Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лиги

Чемпионат России-1996

Претенденты: «Спартак», «Алания», «Ротор»

Чемпион: «Спартак»

Перед последним туром «Спартак» и «Алания» шли вровень, «Ротор» отставал на два очка и имел лишь теоретические шансы на успех. Все три претендента выиграли свои матчи – волгоградский клуб победил «Уралмаш» (2:1), но остался третьим, подопечные Валерия Газзаева переиграли нижегородский «Локомотив» (3:1), однако чемпионами не стали, поскольку «Спартак» выиграл полускандальную встречу в Санкт-Петербурге у «Зенита» (2:1). Уж очень было много споров по поводу судейства и странных пропущенных Романом Березовским голов от Тихонова и Титова, однако спартаковцы взяли три очка и спустя две недели вернулись в Питер, чтобы в золотом матче победить «Аланию».

Чемпионат России-1997

Претенденты: «Спартак», «Ротор»

Чемпион: «Спартак»

В числе претендентов могло быть и московское «Динамо», но в предпоследнем туре бело-голубые потеряли очки в Новороссийские и вывалились из чемпионской гонки. По иронии судьбы «Спартак» и «Ротор» разыграли золотые медали в очном противостоянии – так уж сложилось по календарю. Красно-белые опережали своего соперника на два очка, но играли в Волгограде, а «Ротор» устраивала только победа. В первом тайме подопечные Виктора Прокопенко выглядели уверенно, рассчитывая додавить спартаковцев во втором, но после перерыва в тяжелое положение «Ротор» поставил гол Кечинова, а добил команду точный удар Ширко. В итоге 2:0, и «Спартак» – снова чемпион.

Чемпионат России-2002

Претенденты: «Локомотив», ЦСКА

Чемпион: «Локомотив»

«Спартак» после триумфа-97 выиграл еще четыре чемпионства досрочно, но в сезоне-2002 завоевал лишь бронзу, тогда как «Локо» и ЦСКА рубились за золото, шагая вровень до последнего тура. В заключительной игре ЦСКА легко переиграл «Сатурн» 3:0 благодаря голам Лайзанса, Гусева и Кириченко, «Локомотиву» же пришлось добывать победу в дерби над «Динамо» (2:1), отличились Евсеев и Лоськов. Через четыре дня на домашнем стадионе бело-голубых состоялся золотой матч – «Локомотив» на этой арене снова выиграл, а Валерий Газзаев опять уступил в дополнительной игре. Судьбу встречи решил ранний гол Лоськова на 6-й минуте.

Чемпионат России-2004

Претенденты: «Локомотив», ЦСКА

Чемпион: «Локомотив»

За три тура до окончания чемпионата армейцы комфортно опережали «Локо» на три балла, календарь у них был даже проще, чем у главного конкурента, так что сомнений во втором подряд чемпионстве красно-синих было мало. Однако ЦСКА оступился в двух следующих матчах, так что перед заключительной игрой уже отставал от команды Юрия Семина на одно очко. Последний матч армейцы легко выиграли 4:1 у «Москвы», но «Локомотив» решил все свои проблемы в Ярославле с «Шинником» за половину первого тайма с помощью точных ударов Сычева и Билялетдинова. 2:0, и праздник к фанатам «Локо» вернулся спустя два года.

Чемпионат России-2007

Претенденты: «Зенит», «Спартак»

Чемпион: «Зенит»

Перед последним туром зенитовцы опережали красно-белых на два очка, но любая их осечка в Раменском привела бы «Спартак» к золоту: команда Станислава Черчесова уверенно контролировала игру с «Динамо» (2:1) при помощи мячей Павлюченко и Веллитона, хоть и запустила ближе к концу гол от Данни. Но «Зенит» выполнил свою миссию, выиграв у «Сатурна» – слегка корявый гол Ширла оказался победным, а в концовке состоялось «вознесение святого Домингеса», так окрестили прыжок аргентинца, выбившего летевший в ворота питерского клуба мяч. «Зенит» впервые выиграл чемпионат России, а «Спартак» Федуна именно тогда упустил самый реальный шанс завоевать золото, хотя еще в конце лета опережал питерцев на пять очков.

Чемпионат России-2013/14

Претенденты: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив»

Чемпион: ЦСКА

Впервые с сезона-97 в нашем чемпионате сразу три команды были нацелены на чемпионство в заключительном туре. Интересно, что две из них, как и тогда, сражались между собой. К последней игре ЦСКА набрал 61 очко, у «Зенита» было 60, «Локомотив» скопил 59, и на «Арене Химки» армейцы схлестнулись с железнодорожниками, тогда как питерский клуб отбыл в Краснодар и разгромил «Кубань» 4:1. Впрочем, Халк с Витселем не стали чемпионами и во втором своем сезоне в Санкт-Петербурге, довольствовавшись серебром. поскольку ЦСКА переиграл «Локо» благодаря голу Тошича, заодно отомстив за неудачу в золотом матче-2002. Ну а у подопечных Леонида Кучука изначально было не так уж много шансов выиграть золото, зато «Локомотив» впервые за долгое время завоевал медали чемпионата.

«Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура

Самые странные матчи в истории чемпионатов России. Часть 1