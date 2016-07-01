Почему уход Халка – это большой плюс для «Зенита»

Большой куш

«Зенит» выбрал отличный момент для того, чтобы отпустить своего бразильского форварда. Мировой футбольный рынок в условиях кризиса диктует свои правила, исходя из которых 30-летнему запасному игроку сборной Бразилии дорога в АПЛ, Примеру или Серию А будет закрыта навсегда. Поскольку и сам Халк захочет такую зарплату, какую ему не предложили даже бы в «Манчестер Сити», и «Зенит» в качестве компенсации потребует колоссальные суммы, на которые не пойдет ни один уважающий себя европейский финансист. Китайцам же по барабану – им нужен был бразильский дорогущий бренд, и они готовы были за него заплатить.

Статус лучшего игрока РФПЛ последних лет во всей этой истории никого не волновал. Зато отличный сезон «Зенита» в Лиге чемпионов (групповой этап), где Халк сыграл существенную роль, убедил китайцев договориться с ним еще зимой. Поговорили они хорошо, Халк дал добро на гигантский контракт и уже начал собирать вещи, когда «Зенит» вдруг все остановил – Андре Виллаш-Боашу нужен был бразилец, чтобы триумфально пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сейчас у руля Мирча Луческу, да и такой задачи в ближайший год никто не поставит («Зенит» будет играть в Лиге Европы), поэтому и Халка можно отпускать. Для сине-бело-голубых это действительно реальная возможность отбить последние деньги от бразильца в майке «Зенита». Купили у «Порту» за 40 млн евро, продали за 55,8 млн. Но гендиректор клуба Максим Митрофанов специально собрал журналистов и рассказал, что с учетом амортизации доходы «Зенита» составили 45 млн евро. Сюда же можно добавить чек в 100 млн евро, который клуб получил от УЕФА за выступления в еврокубках, куда попадали и где неплохо выступали в том числе и благодаря Халку. Поэтому с точки зрения финансов «Зенит» много заработал на бразильце, а теперь успел сорвать финальный куш от китайцев.

Но станет ли уход Халка потерей? Здесь «Зенит» поступил очень вдумчиво, пригласив опытного Мирча Луческу, который в свое время в «Шахтере» вырастил не одну звезду уровня Виллиана или Алекса Тейшейры. Румынский специалист уже начал строить новую команду в Санкт-Петербурге – Халк из-за Кубка Америки не начинал сборы с «Зенитом» и вообще с Луческу ни разу не пересекался. Не исключено, что Луческу предупредили еще перед его приездом, что новый сезон в РФПЛ «Зенит», скорее всего, начнет без своего лидера. И в этом самая суть – лидером Халк был той прежней команды Андре Виллаш-Боаша, который доверял бразильцу, позволял ему все что угодно и прощал любые ошибки и просчеты, которых у Халка всегда было много.

За его один фантастический удар издалека или удачный прострел на Артема Дзюбу «Зенит» расплачивался всей командой – за Халком нужно было подчищать и учитывать, что в любой момент он может обрезаться или потерять мяч на ведении. Конечно, в последний год он стал более командным игроком. Особенно это стало заметно по его связке с Дзюбой – вот кто действительно должен переживать из-за ухода Халка. Бразилец выдавал шикарные передачи Артему и буквально спиной чувствовал его местонахождение на поле – эта связка помогла «Зениту» в Лиге чемпионов.

Нужен новый Халк?

Но все это время Халк считался главной звездой команды, фигурой, которая определяет стиль «Зенита». По своему уровню и таланту бразилец явно превосходит всех в РФПЛ, и наш трудолюбивый и упрямый парень чувствовал это и понимал, что имеет право задавать тон, тянуть на себя одеяло. За это ему ничего не будет. Такое отношение быстро переросло в привычку – Халку явно меньше всего доставалось от тренеров за плохие матчи, хотя сам он не филонил и отдавался игре целиком. Нечто похожее давно происходит со сборной Португалии, где классные и техничные игроки сильно зависят от Криштиану Роналду. Футбол с оглядкой на лучшего игрока планеты – зрелище не всегда интересное и полезное.

У «Зенита» всегда была зависимость от Халка. Когда-то он сам это понимал и старался больше думать о команде, но все привыкли к этому – все через Халка. Поэтому и футбол у «Зенита» казался таким однобоким, хотя прогресс того же Олега Шатова в последние годы сильно разнообразил игру сине-бело-голубых. Но даже Мигель Данни, капитан и лидер «Зенита», всегда на поле находился в тени бразильца – что уж говорить о русских. Сейчас эта глыба уезжает на заработки, а добрый дядька Луческу начинает все с чистого листа.

Безусловно, Халк был украшением чемпионата России, но слишком дорогим. Не в плане зарплаты даже (все-таки у Газпрома всегда есть, чем платить), а по игровой модели – хотите, чтобы у вас играл Халк, стройте все вокруг него. Дунга вот так делать не хотел, поэтому и Халк в сборной по-настоящему никогда и не играл. В «Зените» же все были рады такому бразильцу – Халк и обрел себя. Но в 30 лет он уже не может рассчитывать на лучшие клубы мира, поэтом уезжает поднимать рейтинги китайского футбола и получать за это космические деньги. «Зенит» задорого избавляется от зависимости и может спокойно вздохнуть. Луческу собирает другую команду под другой футбол, а за вырученные деньги можно приобрести пару-тройку молодых исполнителей высокого уровня, из которых Мирча попробует выковать нового Халка.

Халкоголизм. Почему «Зенит» провалит новый сезон