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  • Словакия выиграла у сборной России. Франция оказалась сильнее Албании. Главные события 6-го дня Евро

Словакия выиграла у сборной России. Франция оказалась сильнее Албании. Главные события 6-го дня Евро

Пайе делает счет 2:0. Раззабивались! Франция побеждает

Гризманн забивает и, похоже, приносит Франции вторую победу на Евро-2016!

Не хватило точности Жиру.

Погба промазал из убойной ситуации.

Мемушай попадает в штангу ворот Льориса.

Вторая половина началась веселее. Коман опасно бил по воротам Бериши.

Первый тайм подарил нам тактические игры тренеров и скромный ноль моментов.

Стартовые составы на заключительный матч игрового дня.

Мехмеди сравнивает счет и приносит своей команде одно очко.

Опасный удар с 30-ти метров наносил швейцарский защитник Шер. Но Тэтэрушану выручил команду.

Российский арбитр Сергей Карасев поставил пенальти. Румыны открыли счет.

И пусть наша сборная проиграла, но праздник футбола продолжается. На очереди игра Румынии и Швейцарии. Стартовые составы команд уже известны.

Глушаков забивает! Но от поражения нашу команду это не спасает. Словакия выиграла у сборной России со счетом 2:1.

Самый реальный шанс забить во втором тайме имел Смолов. Но его удар заблокировали защитники. Оживлять игру вышел Роман Широков.

Вторая половина не дарит нам радостных эмоций. Счет по-прежнему устраивает словаков, а сборная России не может создать опасный момент.

Начинается второй тайм у нас. На замену вышли Павел Мамаев и Денис Глушаков. Роман Нойштедтер и Александр Головин отправились смотреть матч со скамейки запасных.

Марек Гамшик увеличивает преимущество сборной Словакии. На грустного Леонида Слуцкого в этот момент просто страшно смотреть...

Владимир Вайсс открывает счет в матче, воплотив в гол длинную передачу Гамшика. Пропускает сборная России.

Опасно стрелял по воротам Смолов. Чуть-чуть точности не хватило.

Наш единственный опасный момент связан с фигурой Дзюбы. Артем дотянулся до верховой передачи и ткнул мяч в сторону ворот, но Козачик успел рукой достать его с ленточки.

Самый опасный удар первых 20-ти минут – выстрел Гамшика. Словацкий лидер послал мяч чуть выше перекладины.

На первых минутах игра проходит на половине поля нашей команды. Щенников уже однажды сфолил вблизи штрафной площади, но словаки свой шанс не использовали.

Стартовый свисток дан! Матч начался

Стартовые составы на матч Россия – Словакия

Разминка сборной России

Фанаты сборной Словакии отличаются креативом.

Вот такие игры нас сегодня ждут.

Чемпионат Европы Европа Россия Словакия Румыния Швейцария
Комментарии (84)
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1cent
1466002472
Лёня пиздуй коней паси!!! не надо совмещать!. лучше бы автобус чем это
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111ax
1466002493
Да причем тут Слуцкий??? как можно выигрывать с командой бревен?
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Beshanai_svin
1466002975
Широков называл сборную Словакии "колхоз". То, что показывают наши, это вообще без слов... Четвёртый матч подряд (плюс два товарняка основой) одна и та же песня Игашевич на Березуцкого, Березуцкий на Игнашевича удар куда-то, Игнашевич разводит руками, типа, "а мне не сказали что ещё можно с мячом делать..." и сборная России начинает обороняться. Игра шла только когда переставали пытаться играть в тактику Слуцкого и просто бежали вперёд. Скорее бы они домой поехали, чтобы всем нервы не трепать!
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FC LD
1466003199
Просто очень хочу что бы они про...али Уэльсу. Не занимайте чьё то место дальше. И вообще перестаньте играть в футбол. Ибо то что я увидел не футбол.
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FC LD
1466003347
Бараны
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electroguide
1466003552
я могу ошибаться. но Слуцкий матерился, и его можно понять, "колхоз" это мы Широков, мы.... стыдно так играть, прием мяча спиной к чужим воротам, отскок на 2-3 метра при приеме мяча, на протяжении всей игры пас назад???? и это при счете 0-2???? Постоянные падения как тростинки, это сборная мужиков из России или ....???? Немного стыдно за игру сборной, и страшно за ЧМ 2018!!!!
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geragera
1466003560
да какая там молодеж не смешите . чтоб в основу сборной попасть нужно бабла отлистать .откуда у молодых деньги . корупцию не кто не отменял это бизнес
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badzan
1466004536
обоссались и обгадились...как всегда!
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stanislav2017
1466006956
Мля ну аот реально давал зарок не смотреть ,кусок Го ,на ,это ,а не футбол!Распиарили и фильмы и то и се сцуко ,а на дели нули с охеренными зарплатами раздутыми!Как Экономика нашей страны понты одни ,а как до дела, хер,СЛУЦКИЙ С ТАКИМ НЕДОФУТБОЛОМ В ЛЧ КОТОРЫЙ ГОД УЖЕ ОТГРЕБАЕТ!Сами себя и смотрите!
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sochi-2013
1466007507
Беда! И счет, и игра. Только Бердыев.
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