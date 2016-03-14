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  • Полли Парсонс – лучший трофей в жизни Томаса Вермалена

Полли Парсонс – лучший трофей в жизни Томаса Вермалена

Полли Парсонс – известная британская актриса и телеведущая, с которой защитник «Барселоны» и сборной Бельгии Томас Вермален состоит в близких отношениях уже три года. До футболиста девушка на протяжении шести лет встречалась с актером Сидом Оуэном, который старше ее на 12 лет.

Впрочем, прошлое уже не имеет никакого значения для Полли. Она счастлива с Вермаленом, которому уже родила двоих сыновей.

 

Полли родилась в Бристоле 15 февраля 1984 года. Она получила диплом исполнительских видов искусства в школе танцев «Elmhurst», а впервые стала известна в середине 2000-х, приняв участие в детском шоу «Fun Song Factory». Впрочем, наибольшую популярность девушка завоевала при помощи британского шоу «The Real Hustle», которое выходило в эфир в течение шести лет.

 

Кроме того, Парсонс, конечно же, радует читателей мужских журналов, имея массу фотографий в полуобнаженном виде. Неудивительно, что твиттер-аккаунт девушки завален подписчиками - их там целых 17 тысяч.

 

[cr]

Испания. Примера Испания Барселона Вермален Томас
Комментарии (6)
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iiiiiws
1457962519
а что за солидные трофеи , интересно огласите список , лч есть?
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Aleksandr647584
1457969527
Да, ничего себе так тофейчик! http://footballalley.com/ind
ex.php/category/uefa-champions
-league
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Igorello97
1457975000
Жалко детей, которым одноклассники будут говорить: "Какая жопа у твоей мамы, я бы впердолил."
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473438941
ХОТЬ СВЕЖАЯ...А НЕ ЭТИ ПОТАСКАННЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ...
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