Почему чемпионство «Ростова» нужно всем

На днях прочитал статью коллеги Дмитрия Проскурина под заголовком «Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно». Именно этот материал и побудил меня написать встречную реплику. Не подумайте только, что Дмитрий Проскурин меня чем-то обидел или что я фанат «Ростова». Разумеется, у меня есть в России любимая команда, за которую я болею 18 лет. К остальным же 15-ти клубам я отношусь абсолютно равнодушно. И чемпионства «Ростова» я хочу вовсе не потому, что болею за «Спартак» или за «Динамо». В таком случае можно объяснить не желание видеть на троне «Зенит» и ЦСКА. И я точно не глор, который каждый год топит за того, кто больше выигрывает, чтобы быть в тренде. Я просто считаю, что ростовчане и их болельщики заслужили этот титул не меньше, чем ЦСКА, «Зенит» или «Краснодар».

Для начала хочу напрямую обратиться к тем, кто все еще считает, что чемпионство «Ростова» никому не нужно. Посмотрите в таблицу посещаемости домашних матчей. Больше всего зрителей ходят на «Спартак», второй по этому показателю «Зенит», замыкает тройку «Терек». На 4-м месте «Ростов». Ростовчане опережают по этому показателю и ЦСКА, и «Краснодар», и «Локомотив» и «Динамо». Если же взять процент заполнения стадиона с учетом его вместимости, то по этому показателю клуб с берегов Дона уступает только клубу из столицы Чечни. В среднем, на домашние матчи «Ростова» ходит почти 14 тысяч зрителей. На ЦСКА и «Локомотиве» – этот показатель чуть больше 9-и тысяч, «Краснодар» не дотягивает до 10-и с половиной тысяч, а такой популярный клуб с традицией и историей, как московское «Динамо» не может набрать в среднем и 6-ти тысяч за одну игру.

Вы говорите чемпионство «Ростова» никому не нужно? Тогда скажите это 14-ти тысячам зрителей, которые регулярно приходят на стадион «Олимп»! В лучшем случае они только не разделят с вами вашу точку зрения, а в худшем, боюсь представить, что с вами могут сделать за такие слова…

Вторая популярная причина, по которой «Ростов» не достоин чемпионства – это, якобы, скучная игра команды и повторение подобия бердыевского «Рубина» 2008-2009 годов: бетонная стена в защите, футболисты-роботы, выполняющие четкие приказания своего инженера, минимум красивого и зрелищного футбола и только результат, результат, еще раз результат. Ненавистники ростовчан забывают, что в отличие от «Зенита» не у всех есть деньги на покупку игроков уровня Халка, Витселя, Гарая, Данни. Курбан Бердыев не работает в ЦСКА, и у него не было возможности собрать вратаря, оборону и полузащитников сборной России. «Ростов» – это вам не «Краснодар». Здесь нет своего Сергея Галицкого, который любит атакующий футбол и готов ради красоты и зрелища тратить собственные деньги на Смолова, Ари, Вандерсона и Мамаева. Бердыев слепил свою команду, можно сказать, из того, что было. У него нет высокооплачиваемых игроков сборной Аргентины, Бразилии, Бельгии. Но зато у него есть скромные ребята из Молдавии, Белоруссии, Ирана, Габона, Мали и Анголы. Согласитесь, не самые футбольные страны. И с этими игроками «Ростов» громит дома «Зенит» 3:0, обыгрывает по 2:0 ЦСКА и «Спартак».

Вы обвиняете «Ростов» в отсутствии зрелищности? Да, в этом клубе нет Халка и Данни, которые могут сыграть очень эффективно в плане индивидуальности. Нет здесь и игроков уровня Смолова и Ари, которые сильны индивидуальной техникой. И сюда не приедет из Голландии такой забивала, как Промес. Но крайне интересно смотреть в динамике, как команда Бердыева играет при выходе из обороны в атаку, как умеет молниеносно контратаковать, как забивает свои голы на грани офсайда и заставляет раз за разом хвататься за головы защитников соперника. Действительно захватывающе смотреть, как Гацкан выгрызает мячи в центре поля у соперников и организовывает атаки своих одноклубников. Действий на острие атаки Азмуна, вне всяких сомнений, вызывает удовольствие. Не может не импонировать ведение игры Нобоа. Интересно смотреть, как рубятся Канга и Баштуш. Нельзя не заметить опыт и умениечитать игру в обороне Сесара Наваса.

Приятно смотреть и за прогрессом наших российских футболистов. Иван Новосельцев и Тимофей Маргасов составляют костяк обороны команды, пропустившей в чемпионате всего лишь 19 голов! Для сравнения: защита ЦСКА во главе с Игнашевичем, братьями Березуцкими и Щенниковым пропустила на 5 голов больше. Полузащитник Дмитрий Полоз забил уже семь мячей и явно хочет провести это лето во Франции не в качестве туриста. Аналогично стучится к Леониду Слуцкому и Павел Могилевец. В свои 23 года он прочно застолбил за собой место в основе клуба и точно является одним из претендентов на футболку кирпичного цвета во время домашнего Чемпионата мира 2018 года. Игра этих ребят на родном заполненном стадионе вместе с неистовой поддержкой и энергетикой горячих болельщиков доставит массу удовольствия и положительных эмоций любому человеку. А все потому, что у жителей города Ростова и их футболистов горят глаза.

Какие только доводы не удавалось услышать против российского аналога «Лестера»: и стадиона у команды нет, а каждая из четырех трибун принадлежит разным владельцам, и в еврокубках они опозорятся, и опыта нет, и денег нет, и долги…

Простите, а разве у «Спартака» или ЦСКА был свой стадион, когда они из года в год играли в Лиге чемпионов? Слабое выступление в еврокубках… Да, это возможно. Но разве ЦСКА не проигрывал македонскому «Вардару» и норвежскому «Мельде»? «Спартак» – словацкому «Кошице»? А «Локомотив» – полулюбительскому «Зюльте-Варегему» и АПОЭЛ из Кипра? Я понимаю, что в случае чемпионства «Ростов» сыграет сразу в групповом этапе ЛЧ. Но вы ведь помните, что в этой Лиге Чемпионов ЦСКА занял последнее место в группе? А о провальном выступлении «Спартака» с разницей голов 1-18 и нулем очков даже вспоминать не хочется. Каждый из российских клубов хоть раз, но очень сильно позорился в Европе и, особенно, в Лиге чемпионов. Так почему же тогда не имеют право попробовать свои силы на самом высоком уровне и ростовчане? Другим можно, а им, видите ли, чемпионство не нужно во избежание провала в еврокубках.

И вы уверены, что «Ростов» сыграет с зарубежными клубами хуже, чем это сделают «Локомотив» или «Спартак»? Где гарантии, что команда Бердыева выступит еще хуже, чем ЦСКА, занявший осенью в своей группе последнее место?

Выскочка без международного опыта? Не смешите! Гацкан и Калачев повидали столько на своем веку международного футбола в сборных Молдавии и Белоруссии, что могут писать книги. Ерохин поиграл в еврокубках за молдавский «Шериф». Нобоа и Сесар Навас выигрывали Чемпионат России с «Рубином» и знают на практике и личном опыте, что такое Лига чемпионов. Про Бердыева и говорить не стоит.

Играть в групповом этапе самого престижного европейского футбольного турнира – мечта и цель многих хороших футболистов. Под это дело «Ростов» может заманить в свои ряды еще двоих-троих добротных опытных игроков. Если повезет со жребием, зацепиться за третью строчку и продолжить борьбы весной 2017 года в Лиге Европы не выглядит невыполнимой миссией.

У «Ростова» нет будущего? А у кого оно есть в нашей стране? Кто-то уверен в завтрашнем дне? «Ротор», «Алания» – это для тех, кто постарше. Кажется, еще совсем недавно «Москва» и «Сатурн» играли в еврокубках, а где теперь эти команды? В «Анжи» приезжал за 20 миллионов долларов Самуэль Это О, а клуб дважды выходил в весеннюю стадию Лиги Европы, после чего вылетел в ФНЛ, вернулся оттуда и снова может отправиться обратно. О каком будущем вообще идет речь? О плане развития клуба до 2032 года? Московское «Динамо» ставило стратегическую цель бороться за Лигу чемпионов и приобретало игрока сборной Франции, а теперь ведет борьбу за то, чтобы не повторить судьбу «Анжи» и не вылететь в ФНЛ. Есть ли после всех этих примеров какое-то будущее у наших отечественных клубов, кроме «Зенита»?

Лично я вижу только одну серьезную проблему в «Ростове» – финансы. Мутная ситуация с аудитом клуба, предыдущие задолженности перед персоналом, махинации руководства (если такие имели место быть не по слухам), денежные проблемы, скандалы, интриги, расследования... Разбираться во всем этом сейчас мы не будем, потому что это тема для отдельного материала.

Я допускаю, что с финансами команды не все гладко, и ситуация в клубе не слишком прозрачная. Но это ведь вина руководства и только руководства. Разве капитан «Ростова» Александр Гацкан, который играет в России уже больше десяти лет, виноват в том, что руководство довело дело до такого плачевного в финансовом плане состояния? Или это вина Сослана Джанаева, который воскрес из мертвых, словно, герой американских фильмов, пережив тяжелейшие удары судьбы? Или это наглый Бердыев, который принял команду год назад и вытащил ее со дна в переходные матчи, забрал себе все деньги за то, что ставил в состав определенных игроков? Я не отрицаю, что у руководства «рыльце в пушку». Но причем тут все остальные игроки и тренерский штаб? Разве им не нужно чемпионство? А почему должны страдать болельщики «Ростова»?

Даже если УЕФА серьезно возьмется за проверки в «Ростове», обнаружит кучу бюрократических и прочих нарушений, после чего у Джанни Инфантино заноют волосяные луковицы не только на голове, и он примет решение не пускать команду в еврокубки – так тому и быть. Пусть сыграют ЦСКА и «Зенит» в Лиге чемпионов, а «Краснодар», «Локомотив» и даже получивший благодаря такому раскладу подарочное место в Лиге Европы «Спартак». Но «Ростову» и его игрокам в случае итогового первого нужно вручить чемпионский кубок и золотые медали. А все потому, что они завоюют его на поле в честной борьбе, играя в футбол.

Увы, в нынешнее время все решают только деньги. Нет денег – нет возможностей, а нет возможностей – нет и успеха. Победа «Ростова» нужна всей России. Она станет олицетворением того, что и без денег в нашей стране можно добиться успеха не только в сказке, но и в реальном мире.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

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