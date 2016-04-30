Камбэк года. Как «Уотфорд» проявил футбольный героизм

Любители ставок в этой встрече наверняка поставили все свои деньги на «Уотфорд». Тем более что «Астон Вилла» давно не играет в футбол, с которым можно побеждать. Однако в начале встречи Кларк открыл счет. «Уотфорд» смог отыграться лишь в добавленное к первому тайму время. Мяч на счету Абди.

Но уже в начале второго тайма «Астон Вилла» снова получила повод для радости. Это Джордан Айю на пару с Жестедом разобрался с защитой соперника. Казалось, что даже красная карточка Сиссоко не помешает «Астон Вилле» додержать победу. Пошла уже 90 минута матча, когда Трой Дини неожиданно сравнял счет. Но на этом геройства «Уотфорда» не закончились. Все тот же Дини отличился на третьей добавленной минуте, принеся своей команде победу.

Камбэк, достойный голливудского фильма.