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    «Краснодар» разгромил «Биркиркару». «Спартак» упустил победу на Кипре. Ключевые события матчей Лиги Европы


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    Голосов: 2
    28.07.2016 17:45
    Сегодня два российских клуба провели отборочные матчи в Лиге Европы – «Спартак» сыграл вничью с кипрским АЕКом, а «Краснодар» уверенно переиграл мальтийскую «Биркиркару». «Бомбардир» отслеживал все ключевые события обеих встреч.

    На стадионе «Хибернианс» всего с одной трибуной наш «Краснодар» сумел сломить сопротивление мальтийской «Биркиркары», которая не так давно выбросила из Лиги Европы шотландский «Хартс».

    «Биркиркара» – «Краснодар» – 0:3

    Видеогалерея матча

    Окончательный счет в матче установил вышедший на замену Рикардо Лаборде, легко поразив ближний угол ворот соперника после красивого розыгрыша.

    «Краснодар» сумел сделать то, что не удалось «Спартаку»: забить второй гол и обезопасить себя от ненужных интриг в ответном матче. За снос Ари пенальти реализовал Федор Смолов.

    Выход один на один случился тут у «Биркиркары». Немного повезло российскому клубу.

    Все-таки отличился под конец тайма «Краснодар»: в сутолоке у чужих ворот мяч в сетку пропихнул Андреас Гранквист!

    Был у Ари классный голевой момент, но забить не удалось.

    На Мальте краснодарский клуб пока не может открыть счет, хотя неплохие моменты у команды были. Полчаса позади, а счет 0:0.

    Три года прошло с кошмарной игры «Спартака» против «Санкт-Галлена», после которой красно-белые так и не играли в еврокубках. В прошлом сезоне спартаковцам удалось добыть себе место в ЛЕ. Матчем АЕК – «Спартак» в Ларнаке на стадионе «Антонис Пападопулос» открывается большой лигоевропейский квалификационный раунд из 29 матчей.

    Онлайн матча АЕК – «Спартак» – 1:1

    Видеогалерея матча

    В середине второго тайма АЕК забил ответный гол: Ещенко не уследил на фланге, Боккетти проиграл борьбу в центре обороны, и 1:1. Столько раз спартаковцы могли удвоить счет, а сейчас он равный. Так и закончили в итоге.

    Хороший момент был у Зобнина – забивай и решай вопрос о победителе. Но нет.

    В конце первого тайма «Спартак» открыл счет, да как здорово это сделал – Джано переиграл разом всю оборону АЕКа и забил важный выездной гол!

    Хороший момент на 23-й минуте упустил Зобнин, должны были забивать спартаковцы.

    Говорят, в Ларнаке невыносимо жарко.

    Состав «Спартака» был вполне ожидаем:

    На Кипре очень опасно играть российским командам. До сих пор не знаете, почему? У вас еще есть время почитать об истории встреч между нашими и кипрскими клубами:

    Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Спартака»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +139

      palych1974 29 июля 2016, 05:54

      Да были моменты, были, только ни хрена не реализовали.
      Не фиг "голову пеплом посыпать" - все будет нормально!
      Ну, а "Краснодар" - молодцы!

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 29 июля 2016, 04:27

      заебала эта реклама

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 28 июля 2016, 21:54

      удачи всем нашим командам в Еврокубках.особено быкам-)))

      1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 28 июля 2016, 20:51

      Игры как не было, так и нет. Алень-это Физрук-2. Посмотрите на Ростов-Молодчики, каждый знает что делать на поле.

      1
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      Рейтинг: +348

      343443 28 июля 2016, 20:38

      Может дома родные стены помогут.

      1
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      Рейтинг: +157

      pik54 28 июля 2016, 20:24

      Может дома родные стены помогут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 28 июля 2016, 20:00

      Просто нечего сказать .Воздержусь от комментариев т.к. кроме матерных слов игра Спартака других эмоций не вызвала ! Надеюсь это жара и дома будет другая игра !

      2
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 28 июля 2016, 20:06

      Надейся

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 июля 2016, 19:54

      Тьфу свиньи позорные.

      1
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      Рейтинг: +82

      headvk 28 июля 2016, 19:06

      Гол на выезде хорошо)!, а два ещё лучше!

      1
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 28 июля 2016, 19:05

      классный гол,а вот игра пока унылая 8(

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