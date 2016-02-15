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    «Кого вы пытаетесь мне впарить? Ему 10 лет?». Как развивалась карьера Пауло Дибалы


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    15.02.2016 09:30
    Вчера он играл во втором дивизионе Аргентины, сегодня является самым ярким футболистом Серии А, завтра – претендент на «Золотой мяч». «Бомбардир» рассказывает о Пауло Дибале, неожиданно ставшем лидером «Ювентуса».
    СПОЙЛЕРЫ
    Скауты «Палермо» нашли Дибалу случайно. Парень же быстро воспользовался шансом и набил себе цену. Но если раньше он считался выскочкой, то теперь делом доказывает степень своего таланта. В перспективе Дибала может стать новым Месси. Его стоимость уже сейчас достигла немыслимых пределов, а в будущем способна перебить и 100 миллионов.

    Вчера

    "И кого вы мне пытаетесь впарить? Сколько лет этому мальчику? 10?" негодовал экстравагантный президент "Палермо" Маурицио Дзампарини, глядя на фото парня, которое привезли ему только что. Однако все же вскоре уступил перед напором скаута своего клуба Луки Катани, утверждавшего, что в Южной Америке такого таланта они не видели никогда, и выложил за скромного футболиста из команды второй аргентинской лиги 12 миллионов евро.

    Лука Катани приехал в Аргентину в 2012 году просматривать местного таланта Франко Васкеса, однако знакомые посоветовали ему параллельно взглянуть на щуплого парня, бегающего в атаке малоизвестного "Институто". Лука не пожалел пары дней, потраченных на дорогу в другой город и просмотр игры местного таланта, которого называли новым Месси. Скорость, резкость и техника нападающего с нестандартной для Аргентины фамилией Дибала на спине поразили итальянского скаута, и уже к вечеру на его столе лежал отчет с биографией юного игрока и видеонарезкой его выступлений.

    Пауло Дибала родился в маленьком городке Лагуна-Ларга. Отец игрока Адольфо, сын польского мигранта, каждый день возил свое чадо в соседнюю Кордову на тренировки. Когда Пауло стукнуло 15, его отец умер от продолжительной болезни. В первое время мальчик всерьез подумывал о том, чтобы завязать с футболом и сосредоточиться на помощи семье. Однако позже он принял решение сделать карьеру в большом спорте, о которой так мечтал его отец.

    В 17 лет юный форвард дебютировал за первую команду "Институто", буквально ворвавшись в большой футбол. За семь месяцев в команде он наколотил 17 голов, по ходу дела став автором самого "молодого" гола клуба в истории и побив бомбардирский рекорд Марио Кемпеса. Дибала мечтал попробовать свои силы в лучших коллективах страны – "Боке Хуниорс" или "Ривер Плейт", однако "Институто" убедил его согласиться на предложение из Италии. 12 миллионов евро для клуба второго аргентинского дивизиона – колоссальная сумма.

    Так Пауло оказался на Апеннинах, где ему суждено было заявить о своём таланте на всю Европу. Сюда он переехал вместе с тем самым Франко Васкесом, за которым и был послан Катани. Вместе с соотечественником Дибала привыкал к реалиям итальянского футбола под руководством Дженнаро Гаттузо, возглавлявшего в тот момент "Палермо". Легендарный итальянский опорник не раз принимал участие в тренировках своей команды и так же летел в подкаты, как и во времена игроцкой карьеры. Так он привил Дибале стойкость и умение держаться на ногах даже после сильных ударов. Первый сезон в Италии для Пауло вряд ли можно назвать удачным – 3 мяча за сезон не бог весть какой показатель для нападающего, однако, как оказалось, это была только раскачка. Летом 2014 года Дзампарини устроил распродажу лидеров и открыл место в основу молодому форварду, который свой шанс упускать не собирался.

    В похвалах связке Дибала-Васкес рассыпались все спортивные издания страны – 13 голов за сезон и впечатляющая игра сделали Пауло желанной целью для львиной доли итальянских грандов. Расторопнее и щедрее всех оказался "Ювентус". 40 миллионов евро, несколько недель упорных переговоров, и вот уже Дибала позирует с "черно-белой" футболкой на туринском стадионе.

    Сегодня

    В "Юве" Дибале не понадобилось времени на раскачку. Несмотря на обилие классных исполнителей в атаке, он с ходу закрепил за собой место в основе и уже сейчас повторил свой бомбардирский результат прошлого сезона. В списке главных голеадоров Серии А за Дибалой пока значится второе место.

    Фигура Дибалы является фундаментальной для нынешнего "Ювентуса". Чаще всего он играет в атаке в паре с более мощным и высоким форвардом – Манджукичем или Моратой. Хорват или испанец исполняют роль девятого номера, а Пауло волен перемещаться по всему фронту атаки, организовывая наступления на ворота соперников с самых неожиданных позиций. Он действительно очень похож по стилю игры на Месси – тот же низкий центр тяжести, та же резкость, то же голевое чутье, умение сыграть в пас, а также шикарный удар, которым он не раз заставал вратарей Серии А врасплох. В "Юве" он исполняет практически все стандарты, безболезненно заменив отъехавшего за океан Андреа Пирло и успев положить уже несколько мячей со штрафных. Стоит ли говорить, что Дибала, ко всему прочему, левша?

    https://49.media.tumblr.com/e05d5e8c271f9b2df9696b486e7892b7/tumblr_nyv0dfKjzU1tecjfpo1_500.gif

    Завтра

    Пауло разнообразен и настырен. Он не боится обыгрывать один в один, постоянно ищет свободные зоны, успевает сыграть на добивании, а также не брезгует пасами на партнеров. В этом сезоне на его счету уже 8 голевых передач. Больше только у Инсинье из "Наполи". Но самое главное – Пауло обязательно будет прогрессировать. Нельзя сказать, где находится его потолок, но уже сейчас "Барселона" готова отдать за Дибалу 80 миллионов евро. Однако в "Ювентусе" уверены, что совсем скоро Дибала станет одной из главных звезд мирового футбола, будет бороться за "Золотой мяч", а цена на него взлетит выше 100 миллионов.

    Потенциал Пауло действительно огромен – в каждом матче он демонстрирует что-то новое, ведет партнеров за собой, постоянно оставляя в дураках лучших защитников Италии. Уже совсем скоро он сыграет в сборной Аргентины вместе со своим кумиром Лео Месси. В этом никто не сомневается.

    "Когда он пожмет мне руку, это будет самый приятный момент в моей жизни" говорит 22-летний игрок. Кто знает, может, в скором времени уже новое поколение аргентинских футболистов будет мечтать о рукопожатии одного из лучших игроков мира и наследника Месси Пауло Дибалы.

    Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, DiaaDia, bleacher reporter, tumblr.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 февраля 2016, 21:53

      Подольше бы в ЮВЕ поиграл

      0
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      Рейтинг: +10

      yourchella 15 февраля 2016, 15:21

      Жаль, что все равно уйдет. Если не сегодня, то завтра точно.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 15 февраля 2016, 10:44

      В Реал уйдет летом.

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 15 февраля 2016, 01:36

      Не стоит так раздувать раньше времени

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 14 февраля 2016, 23:52

      крутой парнишка.в Юве он на первых ролях.растет смена Месси.

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