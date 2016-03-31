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  • Почему Класико будет важнейшей игрой в карьере Гарета Бэйла

Почему Класико будет важнейшей игрой в карьере Гарета Бэйла

Эль Класико – первый матч на «Камп Ноу» после смерти Йохана Кройффа, человека, навсегда изменившего стиль игры именитого сине-гранатового клуба. В субботу «Барселона» примет отстающий от нее аж на 10 очков «Реал», который переживает переходный этап в своей истории. Неожиданное назначение Бенитеса, ожидаемая отставка и долгожданный эксперимент в виде Зинедина Зидана на посту главного тренера вкупе с волной умиления и восторга.

Впрочем, когда все эти эмоции сошли, оказалось, что и чемпионства «Реалу» не видать, да и на второе место его не пустит злобный полосатый враг. А еще стало понятно, что выездной «Реал» с Зизу во главе – уязвим, скромен, да и в целом довольно уныл. Да, «сливочные» не проигрывали в гостях с декабря, и то поражение от «Вильярреала» забавно уместилось между домашними победами 8:0 над «Мальме» и 10:2 над «Райо». Но было это еще при Бенитесе, а в нынешнем календарном году мадридский клуб на чужих стадионах хоть и не проигрывает, однако игрой радует крайне редко. С «Барсой» «Реалу» играть как раз в гостях. От кого в этой ситуации ждут особых подвигов? Верно, от самого дорогого игрока мира. Только зовут его не Криштиану Роналду, ибо португальца перевозили в «Реал» не за сотню миллионов евро.

Именно сейчас Гарет Бэйл проводит свой лучший «испанский» сезон. Забив в последнем матче в ворота «Севильи», валлиец стал самым результативным британским игроком в истории Ла Лиги, доведя количество мячей в «Реале» до 43. А в нынешнем сезоне он забил 15 голов и выполнил девять голевых передач, причем всего лишь за 18 матчей. Впрочем, статистика становится еще более выразительной, когда мы узнаем, что 13 из 15 голов и шесть из девяти пасов – состоялись на «Сантьяго Бернабеу».

В выездных играх он реже бьет по воротам (3,3 удара в среднем за игру против 3,6 «домашних»), но чаще раздает обостряющие передачи (2,5 против 2,2), однако в целом выездной Бэйл не идет ни в какое сравнение с домашним, это видно и по рейтингу Whoscored (7,59 в гостевых играх против 8,52 дома – невероятная разница). Словом, полное олицетворение нынешнего «Реала», которого в таблице гостевых игр через пару недель вполне может догнать, например, «Сельта».

Бэйл против «Барселоны» – как это было и чем закончилось? Да, валлиец забил ей решающий гол в финале Кубка Испании пару лет назад, но эта победа так и осталась единственной – в остальных четырех матчах Бэйл с «Реалом» «Барсе» проиграли. Совершенно невыдающимися были те два матча, что валлиец отыграл на «Камп Ноу» – ни одного удара в створ, ни одного удачного дриблинга, показатель точных передач не превышал ничтожные 57%, да что уж там, на нем даже ни разу не фолили за все 150 минут (в первом матче Бэйла заменили). Это при том, что ни о каких безоговорочных поражениях и речи не шло – «Реал» оба раза уступил, но с минимальным счетом (1:2). Валлийская звезда при этом выглядела в атаке куда бледнее остальных партнеров.

Роналду выставил на продажу недвижимость в Мадриде, каждый месяц приходят новости о готовом списке игроков «Реала», с которыми руководство планирует расстаться. Бэйл, уже прошедший через шквал критики после своего 100-миллионного трансфера из «Тоттенхэма», в число кандидатов на высылку не входит. Наоборот, по слухам, Флорентино Перес именно в нем видит игрока, через которого будет строиться игра нового «Реала». Что ж, если так, то фанатам «сливочных» будет гораздо проще принять уход Роналду, если Бэйл покажет на «Камп Ноу», что к этой роли он готов. А для этого пора перестать быть домашним мальчиком. Два его выездных гола в нынешнем сезоне уже радовали «Реал» – «Эйбар» был побежден, с «Валенсией» – спасена ничья. Пора переходить на новый уровень?

По материалам Whoscored

Испания. Примера Испания Барселона Реал Бэйл Гарет
Комментарии (8)
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Hazard_10
1459432805
Барселона 1\2 : 0 Реал
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Уличный Пац 90х
1459433597
долбаебный текст. когда роналду уйдет а он уйдет совсем скоро..... пизда реалу на года 2-3
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Уличный Пац 90х
1459433622
и бебл вряд ли поможет
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клор
1459438771
реал победит 3-1
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Антон_87
1459499669
Матч закончится победой реала в 1 мяч
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TY13R
1459540119
Будет как всегда интересно понаблюдать за лучшим дерби планеты, но Барса сейчас не даст что-то сделать Реалу)))
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raul1283
1459553495
Думаю 3-1 , 2-1 реал к сожалению не готов к таким победам) Но болеть буду за Реал и Зидана!
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