Сборная России на Евро-2016. Центральные защитники

Центральные защитники – обычно самая многочисленная в заявке категория. В основе их выходит двое, а то и трое. Возможны травмы, возможны дисквалификации. Ожидать в итоговом списке стоит, по меньшей мере, четверых. И три позиции практически забронированы за армейцами, прекрасно знакомыми Слуцкому по работе в клубе. Для Игнашевича точно, а возможно и для Березуцких поездка во Францию станет последним крупным турниром.

Из людей, оказывавшихся в обойме в последнее время, шансы имеют трое: еще один армеец Васин, Андрей Семенов из «Терека» и ростовчанин Новосельцев. Однако при Слуцком позиции донского универсала пошатнулись. Вообще, с центральными защитниками в стране напряженка. В топ-клубах эту зону закрывают легионеры. «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» о россиянах и не помышляют. В «Спартаке» есть Гранат, но он не слишком впечатляет. Не сорвись Таски в Мюнхен – Владимир сидел бы в резерве, хотя он уже и сейчас там. Ближайший адекватный кандидат, Руслан Камболов, играет в замыкающем первую десятку «Рубине». По понятным причинам мы не рассматриваем Нойштедтера, поскольку процесс принятия гражданства затянулся.

Василий Березуцкий (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 33/189/83

Шансы поехать на Евро: 95%

Сильные стороны: опыт, перехваты, отбор, короткий пас, блокировка ударов

Слабые стороны: скорость, длинный пас, единоборства, подверженность микроповреждениям

Прямо сейчас Василий Березуцкий – объективно сильнейший центральный защитник страны. Отлично читает игру, надежен в отборе. Опасен при стандартах у чужих ворот: сам забивает редко, но делает много толковых скидок партнерам. Активно подключается вперед, может пробить и отдать. Не слишком высокую точность длинных передач обычно скрадывает присутствие на поле Игнашевича, у которого с этим компонентом порядок. В пользу Василия и накопленный опыт, и авторитет, и статус одного из главных юмористов сборной. Настораживают участившиеся повреждения, но если Василий будет здоров, то это точно игрок стартового состава. Пожалуй, единственный, чье место на поле гарантировано.

Сергей Игнашевич (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 36/186/75

Шансы поехать на Евро: 80%

Сильные стороны: опыт, длинные передачи, удар, отбор, верховые единоборства

Слабые стороны: скорость, запас сил, результативные ошибки

У 36-летнего рекордсмена по числу матчей за национальную команду по-прежнему нет очевидных слабых мест, помимо естественного процесса старения. Помимо качественного выполнения прямых обязанностей Сергей полезен впереди – может пробить хоть штрафной, хоть пенальти. Важное конкурентное преимущество – умение начать атаку длинной передачей. Настораживает одно: с годами Сергей чаще стал допускать ошибки, становящиеся результативными. Опыта выше крыши, возможно, это-то и играет злую шутку – переоценивает себя в отдельных эпизодах ветеран.

Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 33/190/82

Шансы поехать на Евро: 70%

Сильные стороны: отбор, ведение единоборств, короткий пас, блокировка передач

Слабые стороны: скорость, перехваты

Брат Алексей последние годы в основном сидел, но в этом сезоне участившиеся повреждения партнеров и объективное старение, не позволяющее уже выдерживать столь плотный график, сделали его полноценным членом ротации. В результате старший Березуцкий отыграл немногим меньше брата. Он несколько уступает партнерам в плане перехватов, зато один в один, пожалуй, лучший. Это касается как ведения борьбы, так и отбора. Хорош и в блокировке. Неслучайно Слуцкий иногда выпускает Алексея в опорной зоне. Сильный, надежный дублер, который при удачном для себя раскладе вполне может стать первой скрипкой.

Андрей Семенов («Терек»)

Возраст/рост/вес: 27/190/86

Шансы поехать на Евро: 20%

Сильные стороны: блокировка, отбор

Слабые стороны: единоборства, много фолит, часто получает карточки

У Рахимова Семенов, как и весь «Терек», здорово прибавил в культуре паса. В том числе поэтому Слуцкий, в построениях которого перепасовке между защитниками отводится немаловажная роль, привлекает Семенова. В остальном Андрей не выделяется. Несмотря на цепкость, самоотверженность и отменные физические данные, в единоборствах, за исключением верховых, выглядит не слишком уверенно. Исправляя собственные ошибки и погрешности партнеров, частенько фолит. Регулярно предупреждается судьями. На Евро уровень исполнительского мастерства будет значительно выше, и привозимые штрафные могут аукнуться. Любит играть на длинных мячах, но точность передач средняя.

Иван Новосельцев («Ростов»)

Возраст/рост/вес: 24/190/80

Шансы поехать на Евро: 15%

Сильные стороны: чистая игра, блокировка ударов и передач, универсализм

Слабые стороны: длинный пас, верховые единоборства

Оценивая Новосельцева, необходимо делать скидку на то, что половину матчей он проводит на фланге, а в тех случаях, когда оказывается в центре, «Ростов» обычно действует в три защитника. Схема оказывает существенное влияние на функционал, что обуславливает запредельные показатели Новосельцева по части блокированных ударов и передач. Однако даже с учетом всего этого самоотверженность Ивана, как и всей ростовской обороны, нельзя не отметить. Кроме того, на фоне жестко действующей команды Новосельцев играет относительно чисто и карточек почти не получает. Из минусов – слабо поставленный длинный пас и неуверенное ведение единоборств.

Виктор Васин (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 27/192/83

Шансы поехать на Евро: 10%

Сильные стороны: культура паса, ведение единоборств

Слабые стороны: отсутствие опыта и игрового тонуса, отбор, выбор позиции

Васина давно взяли на вырост, но прогресс идет не слишком быстро. Прошлый сезон в Саранске Виктор провел уверенно, а в Москве опять проиграл конкуренцию матерым партнерам. Очевидно, что Васина рассматривают как преемника Игнашевича. Особенно в смысле культуры паса. Виктор лучший в лиге по точности как коротких, так и длинных передач. А три длинных паса из четырех, доходящие до адресата – показатель вообще отличный. По ведению единоборств Виктор тоже в топе. Казалось бы, тут и красная дорожка в основу, но слабость в отборе нивелирует сильные стороны. Васин и вступает в него нечасто, и фолить приходится. Сидение на лавке вистов тоже не добавляет. В новом году Виктор на поле пока не выходил.

Руслан Камболов («Рубин»)

Возраст/рост/вес: 26/180/79

Шансы поехать на Евро: 5%

Сильные стороны: перехваты, универсализм, удар

Слабые стороны: единоборства, часто фолит

Вызов Камболова стал бы сказкой похлеще вызова Кузьмина. Списанный из «Локомотива» крайний защитник три года пылил по первой лиге. Когда казалось, что на карьере можно поставить крест, Ринат Билялетдинов вытащил знакомого ему по молодежке парня, разглядев в том способности сыграть в центре. Несколько раз Камболов выскакивал опорным, но обычно выходил в центре обороны. Роста и мощи здесь Руслану не хватает, но он компенсирует это цепкостью и пониманием игры. Вряд ли Слуцкий пустится в эксперименты сейчас, но в перспективе вариант с вызовом Камболова вполне возможен. Тем более что Руслан и впереди может помочь – с ударом полнейший порядок.

Сборная России на Евро-2016. Правые защитники

Сборная России на Евро-2016. Левые защитники

Сборная России на Евро-2016. Вратари