэйви Проппер уже давно на карандаше топовых европейских клубов. Но его переходу из ПСВ в другой чемпионат постоянно что-то мешает. За последний сезон Проппер наколотил в Голландии 10 голов и отдал семь голевых передач. Вполне добротная статистика для игрока, который при этом забивал и в Лиге чемпионов.

На интерес «Зенита» голландец отреагировал абстрактно. «Меня все устраивает в ПСВ, но я рассмотрю любое привлекательное предложение от серьезного клуба», – рассказал игрок. Его агент при этом выступил куда конкретнее, рассказав одному из голландских изданий, что его клиент останется в ПСВ.

Вероятность перехода: 35%

Джейсон Мурильо

Возраст: 24 года

Позиция: защитник

Клуб: «Интер»

Миланский «Интер» не оставляет надежд подписать защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Но аргентинец окончательное решение по дальнейшей карьере не принял, да и российский клуб настаивает на обмене игроками. Замену Гараю «Зенит» нашел все в том же «Интере». Колумбийский защитник Джейсон Мурильо в Италии всего год, но за это время успел приобрести в резюме топовую категорию.

По Мурильо и Гараю клубы пытаются договориться около месяца. И пока дело обстоит очень глухо. Колумбийца даже захотела перехватить «Бавария», а сам Мурильо рассматривает именно варианты с великими командами. «Зенит» к таковым он не относит. Поэтому очень маловероятно, что мы увидим этого футболиста в России. Хотя защитник он действительно хороший.

Вероятность перехода: 20%

Пять клубов для Эсекьеля Гарая

Алексей Миранчук

Возраст: 20 лет

Позиция: полузащитник

Клуб: «Локомотив»

Вряд ли кто откажется забрать себе одного из главных российских талантов последних лет. Петербуржский «Зенит» исключением не стал. Но переговоры с «Локомотивом» затянулись и превратились в долгую торговлю. «Локомотив» своего воспитанника отдавать конкуренту отказывается, а у «Зенита» и кроме Миранчука вариантов хватает.

При этом и сам Алексей не сильно горит желанием оставаться в России, уйдя из «Локомотива». «Я бы с удовольствием поиграл в Германии, Голландии или Италии», – парирует все нападки полузащитник. Матчи против «Зенита», кстати, проходят для него особенно весело. В концовке прошлого сезона Миранчук получил в игре с петербуржцами красную карточку, а Артем Дзюба даже пообещал с ним разобраться.

Вероятность перехода: 15%

Миранчук, Юсупов, Джанаев и другие дети лимита

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Миранчук Алексей Проппер Дэйви Мурильо Джейсон Самарис Андреас Рафа
Комментарии (7)
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Arte_Mike
1470240317
Рафа было бы очень здорово. Но мне кажется в Россию не поедет. Миранчук после того скандала со Дзюбой ,вряд ли его примут. Если Гарай останется и Мурильо прийдет то вообще в обороне может наладиться наконец то все. Но он сам сказал что в Россию ехать не желает... Самарис и Проппер были бы хорошие усиления полузащите,но опять же только на правый фланг если.
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ufos73
1470243677
Все эти люди, или клубы, уже давно открестились от бомжей )))
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Kollljan
1470246000
Насобирать каких-то слухов и потом обсуждать их, больше делать нечего или что?
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kolbaser105
1470246397
Миранчука купить только ради того,чтобы Дзюба ему нахлестал...После того эпизода вообще противно даже на него смотреть..
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Predator_utm
1470287372
бомжей не отмоет Мистер Проппер........
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lihindic
1470303772
ага
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AZ
1470308192
Проппер не переедит в Питер, он сам говорил что в РФПЛ ни ногой... Да и правильно делает! Нехрен губить себе карьеру... Он кстати в ворота ЦСКА забил в прошлом году победный гол. Потрясный игрок!
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