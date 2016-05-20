Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лиги

Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лиги

Чемпионат России-1996

Претенденты: «Спартак», «Алания», «Ротор»

Чемпион: «Спартак»

Перед последним туром «Спартак» и «Алания» шли вровень, «Ротор» отставал на два очка и имел лишь теоретические шансы на успех. Все три претендента выиграли свои матчи – волгоградский клуб победил «Уралмаш» (2:1), но остался третьим, подопечные Валерия Газзаева переиграли нижегородский «Локомотив» (3:1), однако чемпионами не стали, поскольку «Спартак» выиграл полускандальную встречу в Санкт-Петербурге у «Зенита» (2:1). Уж очень было много споров по поводу судейства и странных пропущенных Романом Березовским голов от Тихонова и Титова, однако спартаковцы взяли три очка и спустя две недели вернулись в Питер, чтобы в золотом матче победить «Аланию».

Чемпионат России-1997

Претенденты: «Спартак», «Ротор»

Чемпион: «Спартак»

В числе претендентов могло быть и московское «Динамо», но в предпоследнем туре бело-голубые потеряли очки в Новороссийские и вывалились из чемпионской гонки. По иронии судьбы «Спартак» и «Ротор» разыграли золотые медали в очном противостоянии – так уж сложилось по календарю. Красно-белые опережали своего соперника на два очка, но играли в Волгограде, а «Ротор» устраивала только победа. В первом тайме подопечные Виктора Прокопенко выглядели уверенно, рассчитывая додавить спартаковцев во втором, но после перерыва в тяжелое положение «Ротор» поставил гол Кечинова, а добил команду точный удар Ширко. В итоге 2:0, и «Спартак» – снова чемпион.

Чемпионат России-2002

Претенденты: «Локомотив», ЦСКА

Чемпион: «Локомотив»

«Спартак» после триумфа-97 выиграл еще четыре чемпионства досрочно, но в сезоне-2002 завоевал лишь бронзу, тогда как «Локо» и ЦСКА рубились за золото, шагая вровень до последнего тура. В заключительной игре ЦСКА легко переиграл «Сатурн» 3:0 благодаря голам Лайзанса, Гусева и Кириченко, «Локомотиву» же пришлось добывать победу в дерби над «Динамо» (2:1), отличились Евсеев и Лоськов. Через четыре дня на домашнем стадионе бело-голубых состоялся золотой матч – «Локомотив» на этой арене снова выиграл, а Валерий Газзаев опять уступил в дополнительной игре. Судьбу встречи решил ранний гол Лоськова на 6-й минуте.

Чемпионат России-2004

Претенденты: «Локомотив», ЦСКА

Чемпион: «Локомотив»

За три тура до окончания чемпионата армейцы комфортно опережали «Локо» на три балла, календарь у них был даже проще, чем у главного конкурента, так что сомнений во втором подряд чемпионстве красно-синих было мало. Однако ЦСКА оступился в двух следующих матчах, так что перед заключительной игрой уже отставал от команды Юрия Семина на одно очко. Последний матч армейцы легко выиграли 4:1 у «Москвы», но «Локомотив» решил все свои проблемы в Ярославле с «Шинником» за половину первого тайма с помощью точных ударов Сычева и Билялетдинова. 2:0, и праздник к фанатам «Локо» вернулся спустя два года.

Чемпионат России-2007

Претенденты: «Зенит», «Спартак»

Чемпион: «Зенит»

Перед последним туром зенитовцы опережали красно-белых на два очка, но любая их осечка в Раменском привела бы «Спартак» к золоту: команда Станислава Черчесова уверенно контролировала игру с «Динамо» (2:1) при помощи мячей Павлюченко и Веллитона, хоть и запустила ближе к концу гол от Данни. Но «Зенит» выполнил свою миссию, выиграв у «Сатурна» – слегка корявый гол Ширла оказался победным, а в концовке состоялось «вознесение святого Домингеса», так окрестили прыжок аргентинца, выбившего летевший в ворота питерского клуба мяч. «Зенит» впервые выиграл чемпионат России, а «Спартак» Федуна именно тогда упустил самый реальный шанс завоевать золото, хотя еще в конце лета опережал питерцев на пять очков.

Чемпионат России-2013/14

Претенденты: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»

Чемпион: ЦСКА

Впервые с сезона-97 в нашем чемпионате сразу три команды были нацелены на чемпионство в заключительном туре. Интересно, что две из них, как и тогда, сражались между собой. К последней игре ЦСКА набрал 61 очко, у «Зенита» было 60, «Локомотив» скопил 59, и на «Арене Химки» армейцы схлестнулись с железнодорожниками, тогда как питерский клуб отбыл в Краснодар и разгромил «Кубань» 4:1. Впрочем, Халк с Витселем не стали чемпионами и во втором своем сезоне в Санкт-Петербурге, довольствовавшись серебром. поскольку ЦСКА переиграл «Локо» благодаря голу Тошича, заодно отомстив за неудачу в золотом матче-2002. Ну а у подопечных Леонида Кучука изначально было не так уж много шансов выиграть золото, зато «Локомотив» впервые за долгое время завоевал медали чемпионата.

«Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура

Самые странные матчи в истории чемпионатов России. Часть 1

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Алания Ротор Локомотив ЦСКА
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LokoGoGo
1463751996
где тот Локо - 2004 года?
Ответить
Ajax_Amsterdam
1463753930
Были времена!) Ностальгия!
Ответить
mihail1980
1463758738
хотелось-бы ростов видеть чемпионом
Ответить
pik54
1463759640
Для разнообразия не плохо было бы, что бы чемпионом стал Ростов.
Ответить
mdu86
1463779660
Лоськов-легенда!
Ответить
тигрик
1463791835
мдааа...реально как будто вернулся в 30 лет назад
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+