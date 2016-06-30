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  • Ибрагимович, Варди и еще 3 игрока со стальными яйцами, которые вернут «МЮ» в большую игру

Ибрагимович, Варди и еще 3 игрока со стальными яйцами, которые вернут «МЮ» в большую игру

Златан Ибрагимович

«Я покорил Францию, но это только разминка», – сказал Ибра, когда его провожали из «ПСЖ». Легендарного форварда чествовали едва ли не целым стадионом, в честь него приостанавливали матчи, а сам Ибра продолжал забивать. Мысли Златана всегда направлены только на победу. В каком бы клубе не играл швед, его везде ждали турнирные успехи. С еврокубками как-то не задалось, а в ближайший сезон в «МЮ» Лига чемпионов Златану вообще не светит. Он едет в Англию, чтобы ввязаться с Моуринью в новый проект. Два неплохих бонуса: возможная роль играющего помощника тренера и оклад в 17 млн евро.

Джон Стоунс

Предыдущим летом Стоунса пытались переманить в «Челси». И делал это как раз Жозе Моуринью. Но судьба уберегла Джона от перехода в клуб, в нынешнем сезоне потерпевший крах. При этом и сам Джон в «Эвертоне» особо не блистал, а во второй половине сезона и вовсе дошел до роли запасного. Все дело в непростых отношениях с Роберто Мартинесом, сначала пытавшимся сохранить Джона в коллективе, а затем просто переставшем его воспитывать. Жозе Моуринью умеет работать с такими футболистами, а Стоунс при этом еще и добротный защитник. На вид Джон – парень скромный. Однако он не тушуется в сложных ситуациях, что делает его нужным футболистам для любого топ-клуба. А Давид Де Хеа наконец-то сможет чуть меньше беспокоиться за сохранность собственных ворот.

Джейми Варди

Большой привет болельщикам «МЮ» шлет и лидер «Лестера». Варди в нынешнем сезоне с «МЮ» сыграл лишь однажды, однако именно в этом матче побил рекорд Руда ван Нистелроя, отличившись в 11-ти играх подряд. Во второй половине сезона Варди заметно сбавил, но при этом наружу вылез его характер. Он не стеснялся симулировать, а иногда совершал и откровенно грубые фолы. Победа «Лестера» в чемпионате добавила лишних миллионов к стоимости Джейми, а его голевое чутье по-прежнему работает. Однако Варди все-таки боец. Именно за самоотверженность и самоотдачу его стоит взять в «Юнайтед».

Лассана Диарра

Диарра поиграл в «Челси» и «Арсенале», засветился в «Реале». 31-летний футболист способен заменить в «МЮ» постаревшего Майкла Каррика, а заодно и добавить харизмы полузащите команды. Ласс – парень прямой, который не терпит подводных камней. Российским фанатам приезд Диарра запомнился скандалами и судами, но в Европе футболист по-прежнему на хорошем счету. Сейчас Диарра выступает во Франции за родной «Марсель», переживший очередной слабый сезон. «Манчестер Юнайтед» способен дать Лассу возможность выигрывать титулы, а сам Диарра может стать одним из творцов великих побед. Осталось только оформить переход.

Ромелу Лукаку

Занявший 12-е место «Эвертон» – главное разочарование нынешнего английского сезона. Болельщики целый год ждали, когда Роберто Мартинеса выгонят из клуба. Это произошло лишь в самой концовке, а ситуацию было уже не спасти. При этом Ромелу Лукаку выделялся на фоне остальных и тащил команду, которая буквально стремилась скатиться вниз. Ромелу наколотил в сезоне 18 мячей, заняв четвертое место в бомбардирской гонке. Бельгийцу есть что доказывать и самому Жозе, когда-то сплавившему его из «Челси». Теперь Лукаку возмужал, а Жозе наверняка пересмотрел свои взгляды. Таран, способный в одиночку уничтожить оборону соперника, «Манчестеру» пригодится.

Цифра дня. Кошмарный антирекорд Луи ван Гаала

Как «МЮ» не забил «Борнмуту» 19 голов в последнем матче чемпионата Англии

Англия Манчестер Юнайтед Диарра Лассана Ибрагимович Златан Лукаку Ромелу Стоунз Джон Варди Джейми
Комментарии (11)
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Kulim
1464099228
Пожалуйста, не пишите слово "философия", от него уже трясёт!
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Untitled-1
1464100046
варди и ибра - да. остальные никчемные.
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азат86
1464108212
Ну очень спорный список составил автор, половина игроков возрастные, вторая половина заставляет задуматься это ли уровень для будущего Манчестера.
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stanislav2017
1464112818
ВАРДИ И ИБРА!!!
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Хавьер Бардем
1464116041
3 нападающих много, даже если учесть , что Златан будет как Дрогба для Челси Жозе.
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ROONEY_1988
1464240236
в МЮ достаточно молодых для всех позиции все они хороший скоростью зачем игроки 30-35 лет нужен один ц.з и хороший мировой опорник
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mihail1980
1467301167
вытащат
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geragera
1467364712
или ибра пребьет шизика или шизик его заморинует
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P10NER
1467390110
Мимо, игроки хорошие, но не уровень. Уже на исходе.
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