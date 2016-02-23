ЦСКА, «Партизан» и еще 13 главных армейских клубов мира

«Бомбардир» поздравляет всех мужчин с 23 февраля и предлагает вспомнить, какие армейские клубы существуют в футбольном мире.

Как минимум полтора десятка футбольных команд посчитали бы сегодняшний праздник едва ли не за свой профессиональный. Армейских клубов хватает по всему миру, и мы отыскали их даже в Эквадоре и Гватемале. Но какие из них в нынешнее время действительно имеют отношение к вооруженным силам? Давайте попробуем разобраться вместе.

"Аль-Джаиш", Катар

Катарский футбольный клуб "Аль-Джаиш" создан в 2007 году на базе вооруженных сил Катара. Интересно, что один из самых молодых клубов мира состоит в дружеских отношениях с немецким "Шальке". А тренирует команду известный наставник Сабри Лямуши, ранее возглавлявший сборную Кот-д’Ивуара.

"Гонвед", Венгрия

Министерство обороны Венгрии курировало "Гонвед" с 1949 года. Когда же клуб отошел от армии, то ушли и победы. Сейчас "Гонвед" - крепкий середняк венгерской лиги.

"Дукла", Чехия

За всю свою жизнь клуб сменил сразу несколько названий. "Дукла" же отсылает нас к сражениям на Дукельском перевале, расположенном на польско-словацкой границе. В прошлом сезоне в этом клубе выступал наш российский защитник Вячеслав Караваев.

"Легия", Польша

Клуб несколько раз умирал и возрождался, а название "Легия" окончательно обрел лишь в 1957 году. Не без участия армии, конечно. Нам "Легия" интересна тем, что в команде работает тренер Станислав Черчесов.

СКА-Энергия, Россия

Самый престижный СКА прямо сейчас выступает в первенстве ФНЛ. Есть еще ростовский и петербургский СКА.

МОИК, Азербайджан

Азербайджанский клуб из города Баку представляет армию с 1961 года. Интересно, что его президентом какое-то время являлся Сафар Абиев – бывший министр обороны Азербайджанской республики.

ЦСКА, Москва

Хотя сейчас московский клуб и не связан с армией, но раньше он был самой настоящей частью Центрального спортивного клуба Армии, подчинялся вооруженным силам. В мире, кстати, много ЦСКА. Из известных можно выделить софийский и киевский.

"Аврора", Гватемала

Без гватемальской армии здесь тоже не обошлось! Клуб основан в 1945 году и по-прежнему связан с вооруженными силами.

"Партизан", Сербия

Клуб связан со Второй мировой войной и получил имя в честь югославских партизан. Эта одна из главных команд Сербии, с которой, кстати, близко дружит московский ЦСКА.

"Стяуа", Румыния

В 1947 году клуб создавался на основе армии. Уже очень долгое время "Стяуа" считается самой известной командой румынского футбола.

ФАР, Марокко

Один из сильнейших клубов Марокко тоже непосредственным образом связан с армией. Расцвет и главные успехи пришлись на 60-е годы, хотя и сейчас команда временами сверкает и завоевывает титулы.

"Шленск", Польша

"Военные" - таково прозвище "Шленска", изначально создававшегося под именем "Пионер". Один из сильнейших клубов в истории Польши.

"Эль Насьональ", Эквадор

Клуб "Эль Насьональ" основало Министерство обороны Эквадора. Интересно, что выступать за него могут только эквадорцы. Все это чем-то похоже на "Атлетик Бильбао", собирающий в своем составе одних басков.

"Франкфурт", Германия

Не путайте с франкфуртским "Айнтрахтом". Эта команда выступает в немецкой Оберлиге, особенно не претендуя на дивизионы повыше.

"Нирое Замини", Иран

Не хотите служить в армии? Играйте в футбол! Именно такой закон существует в Иране. Так как клуб "Нирое Замини" представляет вооруженные силы, тягостная двухлетняя служба для тамошних игроков заменяется на бутсы и мяч.