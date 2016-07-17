Черно-белые Палоски. Как ярчайший дебютант Серии А возвращается на былой уровень

К финалу Евро-2000 семья Палоски подошла в отличном настроении. Сборная Италии дружно встает в ряд и начинает петь гимн. Услышав знакомые ноты, маленький Альберто прибегает из детской и эмоционально подхватывает пение игроков. «Перед каждым матчем «Скуадры Адзурры» я заранее становился перед телевизором и пел наш гимн. Но тогда, перед финалом, я заигрался в своей комнате и чуть не опоздал», – окунается в детские воспоминания Палоски. Сборная Италии проиграла французам – 1:2. 10-летний мальчишка не сдерживал слез. Тогда он еще не знал – черная полоса только начинается.

Через год должна была осуществиться главная мечта Палоски. Парень напросился на просмотр в академию «Аталанты», куда пришел вместе с Марио Балотелли. В одном из матчей Марио сошел с ума: весь первый тайм он жонглировал нецензурной бранью. Когда это не подействовало, Балотелли пошел в открытую драку на взрослого арбитра. Больше тренеры «Аталанты» его на базу не пускали. Вместе с ним прогнали и Палоски. За компанию.

«Я родился в Брешии, где болеть за «Аталанту» не принято. Но мне было все равно. Все ходили в модных футболках «Реала» и «Манчестера», я же играл в форме «Аталанты» и искренне гордился этим». В Брешии за любовь к черно-синим можно получить по голове. Но о голову Палоски ударялся только мяч. Волю кулакам его сверстники себе не давали, как бы они не ненавидели «Аталанту».

«Мне нравилось наблюдать за действиями Индзаги. Иной раз, посмотрев матч «Аталанты» с его участием, я бежал на наше полупесчаное поле и пытался копировать его движения. У меня многое получалось, особенно когда я оставался один (смеется). Эти детские воспоминания остались со мной на всю жизнь». Вслед за своим кумиром Палоски окажется в «Милане», где они станут лучшими друзьями.

***

– «Леонид Слуцкий похож на Анчелотти» – Чем? – «Как и Карло, он очень осторожно вводит в состав молодежь» – делится мнением Герман Ткаченко. В «Милане» середины 00-х балом правили ветераны. Анчелотти очень не хотел давать шанс дублерам. Но 18 марта 2007 года – пришлось. За два дня до матча с «Сиеной» в лазарете оказались Джилардино и Кака; очередное недомогание в колене почувствовал Роналдо.

На исходе часа счет на табло 0:0. «Сиена» спокойно обороняется, нужно срочно усиливать линию атаки! Анчелотти наконец-то сдается и выпускает никому не известного мальчишку. «Я до последнего не планировал выпускать Палоски. Мы вытащили его прямо с юношеского турнира в Виареджо, где Альберто очень много поработал», – признался Карло. В следующей же атаке следует длинный заброс на Палоски, и тот забивает спустя 18 секунд после выхода на поле! Дебют, которого Серия А еще не знавала! «У меня нет выхода. Теперь Палоски – игрок основы», – шутливо сокрушался Анчелотти. «Еще несколько часов назад я был никому неизвестен. Теперь мой автограф – мечта каждого фаната», – не скрывал удивления нападающий.

Идиллия оказалась столь же молниеносной, как гол «Сиене». «Милан» одолжил своего воспитанника «Парме», в которой Альберто ждали новые трудности. «Поначалу все было замечательно: с 11 голами я помог «Парме» занять 2 место в Серии В. Но затем стало происходить что-то необъяснимое. За несколько месяцев я подрос на шесть сантиметров, и мой организм к этому оказался не готов. Меня стали преследовать мышечные травмы, от которых я восстанавливался по несколько месяцев». В Серии А за «Парму» играли другие нападающие. Ничем не запомнился форвард и в «Дженоа». О «новом Индзаги» стали забывать.

«После очередной травмы я принял решение завершить карьеру. Это было слишком невыносимо».

Обамеянг, Палоски, Дармиан и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Милане»

***

И тут свое веское слово сказал Филиппо Индзаги. «Он посоветовал мне как следует отдохнуть летом и продолжить карьеру в тихом местечке. По моему мнению, в «Кьево» – одни из самых миролюбивых и спокойных фанатов. Мне было жаль покидать «Милан», но конкурировать с Пато, Эль-Шаарави и Иброй я был не в состоянии. Хотя желание попробовать было велико», – сетовал Палоски. Форвард мог пойти на поводу у своих желаний. Но шансов на успех у него не было. И тогда прозвище «новый Индзаги» превратилось бы для Палоски в клеймо.

В «Кьево» форвард проявил себя выше всяких похвал. Как только травмы оставили его в покое, Палоски раззабивался. «Здесь в меня впервые по-настоящему поверили. В ответ я дал себе моральную установку стать лучшим бомбардиром «Кьево». Я не умею подводить тех, кто на меня рассчитывает». Чувство ответственности помогло Палоски забить за несколько сезонов 42 гола.

За время, проведенное в Вероне, Альберто прибавил не только в футбольном мастерстве. Большинство свободного времени Палоски проводит за книжками и научными порталами в интернете. «Мне интересно познавать все новое. Этому я научился у Симоне Романьоли, который обожает историю. В свое время он помог мне сдать экзамен по теме Великая Французская Революция, за что я ему до сих пор благодарен».

Палоски очень коммуникабелен. Чего стоит его многолетняя дружба с Марио Балотелли! «Многие знают Марио как человека с отвратительным характером. На самом деле он очень забавный парень, к которому нужен правильный подход». Но лучшим другом Палоски по сей день остается Филиппо Индзаги. С годящимся ему в отцы «Пиппо», Альберто почти не беседует о футболе – тоже своего рода показатель интеллекта!

Следующей остановкой в карьере Палоски станет «Аталанта». Переговоры с ним вел лично президент клуба Антонио Перкасси, согласившийся заплатить за него 7,5 миллиона евро. Сам Альберто будет получать 1,5 миллиона в год – самый высокий оклад в истории бергамского клуба! На плечи Палоски ложится огромная ответственность, с которой он должен справиться. Ум, бомбардирские качества и чувство совести по-прежнему при нем.

Пять крутых трансферов, которые вы пропустили