Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Максим Беляев: «Арсенал» боролся за выход в Премьер-лигу, а я амбициозный человек»

Максим Беляев: «Арсенал» боролся за выход в Премьер-лигу, а я амбициозный человек»

– В «Локомотиве» при Жозе Коусейру вы с Тарасом Бурлаком были одной из лучших пар защитников. Почему затем команда сделала выбор в пользу легионеров в обороне?

– Мы с Тарасом действительно хорошо смотрелись, но надо понимать, что мы были очень молоды. Мне было всего 20 лет, ему – 21. Наша позиция требует футбольной зрелости. Крайний защитник может быть молодым, неопытным, потому что там не так страшна ошибка, как в середине. Там ошибешься, и сразу голевой момент. Как говорится, не родят девять женщин ребенка за один месяц, как бы они ни старались. Футболист должен созреть, в 20 лет, считаю, сложно быть на такой позиции. Я понимаю решение клуба купить качественных футболистов – всем нужен сиюминутный результат. Как таковой стратегии развития своих доморощенных игроков нет.

– В одном из интервью Ольга Смородская сказала, что у вас с Бурлаком было все, чтобы стать топ-игроками, но вам не нужен ни «Локомотив», ни футбол. Почему вы забили на футбол?

– Не понимаю, как футболисту может быть не нужен футбол. Тем более, если он вырос в этом клубе. Мне все-таки кажется, что журналисты приукрасили. К Ольге Юрьевне я отношусь очень хорошо, потому что именно при ней я заиграл. В жизненных ситуациях она мне сильно помогала. Помню, в 2012 году я играл в основном на эмоциях. Опыта у меня было мало, и я это компенсировал. Получалось неплохо, но в какой-то момент я надломился психологически, измотался что ли. Был у меня неудачный матч с «Анжи». Потом я проходил тестирование, и какие-то показатели были не в норме. Ольга Юрьевна со мной лично беседовала об этом. И она дала распоряжение людям, которые отвечали за питание на базе, чтобы мне каждый день выделяли баночку черной икры и стакан свежевыжатого гранатового сока.

– Это очень мило.

– Да, Ольга Юрьевна, можно сказать, по-матерински относится ко всем футболистам. Поэтому я не понимаю, откуда берется негатив в ее сторону. Она действительно переживает за игроков, за команду.

– В свое время вы предпочли молодежке «Локомотива» ФНЛ. Говорят, там как в армии.

– Если сравнить с молодежным первенством, там играют, в основном, ребята одного года рождения. Нет никакого психологического давления со стороны ветеранов. Когда приходишь во взрослую команду, у тебя появляется много конкурентов. На месте центрального защитника почти всегда более опытные люди. У них свои семьи, им надо зарабатывать деньги. Заработок в первой лиге, в основном, идет за счет побед. Контракты небольшие, так что нужно работать на премиальные. В Премьер-лиге победы не так мотивируют, а здесь – это основной доход. Любой ветеран клуба смотрит на молодого, как на врага, и пытается выжить из команды. Раньше это было жестче. Могли и ноги оторвать на тренировке, чтобы место не занимал.

– В брянском «Динамо» вы провели в аренде полсезона, а потом быстро ушли во владимирское «Торпедо». Дело в тренере?

– Да, я приходил к Александру Смирнову, сейчас он работает помощником у Кобелева. Он мне доверял, а потом пришел Валерий Петраков и вывел меня из состава. Он предпочел более опытных футболистов. Но я его понимаю – не каждый тренер рискнет 19-летнего парня ставить в основу.

– Игрок второй лиги рассказывал нам много историй про ПФЛ. Кочки на поле, освежитель воздуха вместо «заморозки» – это нормально?

– Помню, с «Шинником» ехали на выезд, и у нас почему-то не было обеда. Остановились мы возле аэропорта, нам из термоса наливали в пластиковые стаканчики куриный бульон. Ели его с холодной, запотевшей такой курицей. Весело было. То ли бюджет не позволял, то ли еще что.

– Помните ваш первый в карьере хет-трик во Владимире?

– Такое не забудешь. После матча не сразу смог осознать, что натворил. Вечером даже плакал от радости. Вообще особенно никак не праздновал, я тогда жил один во Владимире на базе. Позвонил всем близким, порадовал их. У папы тогда как раз был день рождения, вот я сделал ему такой неожиданный подарок.

– Правда, что самое страшное в ФНЛ – перелеты?

– Особенно выезд на Дальний Восток. Это не страшно, но ты проводишь в воздухе 8 часов 30 минут, прилетаешь туда, ночь меняется с днем, и организм теряется во времени. Сейчас мы вообще на неделю задержались. Прилетели во Владивосток, отыграли матч и на поезде поехали в Хабаровск. Я чувствовал себя так, будто вылез из подбитого танка. Не понимал, где нахожусь. Хорошо, что мы взяли там четыре очка. Только оклемались. Бывало с перелетами весело. В Брянске летали на «кукурузнике», в котором не было багажного отделения. Мы как селедки в банке придавленные забивались в самолет с вещами. С «Шинником», когда ездили в Саратов, жили в типичной советской гостинице с пружинными матрасами. Качество сна оставляло желать лучшего.


– Вернувшись в «Локомотив», вы сразу попали в еврокубковые матчи. Что сказал Коусейру?

– Тогда Ян Дюрица готовился к матчу на сборах, наигрывался с Тарасом Бурлаком, но в какой-то момент приболел. И мне Коусейру доверил место в составе. Я провел еще несколько матчей на сборах, хорошо себя показал. Особенно он никак меня не настраивал, скорее, я сам себя пытался настроить. Хорошо, что я тогда был еще молодой, точнее, совсем юный. Не понимал ответственность, которая на меня ложится.

– Играть предстояло с «Атлетиком». Знали, кто такой Льоренте?

– За «Атлетиком» особенно не следил, зашел на приставке в FIFA. Понял, что серьезный нападающий против меня играет. Хотя я все равно как-то с легкостью относился к тому матчу. Правда, Коусейру потом на пресс-конференции говорил: если бы я его подвел, его голова точно полетела бы с плеч.

– За последние годы в «Локомотиве» сменилось много тренеров. Не это ли причина того, что клуб перестал быть топовым?

– А где можно посмотреть рейтинг, кто у нас топ-клуб, а кто – не топ? У каждого разные мнения. Болельщики «Локомотива», мне кажется, не считают, что их команда не входит в список лучших в стране. Вот «Рубин» – топ-клуб? По каким вообще критериям можно оценить топовость команды, не понимаю.

– Титулы, история, стабильность.

– Ну да, наверное, по истории, новейшей и прошлой. «Спартак» всегда будет топ-клубом, благодаря своим прошлым успехам, как бы он сейчас ни играл.

– Вы два года не имели игровой практики в «Локомотиве». Что это было: затянувшееся восстановление от травмы колена, или руководство было против?

– Это был 2013 год. Весну я отыграл в «Ростове», потом съездил на молодежный чемпионат Европы. Все здорово, вроде как карьера в гору пошла. Мне предлагали остаться в «Ростове», но хотелось в родной команде играть. Может быть, я ошибся, сделав выбор в пользу «Локомотива». Конкуренция была сумасшедшая. Но она и сейчас там такая. На моем месте продолжают играть Чорлука, Дюрица, лидеры своих сборных. Молодому парню непросто в таких условиях конкурировать. Я просился в аренду, но меня не отпускали. Держали на подстраховочку. Еще такой год получился: «Локомотив» большую часть времени шел на первом месте, в обороне был порядок. Не было смысла что-то менять. В 2014 году меня хотели просмотреть как раз в тульском «Арсенале», но я порвал крестообразные связки.

– Если бы «Локомотив» тогда предложил вам перезаключить контракт, остались бы в команде?

– Согласился бы, но ушел бы в аренду. Обидно вышло с травмами: более-менее восстановился, но поспешил выйти на поле и другую штуку травмировал на этом же колене. Пропустил еще два месяца. Полностью смог восстановиться только к середине весны, там уже и чемпионат заканчивался, и мой контракт подходил к концу. Руководство решило его не продлевать, их право.

– Говорят, вы ездили на просмотры в европейские клубы.

– Желание было. Хотел попробовать в Испании, но выяснилось, что никто там не ждет российских футболистов.

– Почему в Испанию?

– Хороший климат, во-вторых, качество полей. Уровень поддержки трибун, их заполняемость. Просто хотелось почувствовать такой настоящий футбол с болельщиками, эмоциями, раз уж выбрал эту профессию.

– В Туле очень активные болельщики.

– Да, в этом плане здесь очень круто. Даже не верится, что такое есть в российском футболе. Европейский уровень поддержки! Приятно играть, когда стоит фанатский гул.

– Почему в итоге вы ушли в «Шинник»?

– В Премьер-лиге меня побоялись даже на просмотр брать из-за большого простоя в два года. Хотя странно, просмотр не много денег стоит. Недельку бы провел, не понравился – уехал бы. С «Шинником» как было. Все уже поехали на сборы, а я остался без команды. Мне хотелось поскорее найти клуб, чтобы с первого тура играть. Кинулся на первый попавшийся вариант. Мне позвонил Побегалов Александр Михайлович, пригласил в «Шинник». Были еще предложения от «Волги» и «Факела».

– У вас в инстаграме много котиков. Откуда они?

– У нас с девушкой три кота и кошка. Один был еще у нее до того, как мы познакомились. Кошку мы от смерти спасли. Как-то раз повезли нашего первого лечить в ветеринарную клинику, а женщина принесла туда разорванного в клочья котенка. Говорит: «Усыпите, чтобы не мучился». Я предложил оплатить лечение ему, хотя бы попробовать его спасти. Вышло под сто тысяч почти. Шансов было мало, но он выкарабкался и теперь живет с нами. Еще двоих мы взяли из приюта. Приехали на квартиру к женщине, у которой около 50 котов всех мастей. Условия дикие: в «однушке» помимо котов еще и тараканы. Не знаю, на какие деньги она о них заботится, кормит. Мы забрали двоих.

– Вы действительно любите читать или это вам льстят?

– Люблю, раньше читал книги по психологии, но сейчас больше о политике читаю. Евгения Сатановского, например, он президент института стран Ближнего Востока, авторитетный человек. Пишет обо всем: что происходит у нас в стране, за ее пределами. Его книги дают полную картину мира. Никакие телевизоры, радио не смогут этого передать, потому что он говорит так, как есть. Потому что он независимая личность. Он бизнесмен, и его институт частный. Ему никто не указывает, что говорить.

– Когда-то вы были подписаны на оппозиционного политика Алексея Навального.

– Да, по молодости был дураком, в 19 лет. Никто же, когда появляется на свет, не получает инструкцию, как жить, кого слушать. Человек со временем сам должен определиться. Тогда молодежи интересно было выйти покричать. Я одним глазом ходил посмотреть на все это. Теперь повзрослел и понимаю, что все эти митинги – фигня. Надо делами заниматься: в футбол играть, заводить семью. Каждый человек должен создавать лучшие условия жизни для себя, для своей семьи.

– Люди никак не могут повлиять на государство?

– Лучше начать с себя. Государство нам ничем не обязано. Оно дает удочку, а рыбку, уж извини, лови сам, насколько ума хватит. Просто сидеть и ждать, что государство тебе все даст, глупо. Такого не бывает.

– Какую книгу должен прочитать каждый?

– В глобальном диапазоне я бы посоветовал философские труды. Я купил себе том Ницше, но пока не прочитал. Сейчас девушка моя читает. Мне вообще пока 24 года, рано отвечать на такие вопросы, я только черпаю информацию.

– О чем вы в школе писали рассказы?

– Не то чтобы рассказы, это было что-то многосерийное. Мне было лет десять, я писал от руки со всевозможными ошибками. Писал о приключениях Тома и Бэна. Не знаю, почему назвал героев английскими именами. Я тогда еще был в школе «Спартака» и на уроках, вместо того, чтобы учиться, писал такие вот штуки о приключениях. Все, кстати, читали и требовали продолжения. Я брал лист А4, сворачивал два раза, скреплял скобками, и получалось подобие маленькой книжки. Даже с картинками – сам рисовал обложки.

– При всем этом вы еще и любитель рэпа.

– Скорее, меломан. Раньше я часто слушал музыку, сейчас как-то и времени на это нет. Больше читаю. Если появляется свободная минутка, иду в зал. Перед игрой музыку не слушаю, потому что моделирую в голове ситуации, которые могут быть на поле, и как я себя в них поведу. Музыка перед игрой может сбивать. Бежишь, а песня в ушах стоит.

– Вы собирались получать второе высшее. Поступили?

– Долго думал, какое направление выбрать. Поступил на дистанционное обучение в РГСУ, потому что другое варианта нет – я постоянно в разъездах.

– Вам бы на филологию.

– Если бы это приносило какой-то материальный доход, то да, может быть. Менеджмент – более прибыльное направление, здесь я могу больше разбираться в экономике. И по окончании карьеры будет проще влиться в обычную жизнь вне футбола.

– Вы сами настояли на переходе в «Арсенал» этой зимой. Почему не стали оставаться в «Шиннике»?

– У меня семья, которую надо кормить, а в «Шиннике» с этим проблемы. С ноября я там не получал зарплату, и до сих пор деньги не выплатили. Но не это главное. «Арсенал» боролся за выход в Премьер-лигу, а я амбициозный человек.

– У «Арсенала» тоже были финансовые проблемы, из-за чего ряд игроков перешли в «Тосно».

– Сейчас проблем нет, все приходит вовремя.

– Сергей Павлов выглядит довольно суровым тренером. Какая атмосфера в команде?

– Сергей Александрович знает, когда нужно быть жестким, когда нет. На тренировках он предельно серьезный – главнокомандующий. Мы должны все строго выполнять – от этого собственно и зависит результат. Так и должно быть. Вообще любой тренер должен уметь подбирать к каждому игроку «ключики» – на кого-то нужно прикрикнуть, кому-то лучше ничего не говорить. Думаю, что тренер должен быть отличным мотиватором. Сергей Александрович в этом плане такой. Он мог бы и войско в бой повести.

– С 99 по 2002 год Павлов входил в тренерский штаб сборной России. Не обсуждали шансы попадания в сборную?

– Таких глобальных мыслей нет. Надо выйти в Премьер-лигу и там уже играть лучше братьев Березуцких, Игнашевича.

– Они стареют как раз.

– Ибрагимович вроде бы тоже стареет, а провел свой лучший сезон в «ПСЖ». Вообще если среди крайних защитников еще есть выбор, то на центральной оси, как я уже говорил, все очень рискованно. Но омолаживать состав, в любом случае, придется. Рано или поздно.

«Дзюба с его шутками-прибаутками нужен любой команде». Интервью тренера Равиля Сабитова

«Манчестер Юнайтед» не умеет менять тренеров». Литманен – о ван Гаале

Интервью состоялось при поддержке пресс-службы ПФК «Арсенал»

Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Интервью Локомотив Арсенал Шинник Торпедо Вл Беляев Максим
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mahb9ik
1461484365
наоборот с бурлаком они столько касячили, так что слава богу ушли им, еще бы найти вместо тарасова и михайлика норм игроков и ньяса не продавать и было бы норм а так опять видимо ничего не светит с такой игрой
Ответить
koli4ka
1461485939
Ничё не треснет у игрочилы от такого рациону, для начала деревянной ложкой до боли по лбу и пахать до седьмого пота,а икру с мандаринами будешь только на Новый Год жрать...
Ответить
Strig
1461486465
Первый раз слышу про этого "игрочишку"..
Ответить
alp
1461488969
За «Атлетиком» особенно не следил, зашел на приставке в FIFA. Понял, что серьезный нападающий против меня играет" занавес... дальше читать не стал...
Ответить
ljrljr0505
1461490680
очень понравилось как к игре с атлетиком готовился. ты бы еще книжки по основам защиты в футболе читал. Бред... и куда таких в сборную???
Ответить
jeremi.10
1461496259
"В «Локомотиве» при Жозе Коусейру вы с Тарасом Бурлаком были одной из лучших пар защитников", я не ослышался, если только семейной парой)
Ответить
Diesel133
1461498328
откуда столько негатива в его сторону? парень хорошо играл за Локо, травмы помешали, это бывает
Ответить
арейская
1461558161
Хорошая статья, узнала о Максиме много нового, жду новых интервью с молодыми( и не очень), игроками
Ответить
андрей андреев
1462896315
Баночка икры и стаканчик сока,ну ты блин и сказал..
Ответить
aimer1988
1462962045
Про удочку и рыбку интересно от него слышать. Футболистам -то удочка дана и рыбное место показано. А простому рабочему удочку приходится в кредит брать, потом еще пруд искать. А зарыбленный пруд денег стоит. Вот и приходится и за удочку платить, и за пруд. Даже во втором дивизионе получают в несколько раз больше, чем в среднем по стране. Само собой ему все нравится, не за чем ему на митинги ходить.
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+