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  • Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать и почему все это похоже на «Астерикса»?

Евро-2016. Группа А. За кого болеть, чего ожидать и почему все это похоже на «Астерикса»?

Участники

Может показаться, что в этом квартете все предельно ясно. Франция – безоговорочный фаворит, за ней Швейцария, а Румыния и Албания отправятся домой уже в конце июня. Однако при детальном рассмотрении ситуация выглядит не так однозначно. Французы потеряли более половины основных защитников – Лапорт, Матье и Варан получили травмы, Сако не взяли из-за скандала с допингом. Не поможет французам и Лассана Диарра, без которого в последних матчах команду сложно представить. Почему Дешам не взял Гамейро – загадка для всех. Без забивного форварда у «петухов» могут возникнуть солидные проблемы, которые не решат даже Гризманн и Погба.

У Швейцарии схожие проблемы – при наличии неплохих исполнителей в защите и центре поля команде Владимира Петковича катастрофически не хватает классного нападающего. Дердийок в свои 27 лет ходит в молодых-перспективных, Сеферович и Мехмеди забили на двоих 4 гола в отборочном цикле, Эмболо еще очень молод.

А вот записные аутсайдеры наоборот могут удивить. Румыны за весь отборочный этап пропустили всего два мяча и не проиграли ни одного матча. Вполне логично, что главный их козырь – оборона. Ворота защищает непробиваемый Тэтэрушану, а помогают держать рамку на замке ветеран Рэзван Рац и Влад Кирикеш, одно время пробовавший свои силы в «Тоттенхэме», а теперь просиживающий штаны на лавочке в «Наполи».

Албанцы же сильны командной игрой. Опередив Данию, Сербию и Армению, «горные орлы» продемонстрировали, что, не обладая сильным подбором исполнителей, способны помотать нервы сопернику любого уровня. Потому ждите от Албании сюрпризов.

Фишка группы

В составе сборной Швейцарии находятся сразу несколько этнических албанцев. И играют они вполне заметные роли – Блерим Джемаили и Валон Бехрами уже давно известны в Европе по выступлениям за «Наполи», Джердан Шакири в свое время зажигал в «Баварии» и «Интере», а Гранит Джака сейчас так и вовсе превращается в звезду мирового масштаба. 43 миллиона евро, заплаченных за него «Арсеналом» – лучшее тому подтверждение. Кстати, за сборную Албании выступает младший брат Гранита Таулянт. Да, он тоже полузащитник, и да, он тоже, как и брат, начинает карьеру в «Базеле». Будет интересно посмотреть за противостоянием братьев в очном поединке.

За кого поболеть

Переживать за какую-то конкретную сборную – дело не самое привлекательное. А вот интересных персонажей тут хватает. Многие сочувствовали Антуану Гризманну в финале Лиги чемпионов – его эмоции после незабитого пенальти и реализованного в послематчевой серии облетели весь мир. Именно Антуан должен будет повести за собой партнеров. Он напорист, талантлив, самоотвержен и харизматичен, любит футбол и прекрасно умеет в него играть. Как за такого не переживать?

Чего ожидать

Потеря нескольких лидеров обороны заставит Францию играть в открытый футбол с акцентом на атаку. Благодаря Гризманну, Пайе и Комана Дидье Дешам мог бы смело рассчитывать на обилие забитых мячей, однако с защитными порядками у всех представителей группы полный порядок. Джуру и Шер круто цементируют швейцарскую оборону, опытнейший Лоик Цана умело руководит более молодыми партнерами, а о двух пропущенных мячах румын вы могли прочитать выше. Зато у всех сборных есть определенные проблемы в атаке. К примеру, Албания за весь отборочный цикл самостоятельно забила лишь 7 мячей (3 гола, засчитанных после технического поражения сербам не учитываем), румыны – 10. В общем, ожидать яркого зажигательного футбола едва ли стоит. В этой группе все будут решать отдельные эпизоды. Кто меньше ошибется – тот и выйдет в плей-офф.

На какой фильм похоже

Франция славится кинематографом, потому почему бы не сравнить расклады в группе с местным кино? Одна деревня, в которой живут непокорные галлы, активно юзающие волшебный напиток, никак не хочет сдаваться римским захватчикам. Наверняка узнали. Парадокс, но роль галлов из знаменитого «Астерикса» исполняют отнюдь не французы. По факту Франция и Швейцария – беспрекословные фавориты, которые за счет силы и мощи одолели не одного противника, а Албания и Румыния кажутся им мелкими сошками, прихлопнуть которых – плевое дело. Но на деле записные аутсайдеры имеют в рукаве козыри – грамотных тренеров, эдаких Панарамиксов футбола и волшебное зелье в виде надежной игры в обороне. Сколько продержатся румыны и албанцы – один из самых интригующих вопросов группы. Хотя бесшабашных атак мы в их исполнении вряд ли увидим.

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Чемпионат Европы Европа Франция Румыния Швейцария Албания Тэтэрушану Чиприан Мехмеди Адмир Гризманн Антуан Сеферович Харис Погба Поль
Комментарии (5)
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mihail1980
1465231389
будет интересно
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diadushka
1465233611
Если все от обороны играют, это будет тухлая группа, ничего интересного
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Ailend
1465253532
Все же Французы из группы выйдут.
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denisov
1465410881
1)Франция 2)Швейцария 3)Румыния 4)Албания
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