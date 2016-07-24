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  • «МЮ» продаст Швайнштайгера. Роналду останется в «Реале». Дайджест событий дня

«МЮ» продаст Швайнштайгера. Роналду останется в «Реале». Дайджест событий дня

«Манчестер Юнайтед» решил продать Швайнштайгера

«Манчестер Юнайтед» намерен в летнее трансферное окно продать полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. Сообщается, что скорый приход в команду Поля Погба приведет к уходу из стана манкунианцев немецкого легионера, который при Жозе Моуринью имеет мало шансов пробиться в основной состав. Швайнштайгер в прошедшем сезоне провел 18 матчей в чемпионате Англии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Таблица летних трансферов АПЛ

«Ростов» в понедельник внесет Бердыева в заявку на Лигу чемпионов

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в ближайшее время должен быть внесен в заявку команды на Лигу чемпионов. «Ростов» заявит Бердыева на Лигу чемпионов в понедельник», – сообщил источник, близкий к ситуации. Напомним, что 63-летний специалист ранее не был включен в заявку клуба на турнир. «Ростов» стартует в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда, в котором его соперником станет «Андерлехт». Первая встреча пройдет 26 июля Ростове– на-Дону.

«Рубин» согласовал трансфер Жонатаса

Нападающий «Реала Сосьедад» Жонатас продолжит карьеру в «Рубине». Руководство казанцев договорилось о трансфере 27-летнего футболиста. Отмечается, что в ближайшее время бразилец пройдет медицинское обследование в клубе из Татарстана, после чего подпишет контракт. В прошлом сезоне чемпионата Испании Жонатас провел 27 матчей, в которых забил семь голов. Его рыночная стоимость составляет 7 миллионов евро.

Роналду: «Я хочу продлить контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду дал понять, что намерен остаться в мадридском клубе. «Я хочу продлить контракт с «Реалом». Я говорил по этому поводу с президентом Флорентино Пересом по телефону, и когда я вернусь в Мадрид, мы вновь вернемся к этому обсуждению. Очевидно, что я хочу остаться в этом клубе», – сказал португалец.

Тест: вы помните Евро-2016?

Китайские владельцы «Интера» намерены уволить Манчини

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини не устраивает новых китайских владельцев клуба. Специалист в ближайшее время должен провести переговоры с руководством, в ходе которого может быть решен вопрос о прекращении действия контракта тренера, который рассчитан до лета 2017 года. Ранее сообщалось, что «Интер» может возглавить Фабио Капелло.

Месси досрочно завершил отпуск и отправляется с «Барселоной» на сбор

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил досрочно завершить свой отпуск. Футболист отправляется с клубом на сбор в Англию. Помимо аргентинца в составе каталонского клуба на сборах будет и Арда Туран. Ранее сообщалось, что «Барселона» решила продать турецкого полузащитника, который не смог себя проявить в команде должным образом.

Лукаку хочет вновь играть за «Челси»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку хотел бы вновь выступать за «Челси». О своем желании футболист сообщил своим друзьям. Лукаку выступал за лондонский клуб с 2011 по 2014 год. В прошедшем сезоне нападающий провел в чемпионате Англии 37 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Геркус станет президентом «Локомотива» 10 августа

10 августа новым президентом «Локомотива» станет Илья Геркус. Он сменит на этом посту Ольгу Смородскую. Спортивным директором железнодорожников станет Игроь Корнеев. Сейчас должность занимает Кирилл Котов.

Англия. Премьер-лига Испания. Примера Весь мир Манчестер Юнайтед Ростов Рубин Реал Интер Барселона Челси Локомотив Месси Лионель Швайнштайгер Бастиан Роналду Криштиану Лукаку Ромелу Жонатас Бердыев Курбан Манчини Роберто
Комментарии (5)
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NoN141
1469386299
Тогда, вопрос на счет Швайнштайгера - зачем покупали?
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valencia 45
1469394474
Швайнштайгер
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melnicn
1469395063
история!!!
Ответить
XaXatyn
1469409277
Швайнштайгеру удачи
Ответить
swot1205
1469413662
Удачи всем
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