Как можно так судить? Скандальный 100-й гол Агуэро в АПЛ

В перенесенном матче 27-го тура АПЛ гибнущий под руководством Рафы Бенитеса «Ньюкасл» принимал «Манчестер Сити». На 14-й минуте «Сити» открыл счет: классную подачу Коларова здорово замкнул Агуэро. Только вот забивал аргентинец из метрового офсайда и даже сам удивился, что гол засчитали. Кстати, этот гол стал 100-м по счету в АПЛ в коллекции Агуэро. За 147 матчей. Только Ширер достиг этой отметки быстрее – за 124 матча).

Ну зачем же помогать такому монстру?

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Впрочем, спустя 17 минут «Ньюкасл» сравнял счет. Только без всяких арбитров и даже очень красиво.

Собственно, так и закончили они вничью 1:1. Что еще интересного происходило в этом матче? В концовке «Ньюкасл» едва не вырвал победу. Смотрите все главные моменты игры в нашей видеогалерее!