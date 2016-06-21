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    Черчесов может возглавить сборную России. Германия выиграла группу С на Евро-2016. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    21.06.2016 21:00
    Сборная России и Леонид Слуцкий повторяют антирекорды. Мхитарян – будущий новичок «МЮ». Мората стал игроком «Реала». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Германия и Польша вышли в 1/8 финала

    Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковски забил единственный гол в матче против Украины, а точный удар Марио Гомеса позволил сборной Германии выиграть у Северной Ирландии. Обе игры завершились со счетом 1:0, и немцы возглавили группу С, поляки финишировали вторыми, а Северная Ирландия осталась на третьем месте с надеждой на плей-офф. Украина – четвертая, без голов и без набранных очков.

    Германия и Польша вышли в плей-офф, Украина проиграла все три матча. Решающие сражения в группе С

    Проиграли больше всех

    Сборная России была разгромлена командой Уэльса (0:3) в матче третьего тура группового этапа Евро-2016, и это поражение стало 14-м для сборных СССР, СНГ и России за время выступления на чемпионатах Европы, что позволило встать вровень со сборной Дании – самой проигрывающей командой в истории турнира. Датчане достигли этого показателя за 27 матчей, а сборные СССР/СНГ/России – за 33.

    Уэльс разгромил Россию и выиграл группу В. Ключевые моменты кошмарного вечера

    «Дойти хотя бы до полуфинала». 15 смешных цитат о России перед Евро

    Слуцкий – на уровне Бышовца

    И ничего смешного тут нет. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий повторил антирекорд Анатолия Бышовца, при котором команда в 1998 году на протяжении шести матчей подряд не побеждала. Тогда Бышовец покинул сборную, а вчера после унизительного поражения от валлийцев Слуцкий заявил, что российскую команду к чемпионату мира-2018 должен готовить другой тренер.

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    Замену уже почти нашли

    В российских СМИ появилась информация о том, что на пост главного тренера сборной России претендуют сразу несколько специалистов, но главным кандидатом является бывший наставник «Легии» Станислав Черчесов, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат и Кубок Польши. Что касается действующего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, то он покинет свой пост после Евро-2016 и будет дальше тренировать ЦСКА.

    Украина точно поменяет тренера

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко подтвердил свой уход из национальной команды после матча 3-го тура группового этапа Евро-2016 с Польшей: «Эта игра – мой последний матч со сборной Украины. Какой смысл продолжать работу, если не выполняется задача, которая ставится перед тренером?» – сказал Фоменко на пресс-конференции перед игрой. Главным претендентом на пост тренера украинской команды является Андрей Шевченко, который входит в штаб Фоменко.

    Мхитарян может продолжить карьеру в «МЮ»

    Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Генрих Мхитарян близок к переходу в«Манчестер Юнайтед». Впрочем, основным препятствием этому трансферу является сумма, за которую англичане хотят приобрести футболиста – всего 25 миллионов евро, тогда как «Боруссия» рассчитывает получить 40 миллионов. В качестве замены Мхитаряну дортмундский клуб нацелен на покупку игрока «Вольфсбурга» Андре Шюррле.

    «Трабзонспор» снова попытается купить Таски

    Турецкий «Трабзонспор» вновь собирается выкупить у «Спартака» защитника Сердара Таски, однако новые условия возможного трансфера пока не сообщаются. Ранее турецкий клуб был готов включить в сделку нападающего Даме Н'Дойе, а также доплатить один миллион евро.

    Мората вернулся в «Реал»

    Исполнительный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил информацию о том, что форвард туринского клуба Альваро Мората во время летнего трансферного перейдет обратно в «Реал». Сумма сделки составит примерно 32 миллиона евро. «Мората покинет Турин и вернется в Испанию. «Реал» сообщил нам о своем намерении воспользоваться правом выкупа нападающего, мы просто ждем письменного предложения. Но на данный момент шансы, что Мората останется в «Ювентусе», крайне малы», – заявил Маротта. Позже «Реал» сам объявил о переходе Мораты.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, dynamo.kiev.ua
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 июня 2016, 10:31

      Для полного счастья нам как раз не хватало Черчесова с Бердиевым... А футболисты когда играть начнут то??? Через 2 года???

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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 22 июня 2016, 14:49

      Стас сты сюда не ходи туда ходи снег башка попадёт осень весна все-таки )))
      Когда гонял был ворот чик стой лови мячик и защитников матом крой , в р Ф п л показал что тактический скилл стремится к нулю в интервью забавен особенно когда включает быка , в сборную для полного комплекта к нему я бы взял дмитрия нагиева и михаила пореченкова .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 июня 2016, 11:19

      Мудко убрать из РФС и с поста министра спорта. Руководителем РФС должен
      быть В.Г. ГАЗЗАЕВ. Л.В. Слуцкий слепил сборную за пол года из того, что было.
      Останется Слуцкий Главным тренером сборной, (освобождённым тренером),
      в первую очередь, решать ему. Бердыева нельзя ставить Гл.тренером
      сборной России. Да и Черчесов не решение проблемы.

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > vladimir-7 22 июня 2016, 12:47

      а Вы читаете что люди пишут, или есть засланный казачок?

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      Рейтинг: +115

      slawianka 22 июня 2016, 04:43

      Черчесов может клуб хороший возглавить, но в сборную надо Бердыева, вспомните как он со своим составом поднялся на второе место, в отличии от Динамо , когда там звезды разбежались.

      2
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 июня 2016, 02:25

      ну он хоть поорет может матча 2-3 хватит запала на матюках но игры как не было так и не будет.. Бердыева давайте он мастер из ничего лепить что-то и игра появляется.. Да и в Ростове с баблом напряженка все равно

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2016, 23:14

      И в принципе я согласен-Бердыев-но ни как не Черчесов.

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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > Диктор 22 июня 2016, 10:35

      И тот и другой достойны занять пост главного

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 июня 2016, 23:13

      Я всегда говорил-Слуцкий вне нашего чемпионата,без связей и поддержки Гинера-НОЛЬ.

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      Рейтинг: +18

      Wer-002 21 июня 2016, 21:50

      Мы же будет днищем так и останемся!!!

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      Рейтинг: +423

      Drapik 21 июня 2016, 21:45

      Черчесов? Почему бы и нет? Человек ответственный, может отфильтрует звезд мирового футбола, которым не стыдно за последнее место в группе. Не потянет? Хз, может и не потянет. С другой стороны, с годами опыта набирается.

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 21 июня 2016, 21:38

      А я и не знал, что в Польше кроме Легии ещё команды есть. Значит пришлось Черчесову у кого-то выиграть, чтобы стать чемпионом аж целой Польши. А нам нужен только Бердыев. Он специалист именно по высасыванию максимума из средненьких команд без звёзд, каковой и является наша сборная. Он может из нашей сборной сделать то же, что Рехагель со сборной Греции. А к нашим игрокам у меня претензий нет. Они очень старались по мере своих возможностей.

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Виталий1 22 июня 2016, 02:40

      аж целая польша их группы вышла..

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      Рейтинг: +18

      Rus15RUS > Виталий1 22 июня 2016, 10:38

      Каму это вам .Не надо отвечать за мнение всех болел.

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