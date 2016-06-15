Словакия выиграла у сборной России. Франция оказалась сильнее Албании. Главные события 6-го дня Евро

Пайе делает счет 2:0. Раззабивались! Франция побеждает

Гризманн забивает и, похоже, приносит Франции вторую победу на Евро-2016!

Не хватило точности Жиру.

Погба промазал из убойной ситуации.

Мемушай попадает в штангу ворот Льориса.

Вторая половина началась веселее. Коман опасно бил по воротам Бериши.

Первый тайм подарил нам тактические игры тренеров и скромный ноль моментов.

Стартовые составы на заключительный матч игрового дня.

Мехмеди сравнивает счет и приносит своей команде одно очко.

Опасный удар с 30-ти метров наносил швейцарский защитник Шер. Но Тэтэрушану выручил команду.

Российский арбитр Сергей Карасев поставил пенальти. Румыны открыли счет.

И пусть наша сборная проиграла, но праздник футбола продолжается. На очереди игра Румынии и Швейцарии. Стартовые составы команд уже известны.

Глушаков забивает! Но от поражения нашу команду это не спасает. Словакия выиграла у сборной России со счетом 2:1.

Самый реальный шанс забить во втором тайме имел Смолов. Но его удар заблокировали защитники. Оживлять игру вышел Роман Широков.

Вторая половина не дарит нам радостных эмоций. Счет по-прежнему устраивает словаков, а сборная России не может создать опасный момент.

Начинается второй тайм у нас. На замену вышли Павел Мамаев и Денис Глушаков. Роман Нойштедтер и Александр Головин отправились смотреть матч со скамейки запасных.

Марек Гамшик увеличивает преимущество сборной Словакии. На грустного Леонида Слуцкого в этот момент просто страшно смотреть...

Владимир Вайсс открывает счет в матче, воплотив в гол длинную передачу Гамшика. Пропускает сборная России.

Опасно стрелял по воротам Смолов. Чуть-чуть точности не хватило.

Наш единственный опасный момент связан с фигурой Дзюбы. Артем дотянулся до верховой передачи и ткнул мяч в сторону ворот, но Козачик успел рукой достать его с ленточки.

Самый опасный удар первых 20-ти минут – выстрел Гамшика. Словацкий лидер послал мяч чуть выше перекладины.

На первых минутах игра проходит на половине поля нашей команды. Щенников уже однажды сфолил вблизи штрафной площади, но словаки свой шанс не использовали.

Стартовый свисток дан! Матч начался

Стартовые составы на матч Россия – Словакия

Разминка сборной России

Фанаты сборной Словакии отличаются креативом.

Вот такие игры нас сегодня ждут.