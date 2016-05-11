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    Смолов забил 20 голов в РФПЛ. Роналду покинет «Реал» ради «ПСЖ». Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    11.05.2016 22:15
    «Реал» продаст Хамеса. Малафеев завершит карьеру на этой неделе. Уэлбек выйдет на поле лишь в следующем году. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» выиграли в 28-м туре РФПЛ

    Очередной тур РФПЛ уверенно провели команды, претендующие на место в тройке сильнейших. ЦСКА победил «Уфу» со счетом 3:1 и обеспечил себе медали, «Зенит» крупно переиграл «Мордовию» 3:0 и сохранил шансы на чемпионство, а «Краснодар» благодаря хет-трику Смолова разгромил «Крылья Советов». Кроме того, два слабейших клуба РФПЛ – «Анжи» и «Кубань» победили на выезде соответственно «Рубин» и «Локомотив», окончательно запутав ситуацию в нижней части турнирной таблицы. Завтра пройдут еще три матча 28-го тура российского чемпионата. А у Смолова, между прочим, уже 20 голов в чемпионате. Вот это результативность после семейной драмы.

    Смолов оформил хет-трик. ЦСКА и «Зенит» уверенно выиграли. «Локо» уступил «Кубани». Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ

    Смолов против Халка. Кто выиграет гонку бомбардиров РФПЛ

    Роналду очень близок к переходу в «ПСЖ»

    Французский «ПСЖ» получил приоритетное право выкупа нападающего «Реала» Криштиану Роналду, если португалец решится на уход из испанского клуба. Информацию подтвердил агент футболиста Жорже Мендеш. Таким образом, с большей долей вероятности Роналду пополнит состав именно парижской команды, если решение об отъезде из «Реала» все-таки будет принято.

    «Реал» расстанется с Хамесом

    Еще один вероятный трансфер, связанный с «королевским» клубом – возможный уход полузащитника Хамеса Родригеса. Сообщается, что руководство «Реала» планирует расстаться с колумбийцем, и президент клуба Флорентино Перес лично объявит об этом агенту игрока. Два года назад «Реал» заплатил за Хамеса 80 миллионов евро, но, несмотря на интерес к футболисту со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ювентуса», вряд ли какой-либо из этих клубов захочет расстаться с такой суммой.

    «Фратрия» снова недовольна Аленичевым

    Фанаты московского «Спартака» из объединения «Фратрия» выступили с открытым обращением к главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву, в котором прокомментировали поступок специалиста, отпраздновавшего с тульским «Арсеналом» выход в премьер-лигу после победы над командой «Спартак-2». Полный текст письма можно прочитать здесь. Ранее болельщики «Спартака» уже высказывали недовольство решением руководства разрешить форварду «Зенита» Артему Дзюбе лететь вместе со спартаковцами из Санкт-Петербурга в Москву.

    Малафеев завершит карьеру через несколько дней

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев официально завершит карьеру в воскресенье. После игры 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» вратарь пробежит круг почета перед трибунами стадиона «Петровский». Напомним, Малафеев выступает за «Зенит» с 1999 года. В составе клуба он провел 442 матча и завоевал 12 трофеев, включая Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, голкипер стал бронзовым призером Евро-2008 в составе сборной России.

    Как сейчас живут обладатели Кубка УЕФА 2008

    Луческу в «Зените» – это возможно?

    Близкий друг главного тренера «Шахтера» Мирчи Луческу агент ФИФА Доган Эрджан заверил, что специалист получил хорошее предложение от «Зенита» и согласен возглавить российский клуб. Вчера в СМИ появилась информация о том, что румын хочет поработать в турецком «Фенербахче». Что касается «Зенита», то в клубе тут же опровергли информацию о переговорах с Луческу.

    Уэлбек вернется на поле в следующем году

    Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек получил тяжелую травму в матче АПЛ против «Манчестер Сити» (2:2) и теперь будет прооперирован. Срок восстановления после операции займет девять месяцев. Таким образом, футболист пропустит Евро-2016 и часть следующего сезона.

    «Ростов» больше не будут пугать банкротством

    Компания «Агрофест-Дон» отказалась от исковых требования на 44 миллиона рублей, которые ранее предъявила «Ростову». По этой причине арбитражный суд Ростовской области был вынужден закрыть вопрос о возможном банкротстве донского клуба. Причины отказа заявителя на данный момент неизвестны. Напомним, ранее сообщалось, что «Ростов» может быть признан банкротом и не получить лицензию на участие в еврокубках следующего сезона.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +979

      TUMS 14 мая 2016, 00:18

      Фанаты СПАРТАКА сами не знают, чего хотят. То кричали Аленичева им подавай, а сейчас неугоден стал.

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 12 мая 2016, 11:11

      Привет Всем. Молодец Краснодар. В прошлом году был удивлен победой дома над Крыльями, в этом году уже нет. Кубань должна вылезть. Ростовчику чемпионства желаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 12 мая 2016, 09:55

      Славе респект, всегда был на уровне. Более надежнее чем Акинфеев

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 12 мая 2016, 09:40

      Главное, чтобы не растерял кондиции до Евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 12 мая 2016, 09:30

      что и говорить Смолов нашел свою команду!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 12 мая 2016, 09:05

      Будет лучшим в этой году

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2016, 09:02

      Смолов молодец, уверенно идёт на "Лучший бомбардир".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 12 мая 2016, 07:32

      что не так

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 12 мая 2016, 06:34

      Паровоз пустился под откос!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 12 мая 2016, 06:05

      Красавчик!

      0
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