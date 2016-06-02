От любви до ненависти: почему быть тренером сборной России не так уж просто

Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает, почему Леониду Слуцкому необходимо запастись зонтиком.

Первый летний день принес болельщикам сборной России не очень свежее блюдо, под названием игра сборной России по футболу. И к понятию «свежесть» в данном контексте можно отнестись двояко. И вот почему…

Во-первых, играя под лютыми нагрузками, команда не может быть свежей по определению. Ребята, может, и хотели, и могли сыграть ярче, но не смогли физически. Суровый тренер по физподготовке Феликс Ледесма, поговаривают, три шкуры с игроков спускает на тренировках. В этот факт сложно не поверить, глядя не бегущего Олега Шатова или раз за разом ошибающегося в исполнении простой обводки Фёдора Смолова. Когда после недели изнурительных тренировок тебя заставляют еще и играть с полной выкладкой, ты может и рад блеснуть мастерством, но ноги вполне способны скрутить большую фигу в ответ на сигналы мозга: «бежать», «бороться» и другую подобную чепуху, когда рядом такой мягонький газон, на который так хочется прилечь и вздремнуть.

В общем, делать акцент на невыразительной игре команды автор не хочет и не будет. Вера в лучшее, оптимизм, все дела. Да и в своих проблесках озарения во время отчетного матча, сборная России показывала вполне симпатичную игру: фланговые прорывы, нестандартные передачи, дальние удары! На этом моменте захотелось даже повторить: дальние удары! Очень редкий атрибут игры российской сборной сегодня периодически радовал глаз. Ещё бы чуть больше точности и банального везения, было бы вообще прекрасно. Ну, почему от Акинфева или Лодыгина мяч ныряет в ворота или на ногу соперника, а от Чеха – в штангу и с удобным отскоком для вратаря? Вопрос риторический.

А вот, если сказать о втором варианте интерпретации слова «свежесть», то тут все гораздо прозаичнее и печальнее. Каждый тренер сборной России обычно проходит три стадии бытия в сборной:

1-я. Все, начиная от суровых телевизионных экспертов и других «сбитых летчиков» специалистов всех мастей и заканчивая рядовым болельщиком (на диване с «Жигулёвским» в обнимку), в прямом и переносном смысле носят на руках. Новый тренер возвеличивается до значения Великого Будды, чему почти всегда способствуют победы команды (зачастую – на эмоциях уже игроков, от смены тренера).

2-я. После пары-тройки неудачных матчей (а они рано или поздно случаются всегда, как бы мы все не желали обратного) закрадывается «зерно сомнения». «А чё это они проиграли?», «А почему вызвали Жору Икс, а Федя Игрек сидит дома?» – все эти вопросы роятся и клубятся в головах любителей футбола. Кто-то спорит с друзьями, кто-то строчит искрометные комменты на просторах интернета, кто-то держит в себе… но сомнения о целесообразности нахождения главного тренера на своём посту гложут с той или иной степенью приличную часть болельщиков.

3-я. Во время стадии №2 команда опять заканчивает матч с «неприятным» счетом, который сопровождается какими-либо нелогичными (по мнению зрителей) тактическими и (или) кадровыми решениями тренера. Копившийся на стадии №2 негатив начинает бить через край, и тренер из Великого Будды превращается в… (тут с лёгкостью впишется любое непечатное слово, означающее «объект антипатии»).

Леонид Викторович, по личным наблюдениям автора, в данный момент находится где-то между стадиями №2 и №3 (на второй – уж совершенно точно). Свежих позитивных эмоций болельщик не испытывает со времён противостояния с Черногорией. А неистово защищают специалиста в основном болельщики ЦСКА (и то – не все), которым это положено делать – на правах совместительства. Удивляет лишь тот факт, как быстро прошёл этот тернистый путь между стадиями нынешний главный тренер. Поэтому и хотелось бы порекомендовать Леониду Викторовичу всегда иметь зонт при себе. Все помнят тот фееричный момент с зонтиком из кинофильма «Формула 51» (в русскоязычном названии)? Кто не видел этот шедевр английского кинематографа, бегом смотреть. Мнения кипят, потрескивают и уже побулькивают не только на просторах интернета и в экспертных оценках из телевизора, но и выходит на бытовой уровень. Как же, крупный турнир, астрологи объявили в стране месяц самых крутых футбольных специалистов. Даже из отрывков бесед бабушек на лавочке иногда доносится в открытое окно: «Посмотри, Кондратьевна, чё Лёнька творит!», «Игорь – лучший», «Дима сделает навес» и «На кой нам тут этот штендер?». В общем, накроет волной главного тренера после Евро по самые уши. А уж, что это будет за волна (любви иль ненависти), предугадать невозможно. Но зонт пригодится. На всякий случай.

В качестве постскриптума. От болельщицкой любви до ненависти один шаг. Но случаются и ренессансы, и исключения. Достаточно вспомнить приключения Гуса «Наше Всё» Хиддинка в России. Особенно в первый этап его работы. Во время отборочного цикла ЧЕ-2008 эти стадии словно невидимой рукой тасовались со скоростью, подвластной только карточному фокуснику. Лишь хорваты вмешательство потусторонних сил сохранило Гусу Иванычу место у руля команды в 2007 году. А летом 2008 года он стал мессией, почётным гражданином и добрым волшебником. Автор блога, чего греха таить, не умеющий ругать сборную России по футболу, желает Леониду Викторовичу выйти из крутого пике, и стать, если уж не нашим Моуринью, так нашим Хиддинком. Нашим – отечественного производства, но европейского качества.

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Фото: www.rfs.ru

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