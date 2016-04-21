Симеоне, Маммана, Вадала и другие аргентинцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Хосе Девекки, «Сан-Лоренцо»

Возраст: 20 лет

Позиция: голкипер

Стоимость: €300 тысяч

Прототип: Серхио Гойкоэчеа

Аргентинские голкиперы всегда отличались завидным хладнокровием при пробитии пенальти, но 19-летний Хосе Девекки в товарищеском матче с «Малагой» превзошел даже выдающихся мастеров голкиперского цеха, отразив удар Фернандо Тиссоне грудью. Защитник «Малаги» решил поиздеваться над молодым вратарем «паненкой», но тот и не подумал поддаваться на уловки Тиссоне, отреагировал на удар, который без проблем отразил грудью, сделав посмешищем самого Фернандо.

Девекки – один из самых многообещающих голкиперов Аргентины. Пока что он сыграл всего один матч за «Сан-Лоренцо», пребывая за широкой спиной 36-летнего Себастьяна Торрико, но уже в скором времени в клубе планируют сделать на него ставку. В 20 лет уже пора играть постоянно и Девекки с его безусловными талантами не должен затеряться в большом футболе.

Эмануэль Маммана, «Ривер Плейт»

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €7 млн

Прототип: Хавьер Маскерано

Что общего у Хавьера Маскерано и 20-летнего Эмануэля Маммана? Кроме того, что они оба – центральные защитники и воспитанники «Ривер Плейт», и Хавьер и Эмануэль умудрились дебютировать в профессиональном футболе не в клубе, а в национальной сборной. Маммана был в составе спарринг-команды, сопровождавшей сборную Аргентины во время подготовки к ЧМ-2014 и в товарищеском матче против сборной Словении его выпустили на замену – как раз вместо Маскерано.

Не заставил себя ждать и дебют в «Ривер Плейт», где при Марсело Гальярдо создались условия максимального доверия молодым игрокам – в нашем рейтинге это далеко не последний представитель «Миллионеров». Высокий, сильный в воздухе и единоборствах защитник с прекрасным футбольным интеллектом – один из бриллиантов «Ривер Плейт», в скором времени обещающий пополнить какой-нибудь из европейских топ-клубов.

Тиаго Касасола, «Комо» (аренда из «Ромы»)

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Стоимость: €350 тысяч

Прототип: Николас Отаменди

В команде, собранной для спаррингов сборной Аргентины перед ЧМ в Бразилии, напарником Маммана по центру защиты был тогда еще представитель «Боки» Тиаго Касасола. Высокий и мощный защитник, способный также сыграть справа, сразу после ЧМ перебрался в английский «Фулхэм», воспользовавшись своим итальянским паспортом, чтобы избежать проблем с разрешением на работу.

В «Фулхэме» не заиграл и прошлым летом перешел по свободному трансферу в «Рому» (а «дачники» отдали за него 800 тысяч фунтов «Боке»), чтобы провести сезон на правах аренды в «Комо» в Серии В. Не очень понятно, почему Касасола вообще подался в Чемпионшип, со своими итальянскими корнями. В Серии В он поднабрался опыта и в новом сезоне может стать игроком ротации «Ромы», что в его запутанной карьере будет безусловным шагом вперед.

Гидо Вадала, «Ювентус» (в аренде из «Бока Хуниорс»)

Возраст: 19 лет

Позиция: оттянутый форвард

Стоимость: €3 млн

Прототип: Лионель Месси

Заслужить прозвище «Новый Месси» в Аргентине – дорогого стоит. Но вместе с ним идет в паре огромная ответственность и давление, с которыми Гидо Вадала, воспитанник академии «Боки», не всегда справлялся в Аргентине. Техничный и юркий нападающий уже несколько раз порывался перебраться в Европу, проходя просмотр в «Барселоне» и «Аталанте», но лишь минувшим летом перешел в «Ювентус». Туринский клуб отдал «Боке» больше двух миллионов евро за право аренды Вадалы с последующим правом выкупа его контракта, но опцией пока что не воспользовался.

Игрок еще пока не готов ко взрослому футболу, где его могут попросту сломать за те финты, которые есть в арсенале мелкого аргентинца (рост – 168 см). Скорость, дриблинг, техника – все это сильные качества Вадалы, нуждающиеся в дополнении приличными физическими кондициями.

Николас Дельгадильо, «Велес Сарсфилд»

Возраст: 18 лет

Позиция: левый вингер

Стоимость: €2,4 млн

Прототип: Анхель ди Мария

Николас Дельгадильо – типичный вингер, способный выкрутить передачу с левого фланга из любого положения. Быстрый, техничный и настырный игрок умеет принимать нестандартные решения, обладает приличным ударом и по своему стилю игры напоминает Анхеля ди Марию.

Не эгоист – всегда с готовностью отдаст пас партнеру, получая от голевых передач не меньшее удовольствие, чем от забитых голов. В составе «Велеса» считается одним из наиболее ценных активов клуба, постепенно подбираясь к основе.

Лукас Бойе, «Торино»

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €1,75 млн

Прототип: Эрнан Креспо

Академия «Ривер Плейт» неустанно производит высококачественные атакующие кадры – Эрнан Креспо, Ариэль Ортега, Пабло Аймар, Хавьер Савиола, Андрес Д`Алессандро, Марсело Гальярдо. Двое последних в команде и сейчас – в роли капитана (Д`Алессандро) и тренера (Гальярдо), а вот 20-летний Лукас Бойе, почитавшийся наследником славы названных выше футболистов, с 1 июня станет игроком «Торино».

Мощный настырный форвард с хорошим ударом и приличной скоростью не смог заиграть в «Ривер Плейт» и «Ньюэллз Олд Бойз» и попробует реализовать свои таланты в Европе, направляясь по пути своего кумира Эрнана Креспо в Серию А. Бойе получил прозвище «Танк» за умение продавливать оборону, и в этом он действительно похож на Креспо – Эрнан, как и Лукас, не отличался выдающимся ростом, но за счет атлетического сложения всегда был готов вступать в единоборства с защитниками.

Томас Конечны, «Сан-Лоренцо»

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €2 млн

Прототип: Серхио Агуэро

Пока что Томас Конечны, почитающийся одним из самых ярких аргентинских талантов в юношеской сборной, известен всему миру лишь благодаря курьезу, который произошел во время празднования его 17-летия. Футболист играл с товарищами по юношеской сборной Аргентины в FIFA 15 и выпал из окна, облокотившись на подоконник, когда сделал шаг назад в ходе игры. Окно оказалось открытым, но Томасу повезло, что дело происходило на первом этаже – пролетев три метра, он отделался вывихом ноги и несколькими ушибами.

Конечны – прирожденный форвард, напоминающий по стилю игры молодого Агуэро. На поле он куда устойчивее на ногах, чем во время игры на приставке, потому есть все шансы, что рано или поздно он заменит «Куна» в роли главной аргентинской звезды в Англии. В «Сан-Лоренцо» Конечны берегут, так как «Патагонца» уже сейчас готовы переманить в академию «Ливерпуля» и ряда других английских клубов.

Голевое чутье, скорость, техника – Томас развивает все навыки, необходимые нападающему, а при росте 170 см очень прилично играет головой. Выбор позиции при стандартах – еще одно сильное его качество, потому даже при невыдающихся габаритах он действительно может заиграть в Англии.

Джованни Симеоне, «Банфилд» (аренда из «Ривер Плейт»)

Возраст: 20 лет

Позиция: нападающий

Стоимость: €8 млн

Прототип: Хавьер Савиола

Джованни Пабло Симеоне – старший сын главного тренера «Атлетико». Несмотря на то, что Симеоне-старший – воспитанник «Велеса», его дети (а есть еще младшенькие Джулиано и Джанлука) занимаются футболом в академии «Ривер Плейт», считающейся одной из лучших в Аргентине. Джованни Симеоне уже добился определенных успехов в футболе – стал победителем и лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Южной Америки, выиграл с «Ривер Плейт» ряд трофеев.

Прошлым летом его отдали в аренду «Банфилду», где Джованни забил 7 мячей, отлично проявив себя. Он отличается приличной скоростью и по стилю игры больше всего напоминает Хавьера Савиолу – хорош при реализации выходов один на один, может сыграть также на правом фланге, на позиции оттянутого форварда.