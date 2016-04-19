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Как можно так судить? Скандальный 100-й гол Агуэро в АПЛ

В перенесенном матче 27-го тура АПЛ гибнущий под руководством Рафы Бенитеса «Ньюкасл» принимал «Манчестер Сити». На 14-й минуте «Сити» открыл счет: классную подачу Коларова здорово замкнул Агуэро. Только вот забивал аргентинец из метрового офсайда и даже сам удивился, что гол засчитали. Кстати, этот гол стал 100-м по счету в АПЛ в коллекции Агуэро. За 147 матчей. Только Ширер достиг этой отметки быстрее – за 124 матча).

Ну зачем же помогать такому монстру?

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Впрочем, спустя 17 минут «Ньюкасл» сравнял счет. Только без всяких арбитров и даже очень красиво.

Собственно, так и закончили они вничью 1:1. Что еще интересного происходило в этом матче? В концовке «Ньюкасл» едва не вырвал победу. Смотрите все главные моменты игры в нашей видеогалерее!

Англия. Премьер-лига Англия Ньюкасл Манчестер Сити Агуэро Серхио
Комментарии (15)
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Ssspa1r0
1461093343
Это же АПЛ!
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Masteralex
1461094894
что-то комментатор какой-то обкуренный был, трансляция настойчиво показывала оффсайд, а он даже слова об этом не сказал :)
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BoltCX
1461098960
на первый взгляд из Ньюкасла никто и не апеллировал.
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Solmon
1461108483
Не только наши судьи косячат)))
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Zenit & MU
1461126349
Ньюкасл красавчики!
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Strig
1461127826
Судьи слишком большой риск для всех... выходят судить без консультации с окулистом...
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Sn00p
1461131680
А может это все спланированная акция? судьи специально косячат (и я это не только про этот матч), что бы все же ввели видеоповторы?
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Lexa_Lexa
1461135112
Бывало и хуже
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Ильгизар И
1461138747
все судьи косячат
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brhr
1461143497
ни какого там офсайда не было, даже не пахнет. О чем вы люди. На момент подачи , может , но после подачи уже нет..
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