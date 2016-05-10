Максим Беляев: «Арсенал» боролся за выход в Премьер-лигу, а я амбициозный человек»

– В «Локомотиве» при Жозе Коусейру вы с Тарасом Бурлаком были одной из лучших пар защитников. Почему затем команда сделала выбор в пользу легионеров в обороне?

– Мы с Тарасом действительно хорошо смотрелись, но надо понимать, что мы были очень молоды. Мне было всего 20 лет, ему – 21. Наша позиция требует футбольной зрелости. Крайний защитник может быть молодым, неопытным, потому что там не так страшна ошибка, как в середине. Там ошибешься, и сразу голевой момент. Как говорится, не родят девять женщин ребенка за один месяц, как бы они ни старались. Футболист должен созреть, в 20 лет, считаю, сложно быть на такой позиции. Я понимаю решение клуба купить качественных футболистов – всем нужен сиюминутный результат. Как таковой стратегии развития своих доморощенных игроков нет.

– В одном из интервью Ольга Смородская сказала, что у вас с Бурлаком было все, чтобы стать топ-игроками, но вам не нужен ни «Локомотив», ни футбол. Почему вы забили на футбол?

– Не понимаю, как футболисту может быть не нужен футбол. Тем более, если он вырос в этом клубе. Мне все-таки кажется, что журналисты приукрасили. К Ольге Юрьевне я отношусь очень хорошо, потому что именно при ней я заиграл. В жизненных ситуациях она мне сильно помогала. Помню, в 2012 году я играл в основном на эмоциях. Опыта у меня было мало, и я это компенсировал. Получалось неплохо, но в какой-то момент я надломился психологически, измотался что ли. Был у меня неудачный матч с «Анжи». Потом я проходил тестирование, и какие-то показатели были не в норме. Ольга Юрьевна со мной лично беседовала об этом. И она дала распоряжение людям, которые отвечали за питание на базе, чтобы мне каждый день выделяли баночку черной икры и стакан свежевыжатого гранатового сока.

– Это очень мило.

– Да, Ольга Юрьевна, можно сказать, по-матерински относится ко всем футболистам. Поэтому я не понимаю, откуда берется негатив в ее сторону. Она действительно переживает за игроков, за команду.

– В свое время вы предпочли молодежке «Локомотива» ФНЛ. Говорят, там как в армии.

– Если сравнить с молодежным первенством, там играют, в основном, ребята одного года рождения. Нет никакого психологического давления со стороны ветеранов. Когда приходишь во взрослую команду, у тебя появляется много конкурентов. На месте центрального защитника почти всегда более опытные люди. У них свои семьи, им надо зарабатывать деньги. Заработок в первой лиге, в основном, идет за счет побед. Контракты небольшие, так что нужно работать на премиальные. В Премьер-лиге победы не так мотивируют, а здесь – это основной доход. Любой ветеран клуба смотрит на молодого, как на врага, и пытается выжить из команды. Раньше это было жестче. Могли и ноги оторвать на тренировке, чтобы место не занимал.

– В брянском «Динамо» вы провели в аренде полсезона, а потом быстро ушли во владимирское «Торпедо». Дело в тренере?

– Да, я приходил к Александру Смирнову, сейчас он работает помощником у Кобелева. Он мне доверял, а потом пришел Валерий Петраков и вывел меня из состава. Он предпочел более опытных футболистов. Но я его понимаю – не каждый тренер рискнет 19-летнего парня ставить в основу.

– Игрок второй лиги рассказывал нам много историй про ПФЛ. Кочки на поле, освежитель воздуха вместо «заморозки» – это нормально?

– Помню, с «Шинником» ехали на выезд, и у нас почему-то не было обеда. Остановились мы возле аэропорта, нам из термоса наливали в пластиковые стаканчики куриный бульон. Ели его с холодной, запотевшей такой курицей. Весело было. То ли бюджет не позволял, то ли еще что.

– Помните ваш первый в карьере хет-трик во Владимире?

– Такое не забудешь. После матча не сразу смог осознать, что натворил. Вечером даже плакал от радости. Вообще особенно никак не праздновал, я тогда жил один во Владимире на базе. Позвонил всем близким, порадовал их. У папы тогда как раз был день рождения, вот я сделал ему такой неожиданный подарок.

– Правда, что самое страшное в ФНЛ – перелеты?

– Особенно выезд на Дальний Восток. Это не страшно, но ты проводишь в воздухе 8 часов 30 минут, прилетаешь туда, ночь меняется с днем, и организм теряется во времени. Сейчас мы вообще на неделю задержались. Прилетели во Владивосток, отыграли матч и на поезде поехали в Хабаровск. Я чувствовал себя так, будто вылез из подбитого танка. Не понимал, где нахожусь. Хорошо, что мы взяли там четыре очка. Только оклемались. Бывало с перелетами весело. В Брянске летали на «кукурузнике», в котором не было багажного отделения. Мы как селедки в банке придавленные забивались в самолет с вещами. С «Шинником», когда ездили в Саратов, жили в типичной советской гостинице с пружинными матрасами. Качество сна оставляло желать лучшего.



– Вернувшись в «Локомотив», вы сразу попали в еврокубковые матчи. Что сказал Коусейру?

– Тогда Ян Дюрица готовился к матчу на сборах, наигрывался с Тарасом Бурлаком, но в какой-то момент приболел. И мне Коусейру доверил место в составе. Я провел еще несколько матчей на сборах, хорошо себя показал. Особенно он никак меня не настраивал, скорее, я сам себя пытался настроить. Хорошо, что я тогда был еще молодой, точнее, совсем юный. Не понимал ответственность, которая на меня ложится.

– Играть предстояло с «Атлетиком». Знали, кто такой Льоренте?

– За «Атлетиком» особенно не следил, зашел на приставке в FIFA. Понял, что серьезный нападающий против меня играет. Хотя я все равно как-то с легкостью относился к тому матчу. Правда, Коусейру потом на пресс-конференции говорил: если бы я его подвел, его голова точно полетела бы с плеч.

– За последние годы в «Локомотиве» сменилось много тренеров. Не это ли причина того, что клуб перестал быть топовым?

– А где можно посмотреть рейтинг, кто у нас топ-клуб, а кто – не топ? У каждого разные мнения. Болельщики «Локомотива», мне кажется, не считают, что их команда не входит в список лучших в стране. Вот «Рубин» – топ-клуб? По каким вообще критериям можно оценить топовость команды, не понимаю.

– Титулы, история, стабильность.

– Ну да, наверное, по истории, новейшей и прошлой. «Спартак» всегда будет топ-клубом, благодаря своим прошлым успехам, как бы он сейчас ни играл.

– Вы два года не имели игровой практики в «Локомотиве». Что это было: затянувшееся восстановление от травмы колена, или руководство было против?

– Это был 2013 год. Весну я отыграл в «Ростове», потом съездил на молодежный чемпионат Европы. Все здорово, вроде как карьера в гору пошла. Мне предлагали остаться в «Ростове», но хотелось в родной команде играть. Может быть, я ошибся, сделав выбор в пользу «Локомотива». Конкуренция была сумасшедшая. Но она и сейчас там такая. На моем месте продолжают играть Чорлука, Дюрица, лидеры своих сборных. Молодому парню непросто в таких условиях конкурировать. Я просился в аренду, но меня не отпускали. Держали на подстраховочку. Еще такой год получился: «Локомотив» большую часть времени шел на первом месте, в обороне был порядок. Не было смысла что-то менять. В 2014 году меня хотели просмотреть как раз в тульском «Арсенале», но я порвал крестообразные связки.

– Если бы «Локомотив» тогда предложил вам перезаключить контракт, остались бы в команде?

– Согласился бы, но ушел бы в аренду. Обидно вышло с травмами: более-менее восстановился, но поспешил выйти на поле и другую штуку травмировал на этом же колене. Пропустил еще два месяца. Полностью смог восстановиться только к середине весны, там уже и чемпионат заканчивался, и мой контракт подходил к концу. Руководство решило его не продлевать, их право.

– Говорят, вы ездили на просмотры в европейские клубы.

– Желание было. Хотел попробовать в Испании, но выяснилось, что никто там не ждет российских футболистов.

– Почему в Испанию?

– Хороший климат, во-вторых, качество полей. Уровень поддержки трибун, их заполняемость. Просто хотелось почувствовать такой настоящий футбол с болельщиками, эмоциями, раз уж выбрал эту профессию.

– В Туле очень активные болельщики.

– Да, в этом плане здесь очень круто. Даже не верится, что такое есть в российском футболе. Европейский уровень поддержки! Приятно играть, когда стоит фанатский гул.

– Почему в итоге вы ушли в «Шинник»?

– В Премьер-лиге меня побоялись даже на просмотр брать из-за большого простоя в два года. Хотя странно, просмотр не много денег стоит. Недельку бы провел, не понравился – уехал бы. С «Шинником» как было. Все уже поехали на сборы, а я остался без команды. Мне хотелось поскорее найти клуб, чтобы с первого тура играть. Кинулся на первый попавшийся вариант. Мне позвонил Побегалов Александр Михайлович, пригласил в «Шинник». Были еще предложения от «Волги» и «Факела».

– У вас в инстаграме много котиков. Откуда они?

– У нас с девушкой три кота и кошка. Один был еще у нее до того, как мы познакомились. Кошку мы от смерти спасли. Как-то раз повезли нашего первого лечить в ветеринарную клинику, а женщина принесла туда разорванного в клочья котенка. Говорит: «Усыпите, чтобы не мучился». Я предложил оплатить лечение ему, хотя бы попробовать его спасти. Вышло под сто тысяч почти. Шансов было мало, но он выкарабкался и теперь живет с нами. Еще двоих мы взяли из приюта. Приехали на квартиру к женщине, у которой около 50 котов всех мастей. Условия дикие: в «однушке» помимо котов еще и тараканы. Не знаю, на какие деньги она о них заботится, кормит. Мы забрали двоих.

– Вы действительно любите читать или это вам льстят?

– Люблю, раньше читал книги по психологии, но сейчас больше о политике читаю. Евгения Сатановского, например, он президент института стран Ближнего Востока, авторитетный человек. Пишет обо всем: что происходит у нас в стране, за ее пределами. Его книги дают полную картину мира. Никакие телевизоры, радио не смогут этого передать, потому что он говорит так, как есть. Потому что он независимая личность. Он бизнесмен, и его институт частный. Ему никто не указывает, что говорить.

– Когда-то вы были подписаны на оппозиционного политика Алексея Навального.

– Да, по молодости был дураком, в 19 лет. Никто же, когда появляется на свет, не получает инструкцию, как жить, кого слушать. Человек со временем сам должен определиться. Тогда молодежи интересно было выйти покричать. Я одним глазом ходил посмотреть на все это. Теперь повзрослел и понимаю, что все эти митинги – фигня. Надо делами заниматься: в футбол играть, заводить семью. Каждый человек должен создавать лучшие условия жизни для себя, для своей семьи.

– Люди никак не могут повлиять на государство?

– Лучше начать с себя. Государство нам ничем не обязано. Оно дает удочку, а рыбку, уж извини, лови сам, насколько ума хватит. Просто сидеть и ждать, что государство тебе все даст, глупо. Такого не бывает.

– Какую книгу должен прочитать каждый?

– В глобальном диапазоне я бы посоветовал философские труды. Я купил себе том Ницше, но пока не прочитал. Сейчас девушка моя читает. Мне вообще пока 24 года, рано отвечать на такие вопросы, я только черпаю информацию.

– О чем вы в школе писали рассказы?

– Не то чтобы рассказы, это было что-то многосерийное. Мне было лет десять, я писал от руки со всевозможными ошибками. Писал о приключениях Тома и Бэна. Не знаю, почему назвал героев английскими именами. Я тогда еще был в школе «Спартака» и на уроках, вместо того, чтобы учиться, писал такие вот штуки о приключениях. Все, кстати, читали и требовали продолжения. Я брал лист А4, сворачивал два раза, скреплял скобками, и получалось подобие маленькой книжки. Даже с картинками – сам рисовал обложки.

– При всем этом вы еще и любитель рэпа.

– Скорее, меломан. Раньше я часто слушал музыку, сейчас как-то и времени на это нет. Больше читаю. Если появляется свободная минутка, иду в зал. Перед игрой музыку не слушаю, потому что моделирую в голове ситуации, которые могут быть на поле, и как я себя в них поведу. Музыка перед игрой может сбивать. Бежишь, а песня в ушах стоит.

– Вы собирались получать второе высшее. Поступили?

– Долго думал, какое направление выбрать. Поступил на дистанционное обучение в РГСУ, потому что другое варианта нет – я постоянно в разъездах.

– Вам бы на филологию.

– Если бы это приносило какой-то материальный доход, то да, может быть. Менеджмент – более прибыльное направление, здесь я могу больше разбираться в экономике. И по окончании карьеры будет проще влиться в обычную жизнь вне футбола.

– Вы сами настояли на переходе в «Арсенал» этой зимой. Почему не стали оставаться в «Шиннике»?

– У меня семья, которую надо кормить, а в «Шиннике» с этим проблемы. С ноября я там не получал зарплату, и до сих пор деньги не выплатили. Но не это главное. «Арсенал» боролся за выход в Премьер-лигу, а я амбициозный человек.

– У «Арсенала» тоже были финансовые проблемы, из-за чего ряд игроков перешли в «Тосно».

– Сейчас проблем нет, все приходит вовремя.

– Сергей Павлов выглядит довольно суровым тренером. Какая атмосфера в команде?

– Сергей Александрович знает, когда нужно быть жестким, когда нет. На тренировках он предельно серьезный – главнокомандующий. Мы должны все строго выполнять – от этого собственно и зависит результат. Так и должно быть. Вообще любой тренер должен уметь подбирать к каждому игроку «ключики» – на кого-то нужно прикрикнуть, кому-то лучше ничего не говорить. Думаю, что тренер должен быть отличным мотиватором. Сергей Александрович в этом плане такой. Он мог бы и войско в бой повести.

– С 99 по 2002 год Павлов входил в тренерский штаб сборной России. Не обсуждали шансы попадания в сборную?

– Таких глобальных мыслей нет. Надо выйти в Премьер-лигу и там уже играть лучше братьев Березуцких, Игнашевича.

– Они стареют как раз.

– Ибрагимович вроде бы тоже стареет, а провел свой лучший сезон в «ПСЖ». Вообще если среди крайних защитников еще есть выбор, то на центральной оси, как я уже говорил, все очень рискованно. Но омолаживать состав, в любом случае, придется. Рано или поздно.

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Интервью состоялось при поддержке пресс-службы ПФК «Арсенал»