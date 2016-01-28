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Ангел с секретом. Новая партнерша Криштиану Роналду

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (23)
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BARCLAYS_APL
1454005761
Вы сначала найдите себе не такую а типа похоже вот тогда выебывайтесь.
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alexfor
1454006486
у него же есть друг уже
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F-50
1454010384
Вижу ниже из 10-9 коментов сплетниц...Бл.. вам какое дело замужем,дети,доски...половина женщин не видела,вторая от своих шарахается,но вам же кости не моют...
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Bogeerbogeer
1454010900
Заебала , эта Тина... говно из сайта сделала! Хуй что понимает в спорте , всякую хуйню стали печатать!
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mihail200606
1454012254
а как же тот марокканский кикбоксер?))) может обидеться и навалять кристине по мордашке...
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АртурZaСМ
1454037820
Пыль в глаза пускают... его вторая половина находится в Марокко...
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Smartguy
1454062220
Бомбардир, ну это уже слишком !!!!!!!!!!!! Вы совсем а******* что ли ?? Алессандра замужем и у нее двое детей... а эти снимки просто для журнала, а не в какой то Парти и потом еще они потр*******... это работа, фотосессии...
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Bogeerbogeer
1454071961
потому что БАБА у руля сайта!!!!
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Bogeerbogeer
1454072106
Посмотрите что с сайтом... Тесты, голосования , кто красивей и т.д. !!!!
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Ronaldinho R10
1461141554
Кристина уже давал в анал своему другу из Марокко.Так что уже, считай, распечатали парня, не придумывайте ему всяких "спутниц",не порочте честное имя Кристины. Его сердце всецело в Марокко... на берегу бассейна... в мокрых шортах
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