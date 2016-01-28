Ангел с секретом. Новая партнерша Криштиану Роналду

Забавная игра в футбол

Совместная фотосессия для GQ. Отношения пока не вышли за рамки рекламных проектов

Амбросио наполовину полячка, наполовину итальянка, а родилась в Бразилии.

Снимки модели Victoria's Secret в Instagram не такие горячие, как у Хельги Лавкейти, но тоже есть на что посмотреть.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает