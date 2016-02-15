«Кого вы пытаетесь мне впарить? Ему 10 лет?». Как развивалась карьера Пауло Дибалы

Вчера

"И кого вы мне пытаетесь впарить? Сколько лет этому мальчику? 10?" – негодовал экстравагантный президент "Палермо" Маурицио Дзампарини, глядя на фото парня, которое привезли ему только что. Однако все же вскоре уступил перед напором скаута своего клуба Луки Катани, утверждавшего, что в Южной Америке такого таланта они не видели никогда, и выложил за скромного футболиста из команды второй аргентинской лиги 12 миллионов евро.

Лука Катани приехал в Аргентину в 2012 году просматривать местного таланта Франко Васкеса, однако знакомые посоветовали ему параллельно взглянуть на щуплого парня, бегающего в атаке малоизвестного "Институто". Лука не пожалел пары дней, потраченных на дорогу в другой город и просмотр игры местного таланта, которого называли новым Месси. Скорость, резкость и техника нападающего с нестандартной для Аргентины фамилией Дибала на спине поразили итальянского скаута, и уже к вечеру на его столе лежал отчет с биографией юного игрока и видеонарезкой его выступлений.

Пауло Дибала родился в маленьком городке Лагуна-Ларга. Отец игрока Адольфо, сын польского мигранта, каждый день возил свое чадо в соседнюю Кордову на тренировки. Когда Пауло стукнуло 15, его отец умер от продолжительной болезни. В первое время мальчик всерьез подумывал о том, чтобы завязать с футболом и сосредоточиться на помощи семье. Однако позже он принял решение сделать карьеру в большом спорте, о которой так мечтал его отец.

В 17 лет юный форвард дебютировал за первую команду "Институто", буквально ворвавшись в большой футбол. За семь месяцев в команде он наколотил 17 голов, по ходу дела став автором самого "молодого" гола клуба в истории и побив бомбардирский рекорд Марио Кемпеса. Дибала мечтал попробовать свои силы в лучших коллективах страны – "Боке Хуниорс" или "Ривер Плейт", однако "Институто" убедил его согласиться на предложение из Италии. 12 миллионов евро для клуба второго аргентинского дивизиона – колоссальная сумма.

Так Пауло оказался на Апеннинах, где ему суждено было заявить о своeм таланте на всю Европу. Сюда он переехал вместе с тем самым Франко Васкесом, за которым и был послан Катани. Вместе с соотечественником Дибала привыкал к реалиям итальянского футбола под руководством Дженнаро Гаттузо, возглавлявшего в тот момент "Палермо". Легендарный итальянский опорник не раз принимал участие в тренировках своей команды и так же летел в подкаты, как и во времена игроцкой карьеры. Так он привил Дибале стойкость и умение держаться на ногах даже после сильных ударов. Первый сезон в Италии для Пауло вряд ли можно назвать удачным – 3 мяча за сезон не бог весть какой показатель для нападающего, однако, как оказалось, это была только раскачка. Летом 2014 года Дзампарини устроил распродажу лидеров и открыл место в основу молодому форварду, который свой шанс упускать не собирался.

В похвалах связке Дибала-Васкес рассыпались все спортивные издания страны – 13 голов за сезон и впечатляющая игра сделали Пауло желанной целью для львиной доли итальянских грандов. Расторопнее и щедрее всех оказался "Ювентус". 40 миллионов евро, несколько недель упорных переговоров, и вот уже Дибала позирует с "черно-белой" футболкой на туринском стадионе.

Сегодня

В "Юве" Дибале не понадобилось времени на раскачку. Несмотря на обилие классных исполнителей в атаке, он с ходу закрепил за собой место в основе и уже сейчас повторил свой бомбардирский результат прошлого сезона. В списке главных голеадоров Серии А за Дибалой пока значится второе место.

Фигура Дибалы является фундаментальной для нынешнего "Ювентуса". Чаще всего он играет в атаке в паре с более мощным и высоким форвардом – Манджукичем или Моратой. Хорват или испанец исполняют роль девятого номера, а Пауло волен перемещаться по всему фронту атаки, организовывая наступления на ворота соперников с самых неожиданных позиций. Он действительно очень похож по стилю игры на Месси – тот же низкий центр тяжести, та же резкость, то же голевое чутье, умение сыграть в пас, а также шикарный удар, которым он не раз заставал вратарей Серии А врасплох. В "Юве" он исполняет практически все стандарты, безболезненно заменив отъехавшего за океан Андреа Пирло и успев положить уже несколько мячей со штрафных. Стоит ли говорить, что Дибала, ко всему прочему, левша?

Завтра

Пауло разнообразен и настырен. Он не боится обыгрывать один в один, постоянно ищет свободные зоны, успевает сыграть на добивании, а также не брезгует пасами на партнеров. В этом сезоне на его счету уже 8 голевых передач. Больше только у Инсинье из "Наполи". Но самое главное – Пауло обязательно будет прогрессировать. Нельзя сказать, где находится его потолок, но уже сейчас "Барселона" готова отдать за Дибалу 80 миллионов евро. Однако в "Ювентусе" уверены, что совсем скоро Дибала станет одной из главных звезд мирового футбола, будет бороться за "Золотой мяч", а цена на него взлетит выше 100 миллионов.

Потенциал Пауло действительно огромен – в каждом матче он демонстрирует что-то новое, ведет партнеров за собой, постоянно оставляя в дураках лучших защитников Италии. Уже совсем скоро он сыграет в сборной Аргентины вместе со своим кумиром Лео Месси. В этом никто не сомневается.

"Когда он пожмет мне руку, это будет самый приятный момент в моей жизни" – говорит 22-летний игрок. Кто знает, может, в скором времени уже новое поколение аргентинских футболистов будет мечтать о рукопожатии одного из лучших игроков мира и наследника Месси Пауло Дибалы.

Пять причин, почему этот сезон в Серии А уже крутой