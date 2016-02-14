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Мутко, Халк, Дзюба и другие валентинки для болельщиков
Мутко, Халк, Дзюба и другие валентинки для болельщиков
Бомбардир.ру
14 февраля 2016, 14:30
7
Россия
Спартак
Зенит
ЦСКА
Барселона
Реал
Манчестер Юнайтед
Акинфеев Игорь
Дзюба Артем
Месси Лионель
Роналду Криштиану
Широков Роман
Балотелли Марио
Халк
Тейшейра Алекс
Промес Квинси
Акинфенва Адебайо
ван Гаал Луи
Мутко Виталий
Смородская Ольга
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Комментарии (7)
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Igorello97
1455470570
Прям, крутые мемы получились.
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3
Genchik92
1487071384
подкололи
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1
and4ever86
1487074764
только не увлекайтесь подобным. Для этого на спортсе уже есть "мемом единым" - кладезь унылого школоюмора в картинках.
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2
ivanthebest
1487078736
Вполне неплохо... Особенно с Халком повеселило)
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0
McDuff
1487080576
если не ошибаюсь, в прошлом году были эти же самые картинки
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0
bset
1487088721
Ахахаха. Ну Бомбардир дал. Этим все картинкам год. "Годноту" нам подсунули
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0
Левандовский
1487095279
бомбардир спасибо про мутко смешно просто класс
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0
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