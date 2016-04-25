Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Цифра дня. Поражение «Наполи» принесло «Ювентусу» пятый подряд титул

Цифра дня. Поражение «Наполи» принесло «Ювентусу» пятый подряд титул

Начав сезон с ряда провалов, ко второй части чемпионата «Ювентус» пришeл в себя и создал такой задел перед лидерами, который позволил ему уже сегодня праздновать чемпионство. Вчера «бьянконерри» в горячем матче одолели «Фиорентину», набрав 85 очков и увеличив отрыв от «Наполи» до 12. 

Сегодня же в очном противостоянии сошлись два других претендента на места в Лиге чемпионов. Чтобы сохранить шансы на трофей, «Наполи» была нужна только победа. Однако гол Наинголлана лишил неаполитанцев последних шансов на трофей. 

«Ювентус» сохраняет за собой скудетто и, похоже, в ближайшие годы совсем не собирается делиться.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Италия. Серия А Италия Ювентус
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Politik-duri
1461599580
Браво Юве!
Ответить
liver2015
1461603678
У Ювентуса нет конкурентов в серии А
Ответить
swot1205
1461604975
самцы
Ответить
spartak_88
1461606945
Возвращают свое))) что когда то отняли
Ответить
Moglover
1461607480
Стабильно Юве лучшие!
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+