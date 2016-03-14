Полли Парсонс – лучший трофей в жизни Томаса Вермалена

Полли Парсонс – известная британская актриса и телеведущая, с которой защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Томас Вермален состоит в близких отношениях уже три года. До футболиста девушка на протяжении шести лет встречалась с актером Сидом Оуэном, который старше ее на 12 лет.

Впрочем, прошлое уже не имеет никакого значения для Полли. Она счастлива с Вермаленом, которому уже родила двоих сыновей.

Полли родилась в Бристоле 15 февраля 1984 года. Она получила диплом исполнительских видов искусства в школе танцев «Elmhurst», а впервые стала известна в середине 2000-х, приняв участие в детском шоу «Fun Song Factory». Впрочем, наибольшую популярность девушка завоевала при помощи британского шоу «The Real Hustle», которое выходило в эфир в течение шести лет.

Кроме того, Парсонс, конечно же, радует читателей мужских журналов, имея массу фотографий в полуобнаженном виде. Неудивительно, что твиттер-аккаунт девушки завален подписчиками - их там целых 17 тысяч.

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