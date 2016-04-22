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Ван дер Сар зажигает на фанатской трибуне

Вот так Эдвин проводил время с фанатами год назад. Тогда он еще только разогревался. «Аякс» выиграл у «Додрехта» со счетом 4:0. Присутствие голландца на трибунах оказалось счастливым.

Ван дер Сар не только сам болеет с фанатами, но и учит их правильно себя вести. Во время матча против «Зволле» Эдвин вышел на поле и обратился к болельщикам с речью, призвав их не бросать на поле файеры. Перед этим болельщики устроили пиротехническое шоу, в результате которого оказался под угрозой финал Кубка Голландии. Эдвин сумел направить фанатскую энергию в нужное русло, но команде это не помогло. «Аякс» разгромно уступил «Зволле» со счетом 1:5 и проиграл трофей.

Однако сейчас Эдвин стал еще ближе к болельщикам. В матче против «Херенвена» «Аякс» добыл важную победу (2:0). Ван дер Сар вместе с фанатами праздновал забитые мячи и отжигал так, что позавидуют любые отвязные тусовщики.

Интересно, если Эдвин Ван дер Сар начнет тренерскую карьеру, то голы своей команды он будет праздновать в похожем стиле?

Голландия. Эредивизие Европа Аякс ван дер Сар Эдвин
Комментарии (3)
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mihail1980
1461340014
)
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Karpathian
1461340144
Лучший. Хотел бы я с ним на трибуне оказаться :)
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Mr.Kramer
1461364426
У нас все по ВИП-ложам сидят.
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