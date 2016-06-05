«Индивидуальное общение – зло». Первый имиджевый промах Леонида Слуцкого

В последние годы жители нашей страны привыкли, что по любому вопросу существует только одна позиция: западный мир – зло, гомосексуализм – болезнь, а Крым – наш. Нет, народное единение – это прекрасно, любой знаковый русский философ от Хомякова до Бердяева пишет об этом, как об отличительной черте нашего менталитета. Но даже дальтоники не видят мир в черно-белом цвете. На историческом опыте пресловутого русского народа мы убедились, что единство позиции ведет к культу личности, последствия которого прекрасно известны.

Не так давно в культ возвели личность Леонида Слуцкого. Язык не повернется сказать, что самый приятный тренер сборной со времен Хиддинка этого не заслуживает. Харизма и интеллект Слуцкого кардинально изменили имидж самой команды, которая прошлым летом была средоточием негатива. Тренера приняли с любовью и восхваляют до сих пор. Он идеален во всем: ставит атакующий футбол, прекрасно подбирает игроков, подкован в науке и культуре, отлично шутит, водит команду по популярным передачам (даже форму к Евро наконец-то презентовали не на закрытом мероприятии, а эфире известного вечернего шоу) и просто все это время создает вокруг сборной отличную атмосферу. Так нам подают образ Слуцкого СМИ, опьяненные локальным успехом (выходом на ЧЕ). Может быть, следует отрезвиться и посмотреть на личность главного тренера с другой стороны? Ведь идеальных людей не бывает.

В чем, собственно, дело. Вчера в Бад-Рагаце состоялась итоговая пресс-конференция, где Слуцкий внезапно включил режим Олега Знарка:

– Перед матчем с чехами травма была у Романа Широкова, сейчас все в строю?

– Все готовятся к игре.

– К чему ведут нагрузки, о которых футболисты все говорят?

– Это подготовка к турниру в целом.

– До матча в Инсбруке позиция правого защитника не вызывала сомнений, но после двух голов не волнует ли вас?

– Повторю: игра проводилась нами не в лучшем состоянии, поэтому ошибки прогнозировались.

– Вы сказали, что матч с чехами не показателен. Насколько матч с сербами будет показательным?

– Будет более показательным.

– Там уже и о результате можно говорить…

– …как о поводе для увольнения из сборной.

– Вы готовы подать в отставку в случае поражения?

– Ну естественно. Вы же так ставите вопрос.

Не похоже на привычного общительного и добродушного весельчак Слуцкого, верно? Все дело в том, что настроение тренеру испортил вопрос в начале пресс-конференции. Вопрос, заданный журналистом «Р-Спорт» Александром Рогулевым совершенно по делу: «Мы безмерно уважаем то, что вы делаете в футболе. Но уважаете ли вы работу журналистов, приехавших сюда в большом количестве? Считаете ли вы нормальным давать интервью одному изданию накануне официальной пресс-конференции? И считаете ли вообще целесообразными эти пресс-конференции, ведь мы уже все прочитали в интернете?».

Речь идет об интервью Игоря Рабинера, в котором он, надо отдать должное, задал все самые главные и актуальные вопросы. Проблема в том, что до пресс-конференции Слуцкий отказывался от индивидуального общения с журналистами, позже назвав его злом. Но Рабинеру не отказал. Тут следует напомнить, что именно он является автором книги «Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора». Еще раз: объемное интервью было дано за день до итоговой пресс-конференции и опубликовано утром. Понимаете, как выглядит эта ситуация?

Не красит Слуцкого и тот факт, что вину он свалил на пресс-службу сборной (проще говоря, рядом сидящего пресс-атташе Игоря Владимирова), холодно заявив: «Общение со средствами массовой информации организовывает пресс-служба Российского футбольного союза. Все вопросы вам надо адресовать туда. А об интервью мы договаривались заранее».

Талантливого тренера хочется оправдывать. Да, понятно, сказывается усталость: говорят, что Слуцкий спит не более двух часов в сутки и постоянно в разъездах – просматривает товарняки соперников. Да, нервы. Да, возможно, не лучший тон журналистов. Но все выглядит попросту как неуважение к чужой работе, которое ранее регулярно проявляли игроки сборной, а теперь выказывает тренер.

Меня, увы, на пресс-конференции не было, но, полагаю, цитатам из интервью, приведенными в одинаковом виде практически всеми топовыми спортивными СМИ, вполне можно доверять. Рассказ же о той некрасивой ситуации был напечатан только автором разозлившего Слуцкого вопроса. Остальные журналисты, видимо, боятся попасть в немилость. Судить за это сложно, ведь игра в молчанку любимая у наших сборников. После матчей они регулярно или проскакивают мимо журналистов, не обращая на них внимания, или уходят через другой выход. Практика, характерная исключительно для России. Западным футболистами в прессе достается не меньше – Роналду и Месси чуть ли жидо-рептилоидами с Нибиру в некоторых изданиях не называют – но они все равно исправно выходят к прессе и общаются. У нас же до сих пор идет холодная война между СМИ и футболистами, а до перемирия, похоже, очень далеко.

Леонид Слуцкий виделся спасителем ситуации. Он выстроил тактику, наладил климат в коллективе, оставалось только доступно объяснить, что имидж команды создается, в том числе и за счет общения с журналистами. До последнего все шло хорошо, но он сорвался и сам выступил в роли плохого примера.

Многим Слуцкий виделся не спасителем, а жертвой. Мол, работа в сборной погубит талантливого тренера и симпатичного человека. Первый звоночек крайне грустного конца прозвенел. При всей колоссальной тяжести работы даже в таких стрессовых ситуациях тренер должен держаться. Не зря в Англии работников этой профессии зовут менеджерами. Слуцкий сейчас исполняет роль управленца, в функции которого входит не только подготовка команды, но и работа с пресс-службой, а также масса других обязанностей.

Груз должности главного тренера сборной выдержит не каждый. Он может утянуть вниз. А падать с ним больнее, особенно после того, как тебя вознесли на небывалую высоту. Хочется пожелать, чтобы этого не случилось, сборная вышла из сложной группы, а Слуцкий заслуженно получил все почести. Но для этого нужно не оступаться. Причем не только на поле, но и вне него. За последний месяц свой белоснежный имидж тренер запачкал дважды (около недели назад в СМИ цитировали отрывок из той самой книги Рабинер, где Слуцкий фактически признался в договорняке «Крылья Советов» – «Терек»). Оба случая ему пока прощают, ибо заслуживает. Но будет ли ситуация такой же после Евро? Может быть, задумываться о каждом своем шаге в такой ответственной профессии пора уже сейчас? В противном случае развенчание культа личности случится быстро и, как это обычно у нас бывает, приведет к печальным последствиям.

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