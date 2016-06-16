Немецкий перекос Лева. Почему сборная Германии уже не та?

Хитрый Фоменко

90 минут никогда не дадут стопроцентный ответ о силе, возможностях и перспективах команды, особенно если речь идет всего лишь о первым матче на Евро. Топ-сборные подходят к старту турнира после двухнедельных тренировок и длиннющего сезона не в самой оптимальной форме – принцип набирать ее через матчи еще не изжил себя. Поэтому стартовые игры на чемпионате Европы и проходят в таком осторожном стиле – андердоги думают о своей обороне и не рискуют слишком часто огрызаться, а фавориты просто не спешат раскрываться и играть на 100 процентов. Однако в случае со сборной Германии не все так просто – победный матч над украинцами (2:0) заставил усомниться в себе даже самих немцев.

– Было бы нелогично, если бы у нас все вышло идеально в первом же матче. Думаю, когда соперник будет анализировать игру, то увидит наши изъяны. Они возникали, когда мы теряли мяч. В эти моменты нам надо было реагировать быстрее. Перевод мяча из обороны в атаку тоже был не столь хорош, – заявил после финального свистка Сами Хедира.

Сборной Украины понадобилось какое-то время, чтобы убедиться в том, что с Германией можно играть в свой быстрый и агрессивный футбол. Немцы здорово контролировали мяч, почти три раза превзойдя соперника по количеству точных передач (597 против 205). Но как только подопечные Михаила Фоменко врубили на полную высокий прессинг, Джером Боатенг, Сами Хедира и Тони Кроос начали по очереди допускать ошибки и терять мяч. Все это не отразилось на общей статистике передач немцев, но привело к опасных контратакам сборной Украины, которые могли завершиться взятием ворот Мануэля Нойера. И здесь можно выдвинуть главную гипотезу касательно турнирных перспектив сборной Германии – если вдруг начинает ломаться игра у сильнейшей линии немцев (полузащиты), по принципу домино рушится цельность игры и в обороне, и в атаке.

Проблемы в защите

Из-за травмы Матса Хуммельса сломалась надежнейшая связка в центре обороны с Боатенгом. У Йоахима Лева не было другого варианта, как отправить туда Шкодрана Мустафи, который в квалификации к Евро-2016 провел за немцев всего один матч. 24-летний стоппер в «Валенсии» был одним из лучших в сезоне, когда у «лос че» произошел глубочайший спад. К тому же в испанской Примере практически не используются фирменно немецкие требования к центральному защитнику: железная стойкость, умение сыграть жестко, но чисто, и способность прилипнуть к оппоненту и в любой непонятной ситуации применять корпус. Возможно, именно поэтому Лев не вызывал Шкодрана на отборочный этап к Евро.

Пусть главный тренер бундестим и уверяет журналистов, что экспериментальная пара защитников Мустафи – Боатенг в матче с украинцами сыграла надежно. Но если бы Украина реализовала хотя бы один из своих моментов в этой встрече, Леву нужно было бы защищать Шкодрана – иных вариантов из-за травмы еще и Антонио Рюдигера у него просто нет. И тут уже не важно, что Мустафи, собственно, и сделал результат в этой игре: для успешного выступления сборной на Евро от него потребуются не голы, а надежность при игре у своих ворот, что пока вызывает лишь опасения. Тот же Роберт Левандовски должен легко справиться с Мустафи, если блестящий тактик Лев, конечно, ничего вдруг не изобретен за пару дней.

Остался один Гомес

Проведенная в начале нулевых реформа системы подготовки детей в немецком футболе позволила выиграть чемпионат мира два года назад. Но к этой победе Германия шла несколько лет, сталкиваясь почти на каждом турнире с явным дисбалансом в составе. На ЧМ-2010 нужны были скорость и разнообразие в игре, для чего после турнира стали привлекать более молодых исполнителей. Но в ЮАР немцы вылетели в полуфинале от испанцев и завоевали бронзу. Через два года появилась приличная молодежь, но стало вдруг не хватать крепких защитников, в результате – вылет в том же полуфинале, но уже от Италии. В Бразилии в 2014 году никакого перекоса не было – и немцы добились победы за счет прекрасной игре в обороне и мощной линии полузащиты.

Со всем этим багажом Йоахим Лев готовил свою команду к Евро – но на этот раз тоже случился перекос. На мундиале за сборную еще выступал пусть и пожилой, но легендарный и полезный Мирослав Клозе. После его ухода из сборной у Лева остался один единственный 30-летний Марио Гомес, который вдруг настрелял 27 голов в чемпионате Турции и получил вызов во Францию. Система подготовки молодых талантов дала сбой – в Германии нет ни одного центрального нападающего сильнее или перспективней тяжеловесного Гомеса, карьера которого вроде как катилась под откос еще год назад. Подольски, к слову, тоже не вариант – сейчас из него такой же центрфорвард, как из Хедиры.

В результате вся надежда немецкой машины в атаке – на результативность Томаса Мюллера, который с девятью голами стал лучшим бомбардиром сборной в квалификации. Но в «Баварии» Томас привык играть роль второго нападающего, так что когда Лев пробовал ставить его на острие, немцы проигрывали Польше. Вариант с Марио Гетце в роли «ложной» девятки отлично продемонстрировал голевую мощь немцев в игре с Украины – пока автор золотого мяча на мундиале носился и открывался, мячи забивали разрушители Мустафи и Швайнштайгер. Немецкие журналисты после первого матча на Евро ругали сборную за низкий процент реализации моментов – но если выключить Мюллера, как это отчасти получилось в матче с Украины из-за него самого, завершать атаки у немцев будет просто некому. Тот же Томас больше горазд сам создать момент для Роберта Левандовски, но в сборной напарника такого калибра уже нет.

В результате хваленая немецкая полузащита должна будет разрываться для той же подстраховки Мустафи у своих ворот и для создания большого количества опасных моментов у чужих. Украину, допустим, перепрыгнули, но что будет в плей-офф с немецкой машиной? Михаил Фоменко уже показал, где стоит искать слабые стороны у немцев – представляете, что будет, когда за Германию возьмется Антонио Конте или Висенте дель Боске? Не зря известный британский журналист Джонатан Уилсон предположил, что для победы на Евро немцам придется приложить гораздо больше усилий, чем два года назад, сделав акцент на свои сильные стороны, которые могут затмить слабые. Но насколько вероятен такой сценарий во Франции?