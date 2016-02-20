«Погба – переоцененный игрок? Он всего лишь делает то, что умеет». Дзамбротта – о «Ювентусе» и «Милане»

– Вы заканчивали карьеру в швецарском «Кьяссо», были играющим тренером, потом взялись за дело полноценно. До сих пор работаете с командой?

– Да, последним местом работы у меня был швейцарский клуб из второй лиги. «Кьяссо» находится недалеко от моего дома – около озера Комо, поэтому мне было очень удобно добираться до команды. Полтора года я тренировал, а теперь больше занимаюсь комментаторской работой на разных телеканалах. Также в Комо у меня есть своя футбольная школа, так что есть, чем себя занять. Но если что, я жду хорошего предложения от амбициозного клуба. Хочу реализовать себя в качестве тренера. Российский клуб? Почему бы и нет.

– Многие начинают с академий, должности помощника.

– Будет зависеть от самого предложения. Если меня пригласят стать частью большой команды, большого клуба, то я с удовольствием соглашусь. Важно понять, что мне надо будет делать. Но я готов как поехать работать заграницу, так и остаться в Италии.

– «Ювентус» – большая часть вашей карьеры. Как оцените текущее положение туринцев, учитывая соперничество с «Наполи»?

– Нынешний сезон в Серии А гораздо интереснее, чем прежние. Сейчас больше клубов борется за первое место, а не один «Ювентус» скучает и обыгрывает всех. Будет нелегко повторить успех предыдущих лет, но в лиге хотя бы появилась конкуренция.

– Многие в прошлом сезоне говорили, что все успехи команды – это фундамент, который заложил еще Антонио Конте. Как оцените работу Макса Аллегри?

– Очень умным шагом со стороны Аллегри было продолжить ту работу, которую делал Конте в команде и не потерять тот стиль, который был присущ «Юве». Даже отсутствие Пирло, Тевеса, Видаля сначала очень ощущалось, но сейчас «Ювентус» набрал неплохой ход. Сколько там уже длится победная серия? 15 матчей? «Ювентус» будет бороться за Кубок Италии, команда уже в финале турнира, а также прошла в плей-офф Лиги чемпионов. Они уже нашли свою игру.

– Поля Погба не слишком нахваливают?

– «Ювентус» обладает оптимальным составом. Пройдитесь по линиям: есть Буффон, плюс лучшая защитная линия в Серии А, плюс Мората, Дибала, Манджукич. И я не думаю, что Погба какой-то переоцененный, потому что он делает то, что умеет, отдаваясь футболу на все сто процентов.

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– С «Ювентусом» все понятно, но на «Милан» вам больно смотреть?

– Очень печально видеть «Милан» в таком состоянии, но сейчас клуб, даже не команда, находится в переходном периоде. Два-три года назад сменился состав, ушли звезды. Потребуется еще некоторое время, чтобы стать конкурентоспособным в Италии. Я уверен, что работа, которую проделывают Галлиани и Берлускони, приведет миланцев к успеху и вернет на былые позиции не только в Италии, но и в Европе.

– На главного тренера Синишу Михайловича сейчас оказывается большое давление, потому что нет результатов.

– Мне кажется, что надо дать тренеру доработать свой контракт, так как увольнение ничего хорошего сейчас команде не принесет. Думаю, что Михайлович даст положительный результат и выправит положение дел «Милана».

– 16-летний вратарь Джанлуиджди Доннарумма в этом сезоне уже отыграл 17 матчей. Неужели он настолько крут?

– Для итальянского футбола важно, чтобы как можно чаще появлялись такие игроки, как Доннарумма. Чтобы попасть из юношеской команды в основную, надо проделать очень большую работу. По сравнению с предыдущими годами, в сборной сейчас мало звезд, поэтому именно появление Джанлуиджи может дать толчок к тому, что станут выращивать новых талантливых пацанов.

– «Милану» теперь ориентироваться на молодежь или попробовать снова опираться на звезд? У Ибрагимовича очень кстати заканчивается контракт.

– Ох, сейчас, конечно, сложно говорить о переезде Ибрагимовича в Милан. Правильнее было бы сделать ставку на молодежь, на талантливых мальчишек, который голодны до футбола. Это и станет ключом к успеху, всегда работает.

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