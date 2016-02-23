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    ЦСКА, «Партизан» и еще 13 главных армейских клубов мира


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    Голосов: 1
    23.02.2016 10:00
    «Бомбардир» поздравляет всех мужчин с 23 февраля и предлагает вспомнить, какие армейские клубы существуют в футбольном мире.
    СПОЙЛЕРЫ
    Как минимум полтора десятка футбольных команд посчитали бы сегодняшний праздник едва ли не за свой профессиональный. Армейских клубов хватает по всему миру, и мы отыскали их даже в Эквадоре и Гватемале. Но какие из них в нынешнее время действительно имеют отношение к вооруженным силам? Давайте попробуем разобраться вместе.

    "Аль-Джаиш", Катар

    Катарский футбольный клуб "Аль-Джаиш" создан в 2007 году на базе вооруженных сил Катара. Интересно, что один из самых молодых клубов мира состоит в дружеских отношениях с немецким "Шальке". А тренирует команду известный наставник Сабри Лямуши, ранее возглавлявший сборную Кот-д’Ивуара.

    "Гонвед", Венгрия

    Министерство обороны Венгрии курировало "Гонвед" с 1949 года. Когда же клуб отошел от армии, то ушли и победы. Сейчас "Гонвед" - крепкий середняк венгерской лиги.

    "Дукла", Чехия

    За всю свою жизнь клуб сменил сразу несколько названий. "Дукла" же отсылает нас к сражениям на Дукельском перевале, расположенном на польско-словацкой границе. В прошлом сезоне в этом клубе выступал наш российский защитник Вячеслав Караваев.

    "Легия", Польша

    Клуб несколько раз умирал и возрождался, а название "Легия" окончательно обрел лишь в 1957 году. Не без участия армии, конечно. Нам "Легия" интересна тем, что в команде работает тренер Станислав Черчесов.

    СКА-Энергия, Россия

    Самый престижный СКА прямо сейчас выступает в первенстве ФНЛ. Есть еще ростовский и петербургский СКА.

    МОИК, Азербайджан

    Азербайджанский клуб из города Баку представляет армию с 1961 года. Интересно, что его президентом какое-то время являлся Сафар Абиев – бывший министр обороны Азербайджанской республики.

    ЦСКА, Москва

    Хотя сейчас московский клуб и не связан с армией, но раньше он был самой настоящей частью Центрального спортивного клуба Армии, подчинялся вооруженным силам. В мире, кстати, много ЦСКА. Из известных можно выделить софийский и киевский.

    "Аврора", Гватемала

    Без гватемальской армии здесь тоже не обошлось! Клуб основан в 1945 году и по-прежнему связан с вооруженными силами.

    "Партизан", Сербия

    Клуб связан со Второй мировой войной и получил имя в честь югославских партизан. Эта одна из главных команд Сербии, с которой, кстати, близко дружит московский ЦСКА.

    "Стяуа", Румыния

    В 1947 году клуб создавался на основе армии. Уже очень долгое время "Стяуа" считается самой известной командой румынского футбола.

    ФАР, Марокко

    Один из сильнейших клубов Марокко тоже непосредственным образом связан с армией. Расцвет и главные успехи пришлись на 60-е годы, хотя и сейчас команда временами сверкает и завоевывает титулы.

    "Шленск", Польша

    "Военные" - таково прозвище "Шленска", изначально создававшегося под именем "Пионер". Один из сильнейших клубов в истории Польши.

    "Эль Насьональ", Эквадор

    Клуб "Эль Насьональ" основало Министерство обороны Эквадора. Интересно, что выступать за него могут только эквадорцы. Все это чем-то похоже на "Атлетик Бильбао", собирающий в своем составе одних басков.

    "Франкфурт", Германия

    Не путайте с франкфуртским "Айнтрахтом". Эта команда выступает в немецкой Оберлиге, особенно не претендуя на дивизионы повыше.

    "Нирое Замини", Иран

    Не хотите служить в армии? Играйте в футбол! Именно такой закон существует в Иране. Так как клуб "Нирое Замини" представляет вооруженные силы, тягостная двухлетняя служба для тамошних игроков заменяется на бутсы и мяч.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Дукла», Radiopositiva, publinews.gt, pfl.az, libertatea.ro
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2016, 13:57

      Поздравляю всех с праздником!Особенно ФК ЦСКА!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 23 февраля 2016, 11:25

      C ПРАЗДНИКОМ Армейцы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2016, 11:08

      Всех армейцев поздравляю с праздником Днём Советской и Российской Армии.
      И игроков, и руководство, и всех армейского клуба,и болельщиков ЦСКА.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 23 февраля 2016, 10:07

      ЦСКА Москва навсегда! С Праздником, товарищи! С Днем Защитника Отечества, с Днем Советской и Российской Армии!

      6
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